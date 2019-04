Het raadsel van het SP-verlies

De Haagse week

Henk van der Laan

Dat Forum voor Democratie met 14,4 procent van de stemmen de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen kan worden, is veelzeggend. Het is een hoog percentage voor een nieuwe partij, maar een laag percentage voor de grootste partij.

De uitslag van woensdag is daarom wederom een bewijs voor de afkalvende invloed en positie van de PvdA en de CDA. De volkspartijen van weleer weten nog maar een paar mensen te bereiken. Hun plek is niet ingenomen door een nieuwe partij. Hun stemmen zijn verdeeld over bestaande en nieuwe partijen.

Maar deze veranderde positie van CDA en PvdA is niet nieuw. De verrassing was ook niet dat de PVV flink inleverde. Geert Wilders is nu al bijna vijftien jaar bezig en zijn continue boosheid begint sleets te raken. Dat is natuurlijk vaker gezegd, en dan kwam hij weer terug. Maar dat was vooral omdat er geen concurrent was die een even stevig anti-establishmentpositie had. Daar is Baudet nu bij gekomen. Wat Baudet aantrekkelijker maakt dan Wilders is dat Forum, in tegenstelling tot de PVV, een partij is waar je je aan kunt verbinden en aan mee kunt doen.

Golf van onvrede

Er is een partij die om volstrekt onbegrijpelijke redenen woensdag geen deuk in een pakje boter kon slaan: de SP. Je zou zeggen dat de socialisten een geweldige tijd moeten hebben. Een centrum-rechts kabinet, dat ondanks economisch hoogtij niet met de geldbuidel zwaait. Er is veel gemor over het functioneren van de publiek sector – gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer – door burgers en door de ambtenaren zelf. De vakbonden staken weer voor een hoger loon.

Die golf van onvrede zou een socialistische partij die opkomt voor de gewone man, die tegen marktwerking in de zorg is en voor hogere uitkeringen, lonen en andere overheidsuitgaven een enorme zet moeten geven. Neem daarbij dat de grote linkse broer PvdA electoraal leegloopt. En op de een of andere manier weet de SP hier toch totaal niet van te profiteren.

Binnenstormen

Begin jaren negentig stormde de SP de Nederlandse politiek binnen onder aanvoering van de welbespraakte Jan Marijnissen. De voormalig worstenmaker uit Oss wist destijds de vinger op de zere plek te leggen. Ja, het ging wel goed met de Nederlandse economie, maar door de liberaliseringen holden de overheidsdiensten uit, hij ageerde tegen ‘het graaien aan de top’ en deed dat op een directe volkse manier waar in Den Haag menigeen zijn wenkbrauwen over fronste.

Op het hoogtepunt, in 2006, haalden Marijnissen en de SP 25 zetels. Maar regeren kwam er niet van, ook al hadden CDA en PvdA een derde partij nodig voor een meerderheid. Het CDA wilde niet, en de PvdA drong ook niet echt aan.

Niet veel later trad Marijnissen vanwege gezondheidsproblemen terug en is het eigenlijk nooit meer goed gekomen met de SP.

Als het in deze tijd vol onvrede over de lasten die bij burgers wordt neergelegd, het functioneren van de publieke sector, de bezuinigingen op uitkeringen en de scheve verdeling tussen arm en rijk het als activistisch socialistische partij niet lukt om kiezers te bereiken, kan je je afvragen of de methode-SP niet gewoon uitgewerkt is.