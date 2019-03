Over de drempel van kwetsbaarheid heen

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Voordat je je kwetsbaar opstelt moet je als het ware over een drempel heen, een innerlijke drempel waar je niet makkelijk overheen stapt en die soms behoorlijk hoog kan zijn.

Er zijn van die onderwerpen die je niet makkelijk aansnijdt in een gesprek. Onderwerpen die gevoelig liggen bij jezelf en bij de ander. Bijvoorbeeld als er iets is gebeurd dat je niet bevalt en waar je later op terug wilt komen. Je oefent het gesprek al een paar dagen in je hoofd. En dan, als je de ander ontmoet, slik je je emoties en gedachten toch maar weer in en praat er omheen. Je bent voor de drempel van kwetsbaarheid blijven staan, je kunt even niet verder.

Achteraf verwijt je jezelf dat je er toch niet over begonnen bent. Een volgende keer misschien? Of zie je er na je mislukte poging nu maar helemaal van af?

Mensen met een verslaving richten niet alleen schade aan bij zichzelf, maar ook in hun omgeving. Vrienden, familie en soms ook collega’s geven het op. Het vertrouwen is weg, de band is verbroken, de verslaving staat ertussen. Versla- ving aan bijvoorbeeld drugs, alcohol of gamen wordt een alles overheersende ‘vriend’ die geen anderen naast zich duldt. Nadat iemand in behandeling is geweest moet de weg terug, het herstel van relaties, worden bewandeld. Dat gaat niet vanzelf, je partner, je kinderen en je ouders heb je te kort en soms veel pijn gedaan. Nu je ‘nuchter’ bent zie je dat beter en meer dan voorheen. Er zijn vele drempels van kwetsbaarheid die overwonnen moeten worden. Zonder het overwinnen van die drempels, die soms als een muur tussen de relatie in zijn gaan staan, is herstel niet mogelijk.

Vivianne

De jonge meid, amper tien jaar, schommelt met haar benen heen en weer. De bank waar ze op zit is te hoog. Haar blonde haren vallen links en rechts over een deel van haar gezicht. Hierdoor is haar gezicht niet goed te zien en haar emotie moeilijk te peilen. „En wat vind jij, Vivianne?”, vraagt de begeleidster van het gezinsgesprek. „Ik? Ik vind helemaal niks. Er is me ook nooit wat gevraagd. Wat moet ik nu vinden dan?” „Ik bedoel, zou jij nog iets tegen je moeder willen zeggen?” „Papa heeft alles al gezegd, het was gewoon niet leuk. Als mama drinkt is ze gewoon niet haar zelf.”

Vivianne zwijgt en schommelt met haar benen nog harder heen en weer. De begeleidster laat het bewust even stil vallen. „Is er verder nog iets?” „Nee, er is niets. Nou als ik het mag zeggen dan vind ik het heel vervelend dat ik altijd in armoede heb geleefd. Nooit speelgoed, nieuwe kleren of zo. Altijd naar de kringloop voor kleren en bruinbrood van de voedselbank.” Het schommelen stopt, Vivianne huilt en een traan rolt over haar kleding naar beneden.

„Willen jullie reageren?”, vraagt de begeleidster aan de ouders. Vader kijkt strak voor zich uit. Moeder wordt rood, haar ogen vullen zich met tranen. „Misschien wil ik wel niets zeggen, elkaar alleen maar even vasthouden. Vasthouden dat we veel te weinig hebben gedaan.”

Ontmoeting

Zonder verder iets te zeggen staat vader op, moeder en Vivianne volgen. Langzaam sluiten de armen, drie mensen in het midden van de kamer. Ze houden elkaar sinds jaren van pijn, verwijten en verdriet weer vast. Ze zijn over de drempel van kwetsbaarheid heen gestapt. Daar ligt de ontmoeting, op die plaats achter die drempel.

De begeleidster en ik kijken elkaar aan. Zij zijn de drempel over gegaan en ik voel nu de drempel van eigen kwetsbaarheid. Als toeschouwer, als medemens. Ik vraag me tegelijk af of ik de ander wel genoeg heb vastgehouden. Niet te vaak achter mijn eigen drempel van kwetsbaarheid ben blijven staan. Ik neem me voor die drempel wat vaker te slechten, me kwetsbaarder op te stellen en een uitnodiging te doen om elkaar even vast te houden, iets dat we te weinig doen…

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.