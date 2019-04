Kerk en geloof bepalen het leven van Jochem Douma

Recensie

Jochem Douma, invloedrijk gereformeerd theoloog, beschrijft in het boek Onderweg zijn levensloop. Vanaf zijn Friese afkomst tot aan zijn kerkelijke positie buiten het kerkverband waaraan hij zijn leven wijdde.

De tijd gaat snel en daarom is het vaak verrassend om iets te lezen over een periode die relatief dichtbij in het verleden ligt. Dit heeft niet altijd met grote feitelijke veranderingen te maken, maar vaak met sfeer, met de benadering van dingen, met een levensbesef.

Anders argumenteren

Wie leest in Onderweg, de autobiografie van Jochem Douma (1931), komt veel tegen wat herkenning oproept en tegelijk dringt zich het besef op: de tijden zijn veranderd. Douma is steeds iemand geweest met een sterke overtuiging als het gaat het de gereformeerde geloofstraditie. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee ‘het gereformeerde’ als een gewicht in de schaal kon worden gelegd, is voorbij. Je zult vandaag anders moeten argumenteren, als theoloog of predikant, zonder een beroep te kunnen doen op de voorgegeven autoriteit van bijvoorbeeld de belijdenisgeschriften.

Of dat een pluspunt mag heten, is de vraag. Want de hedendaagse afwijzing van de gereformeerde traditie of in elk geval de aarzelende houding die je vaak tegenkomt, is vaak een teken van gebrek aan kennis van zaken. Over de autobiografie van Douma kun je in elk geval zeggen, dat je daarin ‘het gereformeerde’ in tastbare vorm tegenkomt, in brede theologische en kerkelijke kaders, met een open vizier denkend vanuit de Bijbel en de traditie.

Jochem Douma groeide op in Groningen. Kort voor zijn geboorte was het gezin verhuisd van Ferwert naar Stadskanaal. Door zijn ouders werd altijd Fries gesproken; zijn vader kwam uit Burgum, zijn moeder uit Makkum.

Na de studie theologie te Kampen en Amsterdam werd Douma gemeentepredikant. Hij promoveerde in 1966 en werd hoogleraar theologie in Kampen in 1970, aan de theologische universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In 1997 ging hij met emeritaat.

Bezinning op inenting

Douma’s vakgebied was de ethiek. Hij bekleedde tevens de Lindeboomleerstoel voor medische ethiek aan de Vrije Universiteit. Zijn ethische betrokkenheid kwam op maatschappelijk vlak tot uiting in zijn langdurige voorzitterschap van de VBOK. In de jaren tachtig was hij sterk betrokken bij de bezinning op inenting, tijdens de uitbraak van polio. Hij was voorstander van inenting, vond dat in lijn met het geloof. In een commissie die van overheidswege was ingesteld, voerde hij de dialoog met kerkverbanden die inenting afwezen. Als hoogleraar publiceerde Douma vele boeken over ethische kwesties, terwijl hij in zijn emeritaatsjaren een langdurig studie maakte van de Bijbelse psalmen. Dit resulteerde in viertal boeken waarin alle honderdvijftig psalmen aan bod komen.

Douma kan prima schrijven. Met de pen in de hand is hij een echte docent, die ook in een tamelijk omvangrijk boek de zaak ordelijk en inzichtelijk aan de orde stelt. Dat valt meteen op als je de inhoudsopgave bekijkt. Elk van de zeventien hoofdstukken is verdeeld in paragrafen, die je snel een beeld geven van wat er aan de orde komt. Douma is eigenlijk nooit wijdlopig, hij behandelt zaken feitelijk en precies, maar toch ook beknopt. Wie iets specifieks wil weten uit zijn levensgeschiedenis of uit de historie van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken, kan snel vinden wat hij zoekt.

Met dit laatste is overigens meteen ook gezegd dat de levensgeschiedenis van Douma voor een groot deel samenvalt met de geschiedenis van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken. Dat hij sinds 2014 niet langer als belijdend lid aan dit kerkverband is verbonden, is een tragisch moment in deze autobiografie.

Twee voorbeelden kunnen duidelijk maken wat je wel en niet aantreft in het relaas van Douma. Zoals gezegd promoveerde Douma in 1966. Een belangrijk moment, ook voor zijn kerkverband. Theologisch gesproken ging het over de ‘algemene genade’ bij Johannes Calvijn, Abraham Kuyper en Klaas Schilder. Daarmee legde hij de focus bij de bloedeigen traditie van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken; een heikele kwestie dus. De grote vraag was hier de verhouding tot de cultuur. Kuyper was een man die in grote concepten dacht en ook een optimistische visie had op de ontwikkeling van de cultuur. In de wijde wereld waren tekenen van Gods rijk te vinden, waarbij de kerk moest aansluiten. Schilder stond hier een stuk kritischer in, gaandeweg. De positie van beide theologen beoordeelde Douma kritisch. Zelf wilde hij in de lijn staan van Calvijn, en dat betekent vooral bescheidenheid en nadruk op ‘vreemdelingschap’. Daarmee hielp hij het cultuuroptimisme om zeep, wat heel lang tot het DNA van de Nederlandse gereformeerden in de lijn van Kuyper had behoord.

Meevallen

Heel persoonlijk wordt Douma niet in zijn boek. Als hij schrijft over het ervaren van ‘Gods leiding’ tijdens een ziekteperiode in zijn studententijd, blijkt het vooral te gaan om een nieuw inzicht. Hij kwam in een sanatorium terecht en voelde zich heel ongemakkelijk tussen mensen die niet van dezelfde kerk en hetzelfde geloof waren. Maar hij kwam tot de ontdekking dat ‘de wereld kon meevallen’.

Ook als Douma terugkijkt op zijn vijf jaar studie van de psalmen, merk je weinig van een persoonlijke geraaktheid. Hij is blijkbaar niet het type persoonlijkheid dat de onderste laag van zijn ziel gemakkelijk verwoordt, alhoewel dit ongetwijfeld ook samenhangt met het geloofsklimaat waarin hij opgroeide. Maar dat een diepe persoonlijke betrokkenheid bij kerk en geloof Douma’s leven bepaald heeft, kan geen vraag zijn na lezing van dit boek.

Onderweg. Autobiografie. Jochem Douma. Uitgeverij Brevier. 29,99 euro