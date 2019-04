Liefde en grenzen stellen, in het midden?

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

We hebben allemaal wel een beeld bij bepaalde woorden die iets goeds betekenen. Woorden als ‘vriendschap’, ‘goede buren’, ‘vader’ en ‘moeder’ hebben bij ieder van ons meestal een positieve kleuring. Deze begrippen draaien immers om zaken als zorgzaamheid en betrokkenheid, voortkomend uit liefde. Liefde voor de ander, waarin je de ander het beste wenst.

Het beste voor de ander wensen betekent ook het beste voor de ander doen. We gaan soms heel ver in onze liefde voor de ander. Maar soms kent de liefde voor die ander ook een grens. We zoeken in onze relaties en opvoeding dan naar een soort midden. Het midden tussen liefdevol met de ander omgaan en duidelijke grenzen stellen.

Ze spreekt zachtjes: Tina, moeder van de verslaafde Rosanne van amper zeventien jaar. Zij is onlangs weer opgepakt, samen met haar vriend, een gebruiker en dealer.

Betalen

„Wat moet je doen?” zegt Tina zacht. ‚In mijn leven en in mijn familie komt verslaving niet voor. Een borreltje en sigaretje, dat was alles. Ja, dat zijn ook verslavingen, maar toch niet zo. Dat kind ziet er niet uit! Een mooie jonge meid, altijd met haar paarden in de weer. En nu, het is een schim van zichzelf. We hebben de hele paardenboel moeten opruimen. Ze keek er niet meer naar om.”

‚Thuis aan liefde, gezelligheid en geld geen gebrek. Onze kinderen kregen bijna alles. Ze moesten ook meewerken op de zaak, maar niet te hard, hoor. We hebben een tuindersbedrijf en een beetje kleinvee erbij. Ik heb bedacht dat het genoeg is. Dat criminele gedoe. Ik heb gezegd dat, als ze van de pillen en harddrugs afblijft, ik de jointjes of hoe dat spul ook heet voor haar wil betalen. Twintig euro per dag, niet meer. Je bent toch een moeder? Maar ja, dan denk ik bij mijn eigen: hoe ver moet je gaan? Ik had dit toch nooit gedacht van mezelf, dat ik drugs zou betalen voor mijn kind, mijn eigen kind.” Haar stem breekt, ze slikt.

Haar man legt een hand op haar schouder. Hij spreekt haar bemoedigend toe. „Je doet het beste, een betere moeder had ze niet kunnen krijgen.” Ze vervolgt haar betoog. „Maar wat moet je dan? Als ze per se wil gebruiken, dan maar gebruiken, maar zonder die gekke junks en dealers eromheen. Daar moet ze bij weg!”

Houding

Vader en moeder kijken me glazig aan. Ik stamel iets van dat ik de juiste houding ook niet weet, maar dat drugs betalen wel een grote stap is. Ik adviseer daar nog eens goed over na te denken.

„Tja meneer, wat is goed?” zegt de vader. „Goed is lief en zorgzaam zijn voor je kind, maar we moeten ook grenzen stellen, toch? Moet je ons nou zien, we lijken nu zelf wel onderdeel van het wereldje te worden. We kunnen in plaats van de chrysanten ook zelf drugs gaan verbouwen. Waar is het einde?”

Een week later kom ik dit echtpaar toevallig weer tegen bij de Welkoop, een winkel waar veel boeren en tuinders hun gereedschappen kopen. Als ik vraag hoe het met hen gaat, zeggen ze: „Goed! We hebben een streep getrokken! We gaan het gebruik toch niet sponsoren. We houden te veel van elkaar, we gaan eraan kapot anders. Het moet niet gekker worden. Toen we die grens aangaven en dat tegen onze dochter zeiden, heeft ze ineens contact opgenomen met de verslavingszorg. Kennelijk is liefde ook voor jezelf en elkaar zorgen en grenzen stellen. We hopen nu het beste. Maar wij voelen ons in ieder geval weer sterker en weten beter hoe we hier mee om moeten gaan. Apart: toen wij grenzen stelden, koos zij eindelijk weer eens voor zichzelf! We zijn er blij mee.”

Ik wens ze een goede dag en vervolg mijn weg in de Welkoop, op zoek naar kippenvoer voor mijn krielkippen. Moeder knikt naar me, vader klopt me even op de schouder. Zachtjes bromt hij: „Dit is het voor nu, maar het blijft je kind, je blijft vader en moeder, liefde duwt je soms wel naar de rand. Maar we zijn nu weer terug in het midden.”

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.