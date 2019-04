Kerk en krant hebben een belangrijk verhaal te vertellen

Jan Auke Brink

Het goede leven, het oecumenisch paradijs en het oecumenisch koninkrijk: op de jaarvergadering van de Raad van Kerken Friesland wemelde het van de optimistische verhalen. ,,Die moeten de kerken en de krant eigenlijk meer laten horen.”

,,We beginnen met Oosterwolde, het oecumenisch paradijs”, introduceerde Margarithe Veen, de voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland gisteravond de jaarvergadering van de provinciale Raad in De Oerdracht te Joure.

Al decennialang werken de verschillende kerken in Oosterwolde intensief samen. Hamke Veenstra, secretaris van de Raad in Oosterwolde, somt een tiental activiteiten van de samenwerkende kerken op: van oecumenische kerkdiensten tot catechese aan gemeenteleden met verstandelijke beperking en van diensten in verzorgingstehuizen tot het plaatsnemen in het bestuur van lokale omroep Odrie.

Activiteiten

Verschillende van de activiteiten worden voor een deel gefinancierd uit de Janke Dijkstra de Groot Stichting, opgericht uit een nalatenschap aan de Raad van Kerken in Oosterwolde. ,,Daarmee ondersteunen we diaconale doeleinden van kerken aangesloten bij Raad van Kerken, zoals activiteiten voor vluchtelingenwerk en kinder- en ouderenmiddagen.”

Als bijzonder initiatief werken de kerken in Oosterwolde samen in een calamiteiten app, waarbij in geval van een ramp de Raad van Kerken in Oosterwolde onmiddellijk het initiatief neemt een kerk open te stellen. Via de app wordt bekendgemaakt welke kerk open is, welke voorganger wanneer aanwezig is en waar je dus voor troost of een gesprek naartoe kunt.

In Balk zijn de activiteiten iets beperkter, aldus Trix Bergsma-Overdiep. Maar de opsomming is voor de aanwezigen net zo inspirerend: van het jaarlijkse kinderkerkepad voor de schoolkinderen van de groepen 7 en 8 tot de Vredesdienst en van de vespers op de eerste zondag van de maand tot het uitdelen van kleine herinneringen aan bezoekers van de activiteiten. ,,Bijzonder voor ons is dat het asielzoekerscentrum weer geopend wordt. Dat is gesloten, maar komt weer terug. Daar zijn we blij mee, en daar zullen wij als Raad van Kerken ook een actieve rol bij gaan spelen. Want we vinden het heel fijn om die mensen te kunnen opvangen in Balk.” Veen: ,,Zo gaan we van het oecumenische paradijs in Oosterwolde naar het oecumenische koninkrijk in Balk.”

Uitbouwen

Als speciale gast op deze jaarvergadering was Ruth Peetoom uitgenodigd, sinds maart uitgever van het Friesch Dagblad, om te spreken over de rol van de krant en de kerk in de samenleving. ,,Ik ben gemeentepredikant geweest, nu formeel emeritus, daarna acht jaar voorzitter van het CDA en bij het Friesch Dagblad mag ik nu opnieuw werk maken van mijn inspiratie”, introduceerde ze zichzelf. ,,Ik heb nu als uitgever opdracht gekregen om het Friesch Dagblad breder onder de aandacht te brengen. Het meer dan het gewone. Meer dan geld alleen. Meer dan de waan van de dag. Meer dan ieder mens afzonderlijk.”

Peetoom zal onder meer het landelijke platform Het goede leven verder uitbouwen. Dat zal vanaf komend najaar als een vernieuwd digitaal platform berichten over geestelijk nieuws. Dat is belangrijk, benadrukt ze: ,,Omdat dat het is wat we neer willen zetten, het goede leven, als kwalitatief goed leven, waarden- vol leven, samenleven.”

Goede, eerlijke en onafhankelijke informatie is belangrijk, want: ,,Desinformatie loont”. In het moderne populisme ziet ze ,,latent racisme, verpakt in charisma en schrijnende fatsoenspretenties”.

Het vertellen van verhalen is daarbij belangrijk. ,,Dat gebeurt in de kerk. Dat doet ook een krant. Afzonderlijke verhalen die samen staan voor het grotere. Waarin een toon te herkennen is, een breder perspectief. Het onstuitbare gevoel dat er een beginnen aan is, hoe dan ook.”