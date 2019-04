De Nederlandse elite: financiële rijkdom, maatschappelijke armoede

Pieter Anko de Vries

De elite is alleen maar geïnteresseerd in geld, hoewel ze dat nooit zal toegeven. Het wordt tijd dat de meest bevoorrechte groep van ons land maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Het leerzame aan de laatst gehouden verkiezingen (Provinciale Statenverkiezingen en daarmee de Eerste Kamer) is dat het woord ‘elite’ een rol speelde in de maatschappelijke discussie. De grote winnaar, Thierry Baudet, is een typisch voorbeeld van iemand die in een elitaire omgeving is opgevoed en die zich daarvoor niet schaamt. Sterker nog, zijn kiezers adoreren hem daarom. Net als twee decennia geleden Pim Fortuyn mede geliefd was vanwege zijn elitaire afstand tot het gewone volk, dat hij met zijn politieke en maatschappelijke standpunten wél kon aanspreken.

Een samenleving heeft een elite nodig; mensen met een goede opleiding, mensen die het volk kunnen leiden, mensen ook met geld tegen wie de ‘gewone man’ kan opkijken. Elite door geboorte (adel of leden van rijke families) of elite die door hard werken zichzelf een hoge plaats in de maatschappij heeft verworven.

Maar de elite in Nederland is in zichzelf gekeerd en alleen gericht op eigen aanzien en gewin, zo betogen Sander Schimmelpenninck (zelf een graaf en onder meer hoofdredacteur van het zakentijdsschrift Quote) en theoloog Ruben van Zwieten (theoloog, tijdens zijn studietijd voorzitter van het elitaire Leidse studentencorps Minerva) in hun deze week verschenen boek Elite gezocht.

Niet mals

Hun kritiek is niet mals. De huidige Nederlandse elite gedraagt zich niet zoals de voorhoede van het volk (door afkomst of door eigen verdienste) zich zou moeten gedragen, en zoals de elite zich vroeger gedroeg. Toen namen ze verantwoordelijkheid in politiek en besturen van nuttige instellingen. Nu wordt alleen gekeken naar de eigen particuliere belangen: hoe kan ik het snelst veel geld verdienen, hoe krijg ik mijn kinderen op de juiste school en clubs. Hét kenmerk van de huidige elite is dat ze maatschappelijk afwezig is. Typerend is dat hun ideaal niet zoals vroeger een hoge functie is in het landsbestuur is, maar een miljoenenfunctie bij een financiële instelling in het Londense zakencentrum.

Geboorte-elite (adel) in Nederland stelt weinig voor. Wel bestaan er families die generaties lang door handel of bedrijvigheid een bevoorrechte positie hebben, maar het gros van de Nederlandse elite (ongeveer 5 procent van de bevolking) is door eigen merites omhoog geklommen en miljonair geworden. Dat zijn dan vooral mensen met topbanen in de financiële sector, maar ook medici, accountants en juristen.

De auteurs bespeuren vooral geestelijke armoede bij de elite en ze roepen haar op daar wat aan te doen. Alles wat de elite nu doet staat in het teken van het eigen welbevinden. Als leden van de elite al doen aan goede doelen, dan is dat vooral een manier om belasting te ontwijken of om zichzelf te laten gelden.

De kern van hun gedrag is het idee dat ze zichzelf in een goede positie hebben gewerkt en dat iedereen dat zou moeten kunnen. Geen mededogen dus voor mensen die dat niet is gelukt. Financiële rijkdom, maatschappelijke armoede.

Elite gezocht. Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten, Prometheus, 19,99 euro