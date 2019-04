Toen Fortuyn, nu Baudet gedemoniseerd

Tamarah Benima

Toen Pim Fortuyn werd begraven, ben ik naar de begrafenis in Driehuis gegaan. Er waren allerlei soorten mensen gekomen: leraren in het beroepsonderwijs, verpleegkundigen, loodgieters, studenten, zakenmensen, IT’ers. Dat weet ik, omdat ik met ze ging praten. Wat had Fortuyn voor ze betekend, wilde ik weten. Een televisieploeg van de NOS herkende mij als de misschien wel enige (toen nog) bekende Nederlander die daar rondliep. De tv-verslaggever liet mij uitvoerig aan het woord over waarom ik dacht dat er zovelen waren gekomen om Fortuyn naar zijn (voor)laatste rustplaats te brengen?

’s Avonds zag ik het onderwerp terug in het nieuws. Er werd een man in beeld gebracht die hand in hand met zijn zoontje van ongeveer zes jaar langs het graf liep. Hem werd gevraagd wat hij voelde. Hij zei: „Onze leider is dood.” Tegenwoordig zou je het framing noemen: ‘wegzetten’ in het Nederlands. De hele Fortuyn-aanhang werd zo in één klap weggezet als fascistisch. Deze verslaggeving heeft mij toen tot op het bot verbijsterd. Zoals het me weer verbijstert hoe sommige politici, columnisten en media-persoonlijkheden niet moe worden nu Baudet te demoniseren als bedrijver van „smerige politiek” (Jesse Klaver), „fascistisch” (Asha ten Broeke), iemand die „de overtreffende trap” van de neiging „tot kotsen” opriep (Per seconde wijzer-Erik Dijkstra) en zo verder. Georgina Verbaan heeft het bestaan om de totaal integere Annabel Nanninga „neonazi” te noemen.

Een (invloedrijk) deel van links ziet een overeenkomst tussen Forum voor Democratie en de fascisten en nazi’s. Zoals ze dat eerder zagen bij Fortuyn en Wilders. Ik zie bij al die felle critici van Leefbaar toen en Forum nu iets anders: een overeenkomst met de anarchisten en communisten uit het begin van de twintigste eeuw. De anarchisten zaaiden toen dood en verderf tegen iedereen die het niet met ze eens was. Aan dat fysieke geweld maken de Prems, Georgina’s en hoe ze ook allemaal heten, zich niet schuldig. Maar ze doen wel wat de anarchistische schrijvers van politieke pamfletten en programma’s van weleer deden: ze gebruiken extreem verbaal geweld.

Voorhoede

Ook de communisten van weleer zie ik terug. Bij GroenLinks, die ook daadwerkelijk is voortgekomen uit de CPN, de Communistische Partij Nederland. De communisten – specifieker de leninisten – geloofden dat er een voorhoede bestond die het juiste klassenbewustzijn had en die de revolutie moest leiden, terwijl de arbeiders en de boeren dat juiste bewustzijn van de politieke situatie nog niet hadden. Precies wat je ziet bij GroenLinks.

Niet dat ze gewonnen hebben is het belangrijkste voor de GroenLinksers (kanttekening: hun winst is onvergelijkelijk veel minder spectaculair dan de winst van Forum, die vanuit het niets de grootste partij werd in de Eerste Kamer). Nee, GroenLinks heeft het thema van de verkiezingen bepaald, pochen de voormalige communisten. Met andere woorden: ‘Wij GroenLinksers zijn de politieke voorhoede.’

GroenLinks heeft iedereen meegekregen met het klimaatalarm: als ‘we’ niets doen, gaat de aarde ten onder, daarom moet er een revolutie komen. En die heet: klimaatakkoord. In alle anarchistische en communistische theorieën worden er veel slachtoffers voorzien in de strijd om de toekomstige heilstaat. Zij die op Baudet en de zijnen (en in mindere mate op de PVV) stemden, zitten niet te wachten op die (klimaat)revolutie, want zij weten wie de slachtoffers zullen zijn: zijzelf en de rest van Nederland. Zij zien een andere revolutie die Nederland op zijn kop zet: een Nederland dat in 2060 een bevolking van 19,7 miljoen inwoners heeft als de immigratie op de huidige voet doorgaat. Hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer heeft dat laten uitrekenen. Met als gevolgen nog hogere huizenprijzen, en onbetaalbaar geworden sociaal vangnet, en nog meer problemen met immigranten die Nederland de rug toekeren.

Een ander immigratiebeleid is een van de punten van FvD. Voor de tweede keer, bijna twintig jaar na dato, is opnieuw een partij in het zadel geholpen die geen maatschappelijke omwenteling door immigratie wil. Maar zelfs dát zal Rutte, Buma, Jetten en Segers niet tot bezinning brengen. Ze zullen de knieën buigen voor de voormalige communistische revolutie-makers van GroenLinks, of voor het slappe aftreksel daarvan, de PvdA. De armen – onder wie veel immigranten die al hier zijn en hun kinderen die hier geboren zijn – hebben het nakijken.