Nuchter geloven vanuit energie

Tjerk de Reus

Het geloof moet ‘aarden’, gelooft theoloog Philip Troost. Niet in vaagheden, maar in lichamelijke energie. In zijn opvallende nieuwe boek Energie van de Geest legt hij precies uit wat hij bedoelt.

Geloof is niet alleen iets van ‘het hoofd’, van denken of het verstand. Je moet er natuurlijk ook iets mee doen in de praktijk van je leven. Maar dit is Philip Troost (1959) toch te mager. Hij wil ook aandacht voor ons lichaam en voor de diepte van onze geest, om daar de ‘energie’ die ons drijft op het spoor te komen.

Dan gaat het niet simpelweg om een emotie of een goed gevoel, maar om onze levenskracht, die zowel geest als lichaam omvat. Deze levenskracht kan geblokkeerd zijn, maar je kunt er ook ruim baan aan geven. Dan gaat het ‘stromen’, legt Troost keer op keer uit in zijn boek Energie van de Geest, dat deze week verschijnt.

Een geheel

Essentieel is dat je als mens een geheel bent en leert leven vanuit de levenskrachten die God in de schepping heeft gelegd. Een belangrijke leermeester van Troost is de theoloog Jan Veenhof, die in zijn publicaties een verbinding heeft gelegd tussen charismatische en gereformeerde geloofsopvattingen.

Het is zonder meer verrassend, wat Philip Troost ter sprake brengt in zijn nieuwe boek. Maar zijn verhandeling over ‘energetische kracht’ komt niet uit de lucht vallen. Troost is theoloog, werkt als ervaringsgericht therapeut in Hattem en heeft diverse boeken op zijn naam staan. Zijn nu verschenen boek volgt vanzelf uit zijn vorige publicaties, in die zin dat Troost al veel langer op zoek is om het menszijn als één geheel te ervaren: als eenheid van lichaam en geest, van het bewust en het onderbewuste, van geloof en psyche.

Troosts boek Spiritualiteit van ontvankelijkheid (2008) ging hier ook al over. Troost wil een ‘vergeestelijkte’ opvatting van geloof achter zich laten, en eveneens een rationalistisch geloof, om te kunnen landen in het gewone leven. Dat bleek ook al duidelijk uit zijn vorige boek, Gewoon God (2017), waarin hij veertig zoekwoorden bespreekt ‘om God te vinden in het alledaagse’.

Energetische processen

Maar het nu verschenen boek gaat duidelijk een stap verder. Troost spreekt nu consequent over ‘energetische’ processen, die bepalend zijn voor het mens-zijn. Dat bedoelt hij heel materieel en biologisch. Al vroeg in zijn boek houdt hij een exposé over natuurkundige energieprocessen, in en buiten het menselijke lichaam.

Wie vermoedt dat Troost met deze focus op energie de christelijke theologie min of meer achter zich laat, vergist zich. Hij wil juist vrij dicht bij de gereformeerde theologie blijven, hij citeert zelfs een paar keer instemmend de Heidelberger Catechismus. Het gaat hem voortdurend om het begrijpen van levensenergie in al haar facetten in verband met de Bijbel en de christelijke theologie.

Hij legt uit: ‘Theologisch kun je stellen dat heel de schepping is doortrokken van Gods aanwezigheid, ofwel de Heilige Geest.’ Hij concludeert dan dat ‘het energetisch systeem van het geschapen leven onder de noemer van de Heilige Geest thuishoort’. Theologisch gesproken legt Troost hier de focus bij een scheppings-georiënteerde theologie.

Kader

Op basis van de aanduiding ‘energetisch’ zou je kunnen denken dat we met Troost in de esoterie zijn beland, maar dat zou een te snelle conclusie zijn. Al wil hij best wel wat leren van het beeld van een ‘energetisch lichaam’, dat bijvoorbeeld bekend is van oosterse spiritualiteit.

Maar alles wat ter sprake komt over energieën in ons innerlijk, plaatst hij in een christelijk kader, misschien beter gezegd: een christelijk therapeutisch kader. Als het bijvoorbeeld gaat over de ‘heiliging’ van je leven en de persoonlijke toewijding aan God, schrijft hij dat het niet moet gaan om ‘verbetering’ en proberen jezelf te perfectioneren, want: ‘Het is veel meer tevoorschijn komen.’ Waarmee? Met ‘het ongemakkelijke van de spanning tussen hoe je je voordoet en wie je echt bent. Je merkt dat je in elkaar zit op een manier waarvan je voelt, ‘weet’, het klopt niet. (…) De kernvraag is niet in hoeverre het jou lukt om een liefdevol mens te zijn, maar in hoeverre je tevoorschijn komt uit je onzuivere bestaan. Uit de dubbelheid, het compromissige, het vermengde, het niet integere.’

Daarbij gaat het erom dat je je op een gezonde manier leert verhouden tot ‘je energie’. Troost wil graag concreet zijn. Hij is op veel momenten in het boek een doelgerichte therapeut die de basale, vaak weggestopte ervaringen van ons innerlijk op het spoor wil komen. Daarin is hij zeker uitdagend, soms zweverig, maar vaak ook heel nuchter.

Niet ontvluchten, maar verbinden

Dit laatste is ook zichtbaar in het hoofdstuk over gebedsgenezing, waarin hij kritiek levert op de hang naar bovennatuurlijke toverkunsten van God. Genezing heeft te maken met heelwording van lichaam en geest. Om daar een begin mee te maken moeten we lichamelijke ziekte en ongemak niet ontvluchten, maar ons er juist mee verbinden.

Troost gelooft zeker dat genezingswonderen mogelijk zijn en tevens is hij ervan overtuigd dat die alles te maken hebben met gezonde energiestromen. Maar dat alles staat onder deze noemer: ‘Als we het voorschot van de Geest willen begrijpen vanuit het nieuwe dat komende is, focussen we niet op reparatie, maar op herstel van de relatie met God.’

Energie van de Geest. Het vergeten geheim van ene vitaal geloof. Philip Troost. KokBoekencentrum, 22,99 euro