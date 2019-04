Het ware humanisme, volgens Kierkegaard

Tjerk de Reus

Kierkegaard mikte op de geest, als het eigenlijke van de mens. Dat alleen al maakt deze Deense schrijver ‘vreemd’. Maar toch ook actueel, want dat de mens in wezen ‘geest’ is, landt niet goed in onze cultuur.

Als de naam van Søren Kierkegaard (1813-1855) valt, de grote Deense schrijver en filosoof, zal menigeen zich even achter de oren krabben. Want Kierkegaard staat niet bekend als de toegankelijkste schrijver en filosoof. Tegelijk staat als een paal boven water dat Kierkegaard niet weg te poetsen is uit de westerse ideeëngeschiedenis.

Hij wilde als filosoof de aandacht vestigen op de mens als tastbaar, concreet verschijnsel. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Inkeren tot jezelf en het geheim van je bestaan ontraadselen, of in elk geval onder ogen zien, daarom gaat het wat Kierkegaard betreft.

Hij was daarin ook een groot psycholoog, in een tijd waarin het vak psychologie nog niet bestond en de psychoanalyticus Freud (1856- 1939) nog niet geboren was. Kortom, een zeer bijzondere gestalte, deze Kierkegaard, die niet alleen in zijn eigen tijd ‘dwars’ was, maar ook vandaag. Daarbij geldt hij als een van de grote, door het christelijk geloof geïnspireerde denkers, zoals onder meer blijkt uit zijn zogenoemde ‘opbouwende toespraken’.

Tijd nemen

Om grip te krijgen op het denken van Kierkegaard moet je de tijd nemen. Zijn werk is goeddeels vertaald in het Nederlands en er is een omvangrijke biografie. Daarbij zijn er ook tal van hulpvaardige Kierkegaardkenners. Zo publiceerde Pieter Vos in 2010 het boekje Søren – Kierkegaard lezen, waarin aan de hand van kernteksten het werk van de filosoof wordt verhelderd.

Ook Andries Visser dient zich aan als gids, met zijn pas verschenen boek De mens is geest. Hierin gaat het hem om ‘Kierkegaards humanisme’. Die term moet je hier niet opvatten als een verwijzing naar het humanisme als culturele stroming. Het gaat in dit boek eerder om Kierkegaards denken over de mens, over wat het menselijke eigenlijk inhoudt en bepaalt.

Daarbij is Kierkegaard mijlenver verwijderd van een humanisme dat de maat aller dingen bij de mens legt en niets wil weten van religie en godsdienst. Je zou Kierkegaard eerder een ‘ouderwetse’ humanist kunnen noemen, voor wie het nadenken over de mens altijd verbonden is met de vragen die ook in religie aan de orde zijn. De vragen waar Kierkegaard over nadacht, schrijft Visser, zijn ‘in zeker opzicht tijdloos’. Het gaat om de ‘telkens weer terugkerende centrale thema’s van het menselijke bestaan als angst, liefde, vertwijfeling en vertrouwen’.

Interpretatie

Visser wil in zijn boek een iets andere Kierkegaard presenteren dan doorgaans gebeurt. Kierkegaard wordt vaak in één adem genoemd met een denker als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Samen gelden ze als de negentiende-eeuwse grondleggers van de twintigste-eeuwse filosofie, waarbij al snel de benaming ‘existentialisme’ opduikt. Daarbij gaat het om de mens die buiten de veilige behuizing van geloof en levensovertuiging is geraakt en zich ‘geworpen’ voelt in een vreemd bestaan.

Nu is die interpretatie zeker niet verkeerd. Maar er valt meer te vertellen over Kierkegaard, en dat baseert Visser mede op de ‘opbouwende toespraken’ van de Deense denker, die rechtstreeks de aandacht vestigen op de Bijbel en het christelijk geloof. Visser heeft zelf heel wat van deze toespraken vertaald en uitgegeven. Toch schetst Visser niet per se een christelijke Kierkegaard, maar hij laat zien hoe diens kijk op de mens zich heeft ontwikkeld en wat dat allemaal inhoudt, met affiniteit voor het religieuze en christelijke. Visser vertelt, legt uit en illustreert wat hij vertelt aan de hand van passages uit de vele geschriften van Kierkegaard. Het boek kan dus ook gelden als een introductie op deze filosoof.

Als je je na lezing van dit boek afvraagt waar de relevantie ligt van Kierkegaard, kom je uit bij de ‘mens als geest’. Volgens hem leven de meeste mensen in een soort onmiddellijkheid: je leven wordt bepaald door wat er op je af komt, wat van je verwacht wordt, wat je voelt.

Mens wórden

Waar het Kierkegaard om gaat, is dat je als mens een weg hebt te gaan om mens te wórden. En die weg is een weg van bezinning. Maar bezinning is niet ‘zomaar’ ergens over nadenken. Als het er om gaat bijvoorbeeld dat we het goede willen nastreven, moet het niet meteen gaan om ethische regels en voorschriften. Het gaat eerder om een basishouding van innerlijke bezinning op het goede in relatie tot jouw ‘zelf’.

En om besef van wie je bent als eindig mens, terwijl je ook als geestelijk wezen iets ‘oneindigs’ in je omdraagt. Hij bedoelt daarmee, dat de mens anders is dan de dingen om hem heen. We zijn meer dan materie, meer dan biologie. Wie het ware humanisme wil nastreven, betoogt Kierkegaard, zal niet alleen moeten leven zoals het nu eenmaal gaat, gedreven door allerlei impulsen, maar zal ook de weg naar binnen moeten betreden. Daarbij zegt Kierkegaard niet voortdurend wát je dan moet denken. Maar het is voor hem zonneklaar dat wie tot zichzelf inkeert, een nieuwe ruimte betreedt.

De mens is geest. Kierkegaards humanisme. Andries Visser. Damon, 19,90 euro