Tarters van macht

Sommige mensen zijn de getuigen van ons leven. Ouders zijn getuigen. Grootouders – als die er zijn. Broers en zusters – als die er zijn. Neven, nichten, tantes, ooms – als die er zijn. Mensen hangen misschien niet zozeer aan hun familie omdat ze zo van hun familieleden houden, maar vanwege dat getuigenschap. Zij weten in wat voor bed je sliep toen je 3, 12, 29 was en nu je (jong) bejaard bent. Zij herinneren zich de eerste keer dat je van je fiets viel, het lezen ontdekte, door een geliefde aan de kant werd gezet. Zij weten hoe je eruit zag: mollig, dun, potig, weer tenger. Zij hebben het innerlijk landschap vormgegeven van jouw eerste decennia op aarde. Zij hebben jouw identiteit gestoffeerd en zijn er mede de hoeders van. Zij weten waar de stiknaden zitten, waar je uit je identiteit bent geknapt, en wanneer, waar de verstellapjes zitten.

Als zo’n getuige sterft is het alsof een van de touwtjes waarmee je tot een coherent geheel wordt gemaakt, is losgeraakt. Een lange periode van desoriëntatie (iets anders dan rouw!) breekt aan. Totdat je weer ‘stevig in elkaar zit’, ingesteld op de nieuwe situatie. Door het sterven van Max van Weezel, collega, oud-bestuurder van ‘mijn’ Nieuwe Israëlietisch Weekblad, vriend, maar ook iemand die mij als rabbijn nodig had, realiseerde ik me dat er ook getuigen van het leven van het collectief zijn.

Een journalist als Max wist niet alleen wie Cliff Richard was, maar ook Ien Dales. Hij sprak in ruim vier decennia alle Nederlandse en Midden-Oosterse politici, alle Nederlandse en buitenlandse cultuurmakers, zangers, schrijvers, schilders, wetenschappers, leraren, artsen, protesterenden in allerlei kleuren en smaken, ambtenaren, directeuren, rechters, advocaten, fietsers, voetballers, zwemmers, trainers, bouwers, stratenmakers, verpleegsters. Wie sprak hij eigenlijk niet?

Journalisten zoals Max waren aanwezig bij alle gebeurtenissen die in je geheugen gegrift staan. Journalisten zoals hij zijn de hoeders van het collectieve geheugen. En daarmee van de collectieve identiteit. Maar beseffen ze dat? En leeft dat besef bij de groep ‘publieke journalisten’ die de laatste decennia is ontstaan: interviewers op radio en tv, leiders van talkshows, documentairemakers die zichtbaar zijn in hun documentaires.

Buitenstaanders

In de negentiende eeuw waren journalisten vaak buitenstaanders, die deel wilden uitmaken van de heersende klasse; maar dat lukte vaak niet. Zowel omdat ze erbij wilden horen én omdat ze buitenstaanders bleven, werden ze verschrikkelijk goed in het observeren en analyseren van wat er in de maatschappij plaatsvond. Omdat de Europese samenlevingen zich toen ontworstelden aan de greep van aristocratie en kerk, waren ‘journalist’ en ‘revolutionair’ daardoor niet zelden synoniemen. Die intens kritische houding is tot ver in de twintigste eeuw blijven staan. Zo begon Max zijn loopbaan.

Maar de televisie, radio, en de sociale media hebben dat veranderd. De ‘publieke journalisten’ zijn een soort niet-aristocratische koningen en koninginnen geworden. Zij vallen de macht nog maar zelden onontkoombaar aan (of met ongefundeerde hetzes in plaats van inhoudelijk). Wat ze wel doen: ze spreken iedereen en komen overal, zoals het koningshuis, en delen dat met ons. Zij houden ‘de boel bij elkaar’. De kritische vragen aan de televisietafel of in de radiostudio zijn niet echt bedoeld om diepgaande maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen, zoals in de negentiende en de twintigste eeuw. Ze zijn bedoeld om de spanning er in te houden, zodat je blijft kijken.

Ondertussen verwacht een steeds groter deel van Europese burgers van de journalistiek dat ze haar oude rol van tarter van de macht weer op zich neemt. Zo niet, dan blijft dat veld vrij voor ‘de populisten’.