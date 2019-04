Hans Eschbach: in vuur en vlam voor Jezus

Arjan Plaisier

Ds. Arjan Plaisier kende de vorige week dinsdag overleden Hans Eschbach goed. ,,Als ik Hans tegenkwam, dan was er altijd geest en altijd vuur.”

Hans Eschbach heb ik van nabij leren kennen toen ik predikant was in Amersfoort (De Brug) en Hans tot mijn parochianen hoorde. Hij preekte als toenmalig directeur van het Evangelisch Werkverband door het hele land, maar hij hield ook zondagen vrij om in de kerk te zitten. Later maakte ik hem mee vanuit de landelijke kerk, in de tijd dat ik scriba was.

Hans heeft Christus en de kerk gediend met hart en ziel. Als ik Hans tegenkwam, dan was er altijd geest en altijd vuur. Met een uitdagende vraag, een prikkelende opmerking, nooit dof, nooit vlak, zo kende ik hem. Klaterend als een beek, zo ging hij ook door het laagland van de Protestantse Kerk.

Spontane verering

Hans heeft in onze kerk ruimte gevraagd en gezocht voor een spontane verering van Jezus. Deze man van Youth for Christ bleef ook toen hij ouder werd in vuur en vlam staan voor Jezus. In de kerk en de kerkdienst doorbrak hij de sfeer van ‘een voorzichtige relatie met God, met bedachtzame woorden en gedempte liederen’. Dat het evangelische lied inmiddels helemaal bij onze kerk hoort, is de verdienste van Hans.

Daarbij had hij een feeling voor de tijdgeest en verzette zich tegen een kerk die op afstand kwam van een nieuwe generatie. Het Evangelisch Werkverband, waar hij de oprichter en jarenlange leider van is geweest, had een jonge uitstraling en heeft dat nog steeds. God is geen God op afstand, maar een God voor het leven van vandaag en deze God mag je dienen ook met je jeugdige spontaniteit.

Hoewel Hans iets van een lefgozer had, en een dosis eigenwijsheid hem niet vreemd was, ging het hem om de kerk. Daarom heeft hij nadrukkelijk geklopt op de deur van de kerk. Geen ‘evangelische feestjes’ buiten de kerk, maar een vernieuwing van de kerk, dat was zijn droom. Een vernieuwing door de Geest, die wij mensen echter wel de ruimte moeten geven. Het kon hem daarmee niet snel genoeg gaan, maar hij is toen het toch niet zó snel ging niet zuur geworden en wist ook de zegeningen te tellen. Ik heb me door hem altijd bemoedigd geweten, zeker ook in de fase van Kerk 2025. Die vernieuwingsbeweging was trouwens ook schatplichtig aan Hans. Daarbij denk ik aan zijn initiatieven voor gemeentegroei en opbouw.

Doordouwer

Het geloofsgesprek in kleine kringen heeft het spreken over God en de eigen geloofservaring in belangrijke mate gestimuleerd. Met alleen een zondagse kerkdienst, zeker als het daarin vooral om zitten en horen draaide, red je het niet. Je hebt de ontmoeting in een kleinere kring nodig, die je traint in discipelschap.

Het tweede speerpunt is ongetwijfeld de missionaire drive. De woorden bestonden al maar de zaak van pionieren en pioniersplaatsen zijn door Hans en zijn Evangelisch Werkverband gestimuleerd. Hans was een doordouwer. Ging het niet door de deur, dan maar door de muur. Soms onnavolgbaar en ongrijpbaar. Soms ook wel van dik hout zaagt men planken. De kerk mag zich schatplichtig aan hem weten. Ook als de weg weer verder gaat.

Dat geldt ook voor het Evangelisch Werkverband. Dat is na Hans’ aftreden weer nieuwe wegen ingeslagen. Hans volgde die met interesse, loyaal maar ook kritisch. Ik denk dat zijn beeld bij ‘gaven van de Geest’ er toch wat anders uitzag dan dat onder zijn opvolger.

Begrensd

Bij zijn afscheid als directeur van het Evangelisch Werkverband, vijf jaar geleden, merkte ik op: ,,Ik kan me niet goed voorstellen dat Hans het echt rustiger aan gaat doen. Hij wil altijd ‘meer’ en nu gaan minderen? We zullen zien.”

En inderdaad: Hans bleef op vele fronten actief. De tijd die hem daarvoor echter gegeven was, bleek begrensd. Toen een ongeneeslijke ziekte zich openbaarde, toonde Hans, die altijd zo actief was, ook te kunnen dragen. De Geest die ons voortdrijft is ook een Geest die leert dragen. Ook van die Geest mocht hij getuige zijn. Maandag is Hans uitgedragen. Met mij zullen zeer velen hem missen.

Arjan Plaisier (62) was van 2008 tot 2016 scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is nu missionair predikant in de Protestantse Gemeente Apeldoorn (pioniersplek De Fontein).