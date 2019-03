Gekonkelefoes tussen politici

Tamarah Benima

,,Bescherm Nederland en zijn democratische waarden.” In elke synagoge ter wereld wordt gebeden voor de overheid. Al duizenden jaren. Dat is heel verstandig voor een minderheid, die ook nog eens in ballingschap leeft. Het geeft ook aan dat Joden daadwerkelijk het land waar zij wonen (geboorteland, toevluchtsland, immigratieland) omarmen. Mijn liberaal-joodse collega-voorgangers hebben ervoor gezorgd dat in onze liturgie de smeekbede aan de Eeuwige eerst de democratie betreft en pas daarna ,,Willem-Alexander en zijn huis”. Ook al ben ik republikein, toch zeg ik uiteraard die gebeden, staande voor de geopende ark met de Torarollen; ik wens de Oranjes alle goeds.

De ‘democratische waarden’ waar het gebed over rept, zijn ook voor mij fundamenteel. Democratie is het enige politieke systeem waarin iedere burger gelijkwaardig is. Tegelijkertijd zit de wanhoop over de manier waarop de democratie in ons land wordt vorm gegeven diep. Er is echt geen een politicus meer die ik verdraag. Niet een.

Neem Gert-Jan Segers. Zelfs de leider van de ChristenUnie heeft een maand gekonkelefoesd met Rutte, Buma en Jetten om te zien hoe ze Klaver-kiezers kunnen paaien en Baudets opkomst frustreren. Natuurlijk is het legitiem voor het kabinet om vooruit te kijken naar de steun in de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen, en te zien hoeveel water in welke wijn daarvoor nodig is. Maar dat ze vlak voor de verkiezingen, op het laatste nippertje, met de invoering van een CO2-taks voor bedrijven en de doorrekening van de klimaatplannen zijn gekomen, vind ik stuitend. Waarom? Omdat het laat zien hoezeer het huidige parlementaire systeem focust op zelfverzonnen belangentegenstellingen.

Ondertussen worden de oneindige hoeveelheid daadwerkelijke belangentegenstellingen onder het tapijt geschoven. Gaat het bij de kosten voor de redding van het klimaat om ‘de burger’ of ‘het bedrijfsleven’? Totaal niet. De arme sloeber, in nieuwe termen de ‘klimaatarme’ – iemand die nu al tien procent van zijn inkomen kwijt is aan energiekosten – kan straks ook nog zijn beroerd betaalde baan in de industrie kwijt raken door de invoering van de CO2-belasting.

De burger

‘De burger’ en ‘het bedrijfsleven’ bestaan niet. Terwijl de democratie wel van ‘de burger’ uitgaat. Moet gaan. Ondertussen mag ik met één stem aangeven of er meer asfalt of meer vogels moeten komen, waar het er gebouwd mag worden en waar niet, of de rioolbelasting moet worden verhaald op de vervuiler en wie dat is, of gemeentelijke herindeling echt moet en aan wie het openbaar vervoer moet worden gegund. En nog duizend andere onderwerpen. Ik heb over al die duizend onderwerpen een mening, maar er zijn geen groepen/partijen te bedenken die dat kunnen weerspiegelen. Terwijl die fictie toch in stand wordt gehouden. In weerwil van de totale versplintering die nu politiek gaande is.

Vroeger vielen kiezers te organiseren langs religieuze lijnen. Of via een dominante ideologie om de armoede te bestrijden. Of was er nog een mogelijkheid om langs een liberalisme-conservatismelijn partijen te organiseren. Maar neem mij: vrouw, feministe, Jodin, hoogopgeleid, alleenverdiener, jong bejaard, libertair, cultureel conservatief én cultureel globetrotter. Waar pas ik? Ik ben niet de maatstaf der dingen, maar zo gefragmenteerd als ik, is iedere kiezer. Met één stem per twee jaar (voor de Tweede Kamer of de Eerste Kamer) kan ik totaal niet uit de voeten. Anders gezegd: democratie met maar één stem elke twee jaar is geen democratie.

Alleen als alle burgers over een veelheid van onderwerpen kunnen stemmen wordt het wat met de democratie. Zoals het nu gaat, raakt zelfs een onkreukbaar politicus als Segers gecorrumpeerd door ‘het parlementaire systeem’.