Jos de Kock nieuwe rector ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven stelt met ingang van academiejaar 2019-2020 dr. Jos de Kock (1978) aan als hoogleraar en rector. Als rector zal De Kock prof. dr. Andreas Beck opvolgen die naast zijn functie als decaan dit academiejaar ook tijdelijk de functie van rector bekleedt. Als hoogleraar zal De Kock de vakgroep Praktische Theologie versterken.

De Kock is sinds september 2018 deeltijds gasthoofddocent Praktische Theologie aan de ETF Leuven. Daarvoor was hij negen jaar verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), eerst als postdoctoraal onderzoeker catechetiek en vervolgens als universitair docent Praktische Theologie. De Kock genoot zijn opleiding in de pedagogiek en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens behaalde hij de master Religie en Theologie aan de Universiteit Utrecht.

De Kock is inhoudelijk expert op het snijvlak van theologie en onderwijskunde, met bijzondere aandacht voor jeugdwerk en catechese. In 2005 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Excellentie

Volgens Beck, de huidige rector, kiest de ETF met de benoeming van De Kock ,,voor een frisse, gedreven wetenschapper die goed past bij het brede, evangelische en academische profiel van de ETF. De keuze voor De Kock is een keuze voor excellentie op het gebied van onderwijs en onderzoek en voor grote betrokkenheid op de leefwereld van christelijke jongeren en kerken.”

Verder noemt Beck De Kock een uitstekende netwerker die ,,beschikt over sterke organisatorische en leidinggevende capaciteiten. Ik zie hem goed aansluiten bij het directieteam van de ETF en de vakgroep Praktische Theologie. Ik ben ervan overtuigd dat hij de ETF kan helpen om verder te groeien als onderwijsinstelling met aandacht voor wat er beweegt in kerk en wereld.”

De Kock is momenteel werkzaam als senior consultant bij het Nederlandse adviesbureau Hobéon en heeft ervaring in bestuursfuncties bij diverse organisaties en verenigingen, waaronder de jeugdorganisatie HGJB binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is bestuurslid van de International Academy of Practical Theology en van de Religious Education Association. Daarnaast deed hij bestuurlijke ervaring op als directeur onderwijs aan de PThU.