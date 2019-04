De vaste dienstregeling van de Schepper

L. van Ulden ofm

Zo zijn we dan weer in de paastijd beland. Een latertje dit keer vanwege de maanstand. Want na veel gesteggel in het verleden is de datum van het feest gepland op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Het betekent dat Pasen gevierd kan worden vanaf 21 maart tot en met 25 april.

Het valt me mee dat er nog geen beweging bestaat om ook deze viering op een vaste dag te plakken, om aan de chaotische gewoonten van moeder natuur eindelijk een halt toe te roepen.

Onvoorspelbaarheid

We zijn onderhand toch wel wat vervreemd van haar kuren. Soms verrast ze je op een steenkoud einde van april, en in mijn herinnering ook op een bijna zomers weer toen het eens eind maart Pasen was. Maar, anders dan onze afspraken en regelingen, laat zij zich niet in een keurslijf dwingen en aan referenda heeft zij even weinig boodschap als de Britten aan de brexit.

De onvoorspelbaarheid van het leven ergert ons en we blijven ons ertegen verzetten.

Zonder veel resultaat overigens. Een heleboel afspraken, wetten en reglementen die wij zelf gemaakt hebben blijken nooit gecontroleerd te worden op naleving. Dit moet men de wetsdienaren maar niet te veel kwalijk nemen, want ze kunnen haast geen stap meer verzetten zonder vele bladzijden te moeten doornemen over hoe het dan precies wel of niet moet.

Het eindigt vaak met een stotterende minister die beterschap belooft, en de belofte van een grondig onderzoek dat al spoedig in een onbekende lade van een onbekend bureau belandt.

Berichtjes uitwisselen

Het chaotische leven van de eenentwintigste eeuw en de oncontroleerbaarheid ervan heeft ook iets te maken met onze sociale media. Moest je het vroeger doen met een brief die lang onderweg was, en werd de communicatie al sneller met telefoon en telex, nu zitten miljoenen vingers op een handzaam apparaatje van Delfzijl tot Vuurland berichtjes uit te wisselen, kusjes te geven of de grofste verwensingen rond te slingeren.

Ook de stok om mee te slaan is al lang verwisseld voor repeterend machinegeweer, aan de deur opgehangen granaten en bommen om de flappentapper leeg te halen.

Alleen de handel in knuffels en bloemen floreert nog als er weer eens een stille tocht gehouden moet worden. Machteloze rouw- en liefdebetuigingen. Ook dat ziet moeder natuur, en de hemel ook.

De agenda van hen wordt dan ook niet aangepast, ook om de chaos niet nog groter te maken. De zon draait dagelijks precies dezelfde, voorspelbare rondjes, en de maan ook. Welk uur wij op onze klokken en horloges tellen interesseert hen niet. De Schepper houdt een vaste dienstregeling aan voor de uren zon en maan. En eerlijk gezegd lijkt dat ook maar het beste. Dat Pasen daarbij wat heen en weer zwemt heeft ook een reden: de vruchtbaarheid van de ontwakende natuur bij de volle maan in de lente.