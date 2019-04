Hoe je, ondanks scheidslijnen, toch verbinding met elkaar kunt vinden

Pieter Anko de Vries

Een islamitische vwo-scholiere en een gepensioneerde rabbijn schrijven elkaar brieven. Die zijn gebundeld in een onlangs verschenen boek. Ze zijn het op veel punten met elkaar eens, zo blijkt.

In veel opzichten zijn gepensioneerd rabbijn Lody van de Kamp uit Amsterdam en moslima Oumaima al Abdellaoui (vwo-scholiere, Marokkaanse afkomst) uit Zaanstad tegenpolen. Joods, moslim en het grote strijdpunt: het leed dat wordt geleden door de Palestijnen en de Joden in het Midden-Oosten. Maar in het het boek Over muren heen. een hoopvolle briefwisseling (ruim twintig brieven) komt vooral naar voren dat hun opvattingen ten diepste niet eens zoveel verschillen.

Ze schrijven over hun leefwereld en godsdienst, over successen en dieptepunten in hun leven. Dat maakt het een heel intiem boek. Als Abdellaoui schrijft over haar eigen ervaringen als kind en als puber, die vooral worden gekenmerkt door onzekerheden. En als Van de Kamp vertelt over het grote drama dat zijn naaste familieleden is overkomen tijdens de Duitse bezetting in de eerste helft van de jaren veertig.

Elkaars leefwereld

Begrip voor elkaars standpunten is een belangrijk thema. Maar eigenlijk gaat het daar niet om in de briefwisseling. Het gaat om hoe ze er in slagen zich in te voelen in elkaars leefwereld. Hoe ze overeenkomsten zien tussen menselijke ervaringen die universeel zijn ondanks een groot onderscheid in leeftijd en geloof. Het is vooral de toon van respect in hun correspondentie die opvalt.

Ze vragen zich beiden af waar het in Nederland mis is gegaan. Abdellaouis grootouders hebben altijd benadrukt hoe goed ze in ons land werden ontvangen en ze merkt nu uit haar eigen ervaringen dat er nu veel meer achterdocht en kritiek heerst jegens moslims. In het Marokkaanse dorp Mtiwa waar het voorgeslacht van de vwo-leerling vandaan komt was ook een Joodse gemeenschap. Abdellaoui weet dat niet, maar Van de Kamp wijst haar daarop en hij zegt, geheel terecht, dat daaruit wel blijkt dat tolerantie niet iets westers of iets moderns is, in tegenstelling tot dat we nu wel steeds horen.

Dragelijk

De rabbijn snapt wel dat vrede in het Midden-Oosten iets is dat niet snel valt te bereiken, helemaal als een president als Donald Trump van de Verenigde Staten domme uitspraken doet en maatregelen neemt (bijvoorbeeld de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israƫl) die olie op het vuur gooien. Als er dan geen vrede mogelijk is, zo vraagt hij zich af, kunnen we dan niet met elkaar ervoor zorgen dan het leven er dragelijk wordt, zoals een goede gezondheidszorg, werkgelegenheid, betere woonomstandigheden en dat soort dingen.

Abdellaoui is geen Palestijnse. Toch voelt zij aan wat er kan gebeuren . ‘De jonge Palestijnse generatie is vervuld van woede en ik voorzie dat dit complete destructie kan veroorzaken. Daarom houd ik mijn hart vast voor wat komen zal.’ Maar ook zij voelt dat het noodzakelijk is dat het bloedvergieten stopt, ‘ook al is dit een van de lastigste opgaven die ik me kan indenken. Voor nu weet ik het allemaal niet meer. Laten we hopen dat het niet een verloren zaak is’.

Over muren heen. Een hoopvolle briefwisseling. Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui. KokBoekencentrum, 14,99 euro