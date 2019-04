Dominee Frans Weeda drinkt veertig dagen geen alcohol

Lodewijk Born

De veertigdagentijd is een periode waarin tienduizenden mensen zich onthouden van iets. Deze keer: dominee Frans Weeda (65) van Vlieland. ,,Je merkt in zo’n periode van onthouding ook dat je lichaam er op reageert.”

U gaat vasten, waarvan precies?

,,Ik laat in de veertigdagentijd alcoholische dranken staan. Dat is iets wat ik misschien al 25 tot 30 jaar doe in deze voorbereidingstijd richting Pasen. Ik doe dat samen met mijn vrouw Joke. Het is een goede gewoonte geworden die voor ons bij deze periode hoort.”

Hoe vaak drinkt u dan?

,,We drinken met name wijn. Het is een vast ritueel om bij het koken alvast een wijntje in te schenken en ook bij de maaltijd zelf. En ook als je gasten over de vloer hebt, dan trekken we regelmatig een fles wijn open. Je kunt daar zo aan wennen, dat de grens steeds verder opschuift. Overigens ben ik sinds mijn studententijd niet meer dronken geweest.”

,,Ik ben nu tien jaar predikant op Vlieland en ook op de bridgeclub waar ik lid van ben, weten ze van het tijdelijk stoppen met alcohol. Als ik dan zeg dat ik niet drink, weten ze weer dat het ‘die bepaalde periode in het jaar is’, al blijft het moeilijk om uit te leggen dat die tijd steeds weer verschuift. Voor iemand van buiten de kerk is dat wat onlogisch.”

,,Je merkt in zo’n periode van onthouding ook dat je lichaam er op reageert. Je voelt je fitter. Het is ook wel mooi dat het altijd rond februari, maart is. Dan zie je dat de weerstand al wat lager is – zie de griepgolf – en dat het helemaal niet raar is ‘om even niet te drinken’.”

Vasten van alcohol. Doet u juist dát bewust?

,,(Lachend) Ik ben geen missionaris tegen de alcohol. Maar vele mensen zijn zich niet bewust hoeveel ze drinken, blijkt ook uit onderzoeken. Alcohol is voor heel veel mensen iets gewoons geworden. Zo’n gewoonte kan echter ook maken dat je ongemerkt steeds meer gaat drinken. Vasten helpt om daar bewust mee om te gaan.”

,,Het komt regelmatig voor dat ik bij huisbezoeken – ook midden op de dag – de vraag krijg of ik iets wil drinken. Dan gaat het dus om alcohol, een biertje of een wijntje. Dat wordt natuurlijk gedaan als teken van gastvrijheid, maar ik bedank daar voor. Ik vind dat je dat als predikant niet moet doen in werktijd. Punt.”

Heeft u wel eens geprobeerd van iets anders te vasten?

,,Toen we jaren geleden samen overlegden op welke manier we aan de vastentijd invulling konden geven, kwamen we al snel uit bij het tijdelijk afzien van de alcohol. Dat voelde zo vanzelfsprekend dat we nooit serieus geprobeerd hebben een andere invulling te vinden.”

Hoe vult u het vasten in?

,,De ene keer beginnen we na Aswoensdag, maar als het niet helemaal goed uitkomt – bijvoorbeeld door een feestelijke gelegenheid – ook wel op de eerste maandag na de eerste zondag van de veertigdagentijd. We vasten alleen van de alcohol op de doordeweekse dagen en op de zaterdagen. Op zondag mogen we wel drinken. Als je op een feestje bent, moet je gewoon duidelijk zijn dat je niet drinkt. Je hoeft niet te zeggen ‘omdat je vast’. Voor mij is het meer een privézaak die eigenlijk niemand iets aangaat.”

,,In deze weken loopt ook weer de campagne ‘Ik pas, 40 dagen geen druppel alcohol’, van KBO-PCOB en Stichting Positieve Leefstijl (IkPas). Eerder hebben we al de niet-drinkmaand januari gehad. Niet drinken wordt steeds meer geclaimd – vanuit goede bedoelingen. Het is dan wel opmerkelijk om te zien dat in de periode van de veertigdagentijd wordt aangehaakt door organisaties die daar verder geen enkele christelijke gedachte aan verbinden.”

Denkt u dat het moeilijk wordt?

,,Omdat we het samen doen, is het voor ons beiden ook vrij makkelijk. Het is ook iets wat veel mensen niet van mij weten. En omdat ik dit al tientallen jaren doe, weet ik dat het echt wel vol te houden is. Er is wel eens een jaar geweest dat ik niet heel goed in mijn vel zat en dat ik dan een keertje oversloeg, maar anders is het gewoon iets wat er bij hoort. ”

Het afzien van alcohol doet dat ook geestelijk iets met u?

,,Het is niet zo dat ik het doe om het geestelijke aspect. Dat ik in extase raak of zo. Ik ben natuurlijk dominee en dat is niet alleen je beroep, maar ook iets wat met mijn hele leven en zijn verbonden is. Je staat gelovig in het leven en probeert in die zin ook op een goede wijze met je eigen lichaam, de natuur en alles van Gods schepping om te gaan.”

Brengt deze periode van bezinning u dichter bij de beleving van Pasen?

,,De kern ligt voor mij in bewust leven. Het kan je moe maken als je over alles – consumptiegedrag, koopgedrag, levensstijl – voortdurend moet nadenken. Met als risico dat je na verloop van tijd nergens meer over nadenkt. Bewust de – kleine – moeite nemen om een aantal weken geen alcohol te drinken, is een bevestiging dat ik van niets of niemand slaaf hoef te zijn. Die ervaring van vrij zijn, of misschien beter: bevrijd zijn, heeft alles met Pasen te maken.”

Wat gaat u aan het einde van de veertigdagen, op paaszondag, doen?

,,Dan is er vast een goede, stevige wijn in de wijnkelder te vinden.”

Vast u ook van iets en wilt u daar over vertellen, mail dan naar: kerk@frieschdagblad.nl