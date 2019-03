Baudet en het verscheiden

Contrapunt

Sytze Faber

In de sociale media ravotten ze nog met elkaar, mensen die denken dat de aarde plat is. Dat de zon om de aarde zou draaien is ook zo’n geval. Vier eeuwen geleden toonde de katholieke wetenschapper Galilei met zijn telescoop al aan dat het precies andersom is. Dat nam de (katholieke) kerk hem niet in dank af. Zijn ontdekking vloekte namelijk met de opvatting dat Gods aarde het middelpunt van het heelal is. Galilei belandde in de ban. Pas in 1992, drieëneenhalve eeuw na zijn sterfjaar, rehabiliteerde de katholieke kerk hem bij monde van paus Johannes Paulus II en werd hij als gelovige erkend. Toch gelooft een op de vier Amerikanen anno 2019 nog, zo wijst onderzoek uit, dat de zon om de aarde draait!

Wetenschappelijke feiten en waarschijnlijkheden gaan gelovigen, vooral vlak na een wetenschappelijke doorbraak, nogal eens boven de geloofspet. Een eigentijds voorbeeld is het ongeloof van religieuzen van allerlei soorten en maten dat de mens met zijn CO2-uitstoot zou kunnen interveniëren in de schepping van de Eeuwige.

Hun klimaatscepsis wordt gedeeld door seculieren, die vergroeid zijn met multinationale fossiele brandstofondernemingen. Hun verdienmodel staat op het spel. En dan zijn er ook nog neoliberale fundamentalisten. Zij beschouwen de zorgen over onze planeet als een linkse samenzwering om met behulp van klimaatmaatregelen de macht van de overheid te vergroten. De zelfbenoemde klimaatexpert Thierry Baudet is hun goeroe.

X-factor

Klimaatwetenschappers over de hele wereld hebben zich jarenlang gek gezocht naar een onbekende x-factor, die de ongekend snelle opwarming kan verklaren. Niets gevonden. Momenteel zijn 97 procent van hen ervan overtuigd dat de opwarming met 95 procent zekerheid geweten moet worden aan de CO2-uitstoot. Het is het toppunt van onverantwoordelijkheid dat Baudet c.s. desondanks Gods water over Gods akker willen laten lopen. Ook van het debiteren van een denkfout zijn ze niet vies.

Ze verkondigen onbekommerd dat het godsonmogelijk is dat het minuscule beetje CO2 dat door menselijk ingrijpen wordt veroorzaakt het klimaat kan ontwrichten. Het gaat immers om een 66-duizendste van wat er in de lucht zit. Een redenering van lik me vestje qua logica. Als Baudet – ik leen de cijferexercitie van de Groningse hoogleraar statistiek Albers – één pilletje cyaankali van een halve gram, maar een 150-duizendste van zijn lichaamsgewicht, doorslikt, moet zijn uitvaart geregeld worden.

CO2-heffing

Afgelopen week – Jetten en Segers stonden al aan de juiste kant van de streep – stapten Buma, Dijkhoff en Rutte over hun schaduw heen. Ze accepteerden eindelijk een heffing op uitstoot van CO2 door industriële bedrijven. De verstandhouding met PvdA en (vooral) GroenLinks fleurde er meteen van op en daarmee ook de positie van het kabinet.

Belangrijker is nog dat het politieke midden uit zijn lethargie lijkt te ontwaken. Het werd tijd. Over de hele linie zit de democratie wegens een gebrek aan idealen en denkkracht in het defensief. Nog slechts een derde deel van mensen onder de dertig vindt het belangrijk in een democratie te leven.

Er is maar één remedie het vertrouwen in de politiek te herwinnen: een drastische verkleining van inkomens- en vermogensverschillen, het terugduwen in het hok van de doorgeslagen flexibilisering, het bloedserieus nemen van de klimaatproblematiek. Met het laatste is nu een begin gemaakt. Er gloort weer (wat) hoop. Dat is dé beschermwal tegen het cynisme en de waarheidsvrije praatjes van fierefluiters als Baudet. Het onverwachte en hout snijdende klimaatbesluit van het kabinet en de coalitie zou zijn uitvaart als politicus in beginsel kunnen inluiden.

