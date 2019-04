De talkshowificering van de politiek

De Haagse week

Henk van der Laan

In Nederland en omringende landen zijn de sociaaldemocraten, de christendemocraten en de liberalen geen schim meer van wat ze vroeger waren: grote bewegingen waarin mensen uit allerlei lagen van bevolking zich schaarden rond een gedeeld ideaal. En waar binnenin flanken bestonden, omdat er over dat gemeenschappelijke ideaal toch nog best flinke meningsverschillen bestonden.

Wie zo’n partij wilde leiden, deed dat niet zomaar. Die moest in veel zaaltjes vergaderingen voorgezeten hebben, moties en amendementen verdedigd, toespraken houden, coalities smeden en bondgenoten maken. Alleen wie daarin gepokt en gemazeld was en het spel slim speelde, kwam bovendrijven.

Dat is niet meer nodig. Wie nu stemmen wil trekken, moet rap van de tongriem gesneden zijn, beetje provocatief zijn, er verzorgd uitzien en bedreven zijn in sociale media.

Want hij of zij moet uitgenodigd worden voor een talkshow, een paar lekkere oneliners of tweetjes neer kunnen leggen om zo een herkenbare mediapersoonlijkheid te worden.

Bekend gezicht

Thierry Baudet was al een graag geziene talkshowgast voordat hij de politiek in ging. Altijd goed voor een dwarse mening, wat reuring en dus: kijkcijfers. Eerder had 50Plus-oprichter Jan Nagel al feilloos gezien dat zijn partij alleen succes zou krijgen met een bekend gezicht als kopstuk. Henk Krol was al jaren als welbespraakt hoofdredacteur van de Gaykrant een populaire studiogast als het over homorechten ging.

De andere kant is dat er veel politici zijn met veel kennis en kunde, die de gemiddelde kiezer niet kent. Je zou dit het Kees Vendrik-effect kunnen noemen. Vendrik was jarenlang financieel specialist van GroenLinks. En niet zomaar een. Door zijn grondige dossierkennis en groot kennis van zaken keek iedereen, tot aan Gerrit Zalm aan toe, tegen hem op.

Maar de talkshows bliefden hem niet. Hij kwam slecht over: geen goede stem, slordig uiterlijk, stijve mimiek, te veel details en jargon. De talkshows hadden liever zijn partijleider Femke Halsema, die deed het altijd goed voor de camera. Vendrik zelf was altijd de eerste studiogast die werd afgebeld door Pauw en Witteman als er iets gebeurde.

Van tv naar sociale media

Het is in feite het slotstuk van een ontwikkeling die in de jaren vijftig begon: de afkalving van het verenigingsleven en de openbare ruimte door de komst van de televisie. Je hoefde niet meer naar buiten om de wereld te zien, de wereld was te zien in de huiskamer.

Nu de tv langzaam weer uit de huiskamer verdwijnt, en sociale media belangrijker worden, is een goede campagne op Facebook, Twitter of Instagram van groot belang. Belangrijker dan het opbouwen van een stevige partij of het ontwikkelen van doorgerekende plannen op basis van een doorwrocht wereldbeeld.

Thierry Baudet zal weer overwaaien wanneer de lol voor hem er af is, maar voor je het weet staat er weer iemand op die met grote woorden en fantastische plannen genoeg zendtijd, likes en stemmen krijgt om ‘de nieuwe Fortuyn’ te worden.

En ondertussen buffelen een paar anonieme Kamerleden met hun medewerkers door dikke dossiers en rekenschema’s om de regering met zijn duizenden ambtenaren te controleren.