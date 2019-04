May breekt in op orde van de dag Europese Raad

Achtergrond

Koos van Houdt

Voor de toekomst van de Europese Unie is bezinning op de economische relaties met China van groot belang. Dat is als het ware een onderwerp voor het centrale plein van de Europese Unie in Brussel. Maar je moet dan wel de weg weten in de zijstraatjes en steegjes eromheen.

Het steegje ‘brexit’ bleek verstopt. Dus moest donderdag op de Europese top van regeringsleiders een bezinning op de relaties tussen de Europese Unie en China wijken voor de grillen en noden van ene Theresa May, in het huidige politieke leven nog net eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Tot zichtbare en hoorbare frustratie van veel regeringsleiders en van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Juncker had een beleidsvoorstel over de betrekkingen met China op tafel gelegd. Hij wilde daar overleg over met de regeringsleiders.

Maar goed, de vrijdag was er nog voor een aantal belangrijke economische thema’s, waaronder China. Dat gebeurde in afwezigheid van Theresa May, die nog wel recht had op een stoel in de Europese Raad, maar terug wilde naar Londen om haar vege politieke lijf te redden. Daarentegen schoven de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, zoals die van Noorwegen en IJsland, wel aan om de onderlinge banden verder aan te halen.

Isoleren

Het toonde hoe het Verenigd Koninkrijk steeds verder bezig is zichzelf te isoleren van de rest van de Europese Unie. In feite kon je zeggen dat de regeringsleiders donderdagavond nog mild voor haar waren. Ze gingen veel langer door op de ontwikkelingen voor de komende weken dan voorzien. De uitkomst gaf May nog een paar extra geitenpaadjes in handen om alsnog aan haar belagers in het Lagerhuis te ontsnappen.

Toch is de boodschap uit Brussel politiek helder. Een vertrek op basis van het overeengekomen Uittredingsakkoord heeft de voorkeur. Lukt haar dat dinsdag, dan heeft ze tot 22 mei, een dag voor het begin van de Europese verkiezingen om alles netjes te regelen. Lukt haar dat niet, dan is uittreding zonder overeenkomst vrijwel onvermijdelijk. Maar de termijn werd verschoven van volgende week vrijdag 29 maart, naar vrijdag 12 april.

Dan moet het Verenigd Koninkrijk namelijk starten met de eigen voorbereidingen voor de Europese verkiezingen. Alleen noodzakelijk, mochten de Britten op het laatste moment afzien van uittreding uit de Europese Unie. Anders valt de bijl. Slecht voor de economie van sommige lidstaten, nog veel slechter voor die van het Verenigd Koninkrijk zelf.