Herdruk van de Groot Letter Bijbel

Lodewijk Born

De Bijbelvereniging heeft de complete Groot Letter Bijbel in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) laten herdrukken. In twee weken tijd zijn er al driehonderd exemplaren aangevraagd.

10 procent van de oplage van drieduizend exemplaren is inmiddels weg. ,,Je kunt wel zeggen dat er een stormloop op is”, zegt Jaap van Middendorp, bureaumanager van de Bijbelvereniging. Zeker voor een dergelijke bijbeleditie.

Dat is niet onlogisch: de grootlettereditie is al langere tijd moeilijk te krijgen – en nu ook nog bijna gratis. ,,Wij hebben ooit vijftig exemplaren van de Groot Letter Bijbel als restpartij kunnen overnemen. Maar de aanvragen daarvoor liepen zo hard dat we snel door die voorraad heen waren. Toch werden we ook daarna nog veel benaderd met de vraag of we toch nog zo’n bijbel zouden kunnen leveren.” Op internet worden nog wel losse delen aangeboden, en ook in de boekhandel zijn soms nog wel delen te vinden. Maar niet als cassette met álle delen.

Gratis

De Bijbelvereniging, die bekend is van het plaatsen van gratis bijbels in overnachtingslocaties zoals hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen en gevangenissen, geeft de Groot Letter Bijbel nu ook gratis weg. ,,Er wordt alleen een bijdrage gevraagd in de verzendkosten van 9,50 euro voor de volledige vijfdelige set. Als mensen bijvoorbeeld 25 euro als gift willen overmaken mag dat ook. Kan iemand ook die 9,50 euro niet betalen, dan doen we niet moeilijk.”

De Bijbelvereniging kan de bijbels weggeven omdat er enkele fondsen meebetaald hebben aan het project, onder meer die zich ook richten op blinden- en slechtzienden. De hele heruitgave kost 85.000 euro. ,,Daarvan komt 65.000 euro van de fondsen. Uit eigen middelen betalen we 20.000 euro.”

Zowel instellingen als particulieren kunnen de ‘GLB’ bestellen. Grootletter- edities van bijbels zijn een uitkomst voor slechtzienden. Die kunnen op die wijze toch nog zelf de Bijbel lezen. Overleg tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en de Bijbelvereniging leidde tot het (her)drukken van drieduizend sets (vijfdelig) van de Groot Letter Bijbel in de NBV-vertaling. ,,Oorspronkelijk was het een uitgave in zes delen, maar in deze heruitgave zijn de deuterocanieke boeken eruit gelaten om het wat handzamer te houden”, aldus Van Middendorp.

Grootletter-uitgaven

Het Nederlands Bijbelgenootschap, die de uitgeefrechten van de NBV heeft, had de drukbestanden nog liggen, zodat het eenvoudig was om tot een heruitgave te komen. Mochten de aanvragen voor de Groot Letter Bijbel in hetzelfde tempo doorgaan, dan overweegt de Bijbelvereniging om nog meer exemplaren te laten drukken, zo laat Van Middendorp weten. ,,We moeten nog kijken hoe het de komende tijd gaat.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt zelf sinds vorige maand ook weer de NBV in een grote letter aan. Wegens aanhoudende vraag van de grootletter-uitgaven van het Oude en Nieuwe Testament, die nu vooral los te verkrijgen zijn.

,,Beide uitgaven – van de Bijbelvereniging en het NBG – hebben hetzelfde binnenwerk, dus precies dezelfde inhoud. Wij hebben alleen een andere omslag”, vertelt NBG-woordvoerder Peter Siebe.

Concurrentie

Ook het NBG geeft de Bijbel in grote letter, zoals de uitgave officieel heet, alleen compleet uit. Als cassette van vijf delen, met in totaal 3348 pagina’s. De prijs die door hen wordt gevraagd is 125 euro. Veel duurder dus. Ziet het Nederlands Bijbelgenootschap de uitgave van de Bijbelvereniging dan niet als een grote concurrent?

Siebe: ,,Ik geloof niet zo in concurrentie. Het zijn twee organisaties en manieren om deze uitgave aan te bieden, die allebei hun weg weten te vinden naar de doelgroep. Dat is winst. Het is in ieder geval duidelijk dat er vraag is naar een dergelijke uitgave. Recent heb ik nog een exemplaar in de winkel gekocht voor mijn schoonmoeder.” Het NBG maakt niet bekend hoe groot de oplage is die zij gedrukt hebben en ook niet hoeveel er bij hen al zijn besteld. ,,Zulke cijfers brengen we nooit naar buiten.”

De Bijbelvereniging kreeg, met name vanuit zorginstellingen, nogal eens het verzoek of de vereniging deze zou ook kunnen leveren. Vandaag overhandigt Ad van Leeuwen, penningmeester van de Bijbelvereniging, het ‘eerste exemplaar’ van de herdrukte Groot Letter Bijbel daarom aan Thijs Tromp, directeur van Relief.

De plechtigheid in Woerden heeft een symbolisch karakter. ,,Het is natuurlijk niet het eerste exemplaar”, aldus Van Middendorp. De Bijbelvereniging stond op een jaarcongres van Reliëf, en merkte toen hoeveel belangstelling er was voor de heruitgave, ook onder de achterban van de christelijke vereniging van zorgaanbieders. Die goede banden worden nu met de presentatie in Woerden bij Reliëf verstevigd.