Man van zachte moed: kardinaal Godfried Danneels (85) overleden

Frans Wijnands

De Belgische kardinaal Godfried Danneels is vorige week donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was een hooggeprezen en geliefde kardinaal, die in de beklaagdenbank belandde omdat hij feiten over misbruik verzwegen zou hebben en verzuimde in te grijpen toen die aan het licht kwamen.

Op 2 februari 1983 krijgt de aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel in Rome van paus Johannes Paulus II de rode hoed: Godfried Danneels is kardinaal. Zijn vader Hendrik is er bij. Moeder niet. Die is twee maanden eerder overleden. Op haar doodsprentje geeft ze haar zoon een boodschap mee: ‘Wees voor uw mensen een herder naar Gods hart’.

Dat is voor kardinaal Danneels zijn hele priesterleven een heilige opdracht geweest: je bent er niet voor jezelf, maar voor je medemensen. Vorige week is kardinaal Danneels in Mechelen overleden, 85 jaar oud.

‘Man van dialoog en compromis, die het in veel gevallen wijzer vond te zwijgen dan anderen het spreken te verbieden’, aldus Emmanuel van Lierde van het Vlaamse katholieke tijdschrift Tertio. Een man van zachte moed die zich soms nadrukkelijk op de vlakte hield; voorzichtig vernieuwer. Geschoold theoloog, kenner van de liturgie en eminent diplomaat.

Tintelende jaren

Godfried (‘de vrede Gods’) Danneels wordt geboren op het Hoogfeest van Pinksteren, 1933, welgeteld negen maanden na de huwelijksreis van zijn ouders naar Lourdes. Zijn kindertijd brengt hij door in Kanegem, een verstild dorp in West-Vlaanderen, in de buurt van Tielt waar hij op het Sint-Jozefscollege – een internaat – de middelbare school doorloopt.

Hij wordt bij de bisschop van Brugge aanbevolen voor een vervolg (priester)studie; aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Op 17 augustus 1957 wordt hij tot priester gewijd, in de dorpskerk van Kanegem, op het 25-jarig huwelijksfeest van zijn ouders. De jonge Danneels – toen 26 jaar – wordt benoemd tot geestelijk directeur van het Grootseminarie in Brugge: studenten begeleiden en lesgeven in liturgie en spiritualiteit.

Het is de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie. De tintelende jaren waarin een frisse wind door kerk en Vaticaan waait. Dan volgen de roerige jaren tachtig, waarin verwachte veranderingen niet komen en een niet verwachte secularisatie over Europa golft.

Aartsbisschop

Eind 1977 wordt Danneels bisschop van Antwerpen en amper twee jaar later aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel. Tijdens zijn eerste anderhalve decennium als aartsbisschop neemt Danneels zowat elke gelegenheid te baat om naar Rome te gaan. Hij zit in internationale studiegroepen, maakt reizen naar China en Congo, naar Latijns-Amerika en de Balkan.

Hij zit in een handvol Vaticaanse congregaties en raden, is actief rond en op bisschoppensynodes, onderhoudt betrekkingen met de Anglicaanse kerk, betoont uiteindelijk openlijk steun aan de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologen en hij wordt voorzitter van de internationale Pax Christi.

Dialoog met zijn tijd

Zijn opvattingen over maatschappelijk- ethische kwesties blijven in de lijn van de leer, maar hij ziet geen fundamenteel probleem om gescheiden/ hertrouwde gelovigen de communie te laten ontvangen. Hij gaat de intellectuele dialoog met zijn tijd aan, ‘als een christelijke humanist’, zoals zijn biografen hem typeren.

Hij krijgt te maken met de Belgische abortuswet; noemt euthanasie een patiëntrecht, maar geen artsenplicht en ziet geen bezwaar in een wettelijke verbintenis tussen homo’s en lesbiennes als de term ‘huwelijk’ maar niet wordt gebruikt.

Kardinaal Danneels kreeg in zijn lange loopbaan te maken met ingrijpende wetenschappelijk-ethische en binnenkerkelijke vraagstukken, met teruglopend kerkbezoek, minder priesterroepingen en de benoeming van een opvolger – mgr. André Léonard – die tegen de zin van Danneels vanuit Rome werd geparachuteerd.

Operatie Kelk

In het najaar van 2009 neemt katholiek België afscheid van zijn hooggeprezen en geliefde kardinaal. Tijd voor een welverdiend emeritaat. Maar het loopt anders. Eerst is er die volslagen onverwachte benoeming van mgr. Léonard die van begin af aan slecht ligt in de Belgische kerkprovincie, vervolgens het dramatische ontslag van de Brugse bisschop, mgr. Roger Vangheluwe wegens langjarig misbruik van een minderjarige neef.

In het kielzog van die geruchtmakende affaire volgt de justitiële ‘Operatie Kelk’. De emeritus-kardinaal zit plots in de beklaagdenbank. Hij zou feiten verzwegen hebben. Dozenvol archiefmateriaal worden uit zijn woning gehaald, zijn computer in beslag genomen. Hij wordt urenlang ondervraagd en uitgenodigd om in een parlementaire commissie zijn verhaal te doen. Na een jarenlange juridische strijd worden de huiszoekingen van Justitie nietig verklaard. Maar de littekens blijven, zowel bij de kardinaal, als bij het kerkvolk.

Danneels reageert in 2013 opgetogen over de keuze van zijn uitgesproken favoriet: paus Franciscus. Een bijna herboren kardinaal Danneels viert 7 juni 2013 zijn tachtigste verjaardag met een eucharistieviering in een stampvolle Sint Romboutskathedraal in Mechelen. Hij spreekt een dankwoord, dat voor een deel geënt lijkt op het Zonnelied van Franciscus en besluit nederig met: ‘Alles was genade’.