‘Laat Ons mensen maken’

Contrapunt

Sytze Faber

Anderen beticht ik wel eens van wensdenken, vorige week tuimelde ik zelf in die kuil. Aan het slot van Contrapunt schreef ik dat het onverwachte en houtsnijdende klimaatbesluit van het kabinet de aftocht van Baudet als politicus in beginsel zou kunnen inluiden. Weliswaar niet erg stellig geformuleerd, maar gezien de uitslag van de Statenverkiezingen was alleen al het opperen van een aftocht absurd. Baudet werd nota bene leider van de grootste partij van het land en dus ook aspirant premier!

Tijdens zijn overwinningstoespraak hing ik aan zijn lippen. Om twee redenen. In de eerste plaats vond ik zijn speech technisch van hoge kwaliteit. Nooit eerder heeft bij mijn weten een Nederlandse politicus zoiets op een verkiezingsavond gepresteerd. Alles zat er bij Baudet in. Hij fileerde vilein de zittende politieke kaste. Blaakte van zelfvertrouwen. Schetste vérgezichten. Etaleerde idealen. Ventte een politieke ideologie uit, waarvan de apocalyptische aspecten herinneringen opriepen aan de inauguratietoespraak van president Trump. Smeedde een emotionele band tussen zichzelf en zijn aanhangers: ‘Met Thierry kunnen we thuiskomen!’ Misschien nog wel het belangrijkste: zijn rede ademde hoop. Daarvoor klopten kiezers bij de (voormalige) middenpartijen al jarenlang tevergeefs aan.

Oswald Spengler

De toespraak fascineerde me daarnaast om de alarmerende inhoud. Baudet koketteerde met het uiterst rechts nationalistische gedachtegoed van de Duitse filosoof Oswald Spengler (1880-1936). Die wordt de laatste tijd weer uit de mottenballen gehaald. Vorig jaar zag uitgever Boom brood in de eerste Nederlandse uitgave van zijn magnum opus De Ondergang van het Avondland. Daarin verkondigt Spengler dat de natuurlijke verhouding tussen rassen er een is van oorlog. Hij riep de Duitsers op om leiding te geven aan de ‘witte volken’ in de strijd om de ‘gekleurde rassen’ er onder te houden. Daarmee inspireerde hij het nazisme. Spengler was een ondergangsdenker. Voor een vooruitgangsgeloof was men bij hem aan het verkeerde adres. Sociaaldemocraten moesten dan ook niets van hem hebben.

In tegenstelling tot Spengler lijkt het ondergangsdenken niet besteed te zijn aan Baudet. Die omarmt volgens eigen zeggen de wederopstandingsgedachte van het christendom, waardoor de superieure westerse beschaving behoed kan worden van de ondergang. ‘Wij zijn de partij van de wedergeboorte. Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan.’ En waar moet die nieuwe generatie voor zorgen? Voor een dominant blanke, boreale (raszuivere) samenleving. Het primaat ligt bij de natiestaat. Daarom moeten de grenzen dicht, ook voor mensen die op de vlucht zijn. Daarom moet de EU onttakeld worden. Daarom wordt het klimaatprobleem afgedaan als een linkse samenzwering. De bedoeling zou zijn om met klimaatmaatregelen de weg te plaveien naar een dictatoriale overheid, die met open grenzen de boreale natie naar de filistijnen zal helpen.

De opvattingen van Baudet kunnen, om in zijn terminologie te blijven, de wederopstanding betekenen van het onderscheid tussen superieure Übermenschen en inferieure Untermenschen. Als dat gemeengoed wordt – met framing- en propagandatechnieken is dat geen heksentoer – gaan humanitaire, religieuze en morele principes op in nevelen. Dan wordt bijvoorbeeld het ‘Laat Ons mensen maken’ van Genesis 1: 26 ‘Laat Ons rassen maken’. Het intimideren en zelfs uitroeien van als inferieur beschouwde mensen wordt dan al gauw een daad van beschaving en vaderlandsliefde. Zie het op honderden gesprekken met nazi’s gebaseerde boek (2006) van Harald Welzer Daders. Hoe heel normale mensen massamoordenaars worden. Dankzij de witte nationalistische paukenslag van Baudet op de verkiezingsavond wordt opeens de centrale vraag ‘Wat nut ons de democratische rechtsstaat, waarin alle mensen gelijkwaardig zijn?’ Dat werd hoog tijd.

