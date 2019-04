Robots hoeven geen bedreiging te zijn voor onze toekomst

Pieter Anko de Vries

Veel mensen vrezen een toekomst waarin kunstmatige intelligentie en robots de manier van samenleven overnemen die we nu zijn gewend. Maar die angst is onterecht. Er zijn alternatieven mogelijk.

Je zou het haast vergeten in de enerverende week die we hebben beleefd. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen wordt door sommige commentatoren gezien als een revolte, niet alleen tegen de politieke elite, maar vooral ook tegen datgene waarvoor die staat: internationalisering, kapitalisme en de vervreemding van wat wordt genoemd ‘normale menselijke verhoudingen’.

Dat laatste speelt vooral een rol in het boek Iedereen aan de robot! van Marcel Bullinga. Hij is wat wel wordt genoemd een ‘trendwatcher’ of een ‘futurist’, iemand die nadenkt over toekomstige ontwikkelingen en daaruit zijn conclusies trekt.

Nu leiden opmerkingen van zelfbenoemde ‘futuristen’ vaak tot schouderophalen en opmerkingen als ‘het zal wel’, maar Bullinga laat in zijn boek merken dat hij een frisse en zeer kritische kijk heeft op ontwikkelingen die nu gaande zijn en die ons leven ingrijpend zullen gaan beïnvloeden.

Kunstmatige intelligentie

De belangrijkste daarvan, vindt hij, is de opkomst van kunstmatige intelligente, AI genoemd, en de robotisering van de samenleving. Allerlei doemscenario’s hierover bepalen een groot deel van ons denken over de toekomst. Robots zullen onze banen innemen en ellende voor wat wordt genoemd ‘de gewone man’ die tegen de digitale mechanisatie niet kan concurreren ligt op de loer. Het is heel goed denkbaar dat het verkiezingssucces van Thierry Baudet te maken heeft met een onderhuids gevoeld onbehagen voor wat ons ‘allemaal’ te wachten staat als gevolg van de digitale revolutie. Maar een dergelijke voorstelling van zaken is onterecht, zo schrijft Bullinga.

In zijn boek komt hij tot de conclusie dat er in wezen twee keuzemogelijkheden zijn. We houden vast aan wat er nu gaande is. Dat is wat hij noemt een ‘negentiende-eeuwse toekomst’. Hier blijven de grote digitale multinationals hun macht uitoefenen, net zoals dat het geval was tijdens de industriële revolutie in de negentiende eeuw. Het komt er op neer dat robots en AI de grote commerciële machten die nu de baas zijn nog veel rijker maken dan ze toch al zijn, ten koste van de klant, zeg maar de gewone gebruiker van hun diensten.

Maar er is volgens hem een uitweg. Dat is wat hij noemt: een ‘renaissancetoekomst’. Een toekomst waarin mensen met elkaar de weg van de concurrentie omzeilen. Gebruikers van kunstmatige intelligente moeten zich verenigen in coöperaties die de weg afsnijden van het grote geld en het keurslijf waarin Google, Facebook en andere multinationals ons proberen te wringen.

Lokale oplossingen

We moeten kiezen voor lokale oplossingen en onze oren niet laten hangen naar wat de kapitalistische mondiale digitale machthebbers ons voorspiegelen. Er zijn mogelijkheden genoeg en er is veel kennis bij veel mensen. Kies nu al alternatieve zoekmachines die je meehelpen verder te zoeken naar andere digitale wegen dan de geijkte waar je nu mee werkt. Onderzoek mogelijkheden waarmee AI ons kan helpen zelfstandig te blijven: in de zorg, energiebehoefte, mobiliteit, onderwijs en andere belangrijke zaken die de hele samenleving dienen.

Help elkaar bij het uitvinden van robots die ons echt helpen en ons geen slaaf laten zijn van kapitalisten. Dan kunnen robots en AI ons helpen bij het vergroten van onze persoonlijke en de algemene welvaart.

Iedereen aan de robot! Hoe robots onze economie en democratie gaan redden. Marchel Bullinga. Volt, 20 euro