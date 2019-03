Het gaat beter en toch voelt het niet zo

De Haagse week

Henk van der Laan

Het gaat goed met de economie. Bijna alle indicatoren kleuren groen: de werkloosheid ligt op een historisch laag niveau, huizenprijzen stijgen, de export groeit, het aantal faillissementen neemt af, etcetera. Tegelijk was het consumentenvertrouwen in februari voor het eerst sinds 2015 negatief en staat de huidige regeringscoalitie in alle peilingen op groot verlies. Hoe kan dat? Hoe kunnen zoveel positieve indicatoren toch tot een negatieve stemming leiden? Simpel: het gaat om lonen.

Dat het in tijden van economische crisis ook in de eigen financiële situatie slecht gaat, is niet leuk maar wel uit te leggen. Maar als later overal jubelende verhalen over de economie te lezen zijn, en de eigen financiële situatie jubelt niet even hard, dan sluipt er wantrouwen in de gemoedsrust van mensen. Waarom gaat mijn loon dan niet omhoog?

Dat is een probleem voor de regering. Die gaat niet over lonen. Dat bepaalt het bedrijfsleven, na intensief cao-overleg met vakbonden. Aandringen vanuit Den Haag op hogere lonen bij een cao-overleg is ongebruikelijk.

Voorbeeld

Het enige dat de overheid kan doen is het goede voorbeeld geven. Zo kregen rijksambtenaren 7 procent loonsverhoging en politie-agenten een, zwaarbevochten weliswaar, verhoging van 8 procent. Dat zijn hoge percentages, maar daarbij is het goed om op te merken dat veel overheidspersoneel tussen 2012 en 2016 vanwege de economische crisis op een nullijn was gezet.

Bij het afsluiten van de rijksambtenaren-cao hoopte minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat hiermee andere sectoren zouden volgen. Dat is niet helemaal gelukt. De lonen stegen in 2018 gemiddeld wel met 2,1 procent, het hoogste percentage sinds 2009, maar de consumentenprijzen stegen dat jaar met 1,7 procent. Dus mensen gingen er zeker niet op achteruit, maar de portemonnee raakte ook niet veel gevulder. En als er dan bekend wordt dat de energierekening gaat stijgen en de btw wordt verhoogd, dan is negatieve publiciteit bijna niet te vermijden.

Relativering

En toch is een relativering op zijn plaats. De coalitie wist dit bij het schrijven van het regeerakkoord. Dus naast de stijgingen van de energiekosten en de btw, dalen de inkomstenbelastingen, stijgen de toeslagen en de uitkeringen. Met als doel om alles in balans te krijgen. Het Nibud, dat onafhankelijk onderzoek doet naar de financiële posities van huishoudens, constateert dat dit werkt en dat bijna alle huishoudens er dit jaar een paar tientjes per maand op vooruit gaan. Alleen mensen met een prepensioen en tweeverdieners waarbij een van de partners onder het minimumloon werkt gaan er op achteruit. Maar het Nibud, geleid door prominent SP’er Arjen Vliegenthart, snapt wel dat consumenten maar moeilijk kunnen geloven dat ze er op vooruit gaan omdat een hogere energierekening en ziektekostenpremie nu eenmaal meer opvallen.

De verwachte grote verliezen van de regeringspartijen en grote winst voor relatieve nieuwkomer Thierry Baudet lijken toch wat op 2001. Toen kon Pim Fortuyn niet ondanks, maar juist dankzij de goed draaiende economie opkomen. Als het goed gaat in het land, valt pas op dat niet alles en iedereen evenveel profiteert. Dat is slechter voor de stemming dan wanneer iedereen in een economische crisis in de misère deelt.