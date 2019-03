Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Mensen die zich anders gedragen worden vreemd aangekeken. Je ziet de ander denken: die is niet normaal. Vreemde mensen, mensen die verward doen, zijn een aparte categorie geworden in onze samenleving. Er zijn werkgroepen, platform-overleggen en zelfs aanjaagteams verwarde personen in het leven geroepen. Dit laatste klinkt alsof het jachtseizoen is geopend. Ik kan maar niet wennen aan ‘aanjaagteams’.

Doordat ik verschillende afspraken in een sneeuwwit Utrecht heb, besluit ik om de taxi te nemen. Een taxiritje van amper vijftien kilometer kost evenveel als zelf ernaartoe rijden en betaald parkeren. De chauffeur, met onvervalst Utrechts accent, van Marokkaanse afkomst legt uit dat hij mij liever niet wilde afhalen. Van het genoemde adres komen nogal wat vreemde mensen. Toen hij me zag was hij gerustgesteld. Ik zag er niet vreemd, maar normaal uit. Ik vraag hem wat hij bedoelt.

‚„Nou op dat adres waar u was, daar bellen mensen om een taxi, dan beginnen ze zomaar in de taxi te praten of te roepen. En dan betalen ze soms ook niet. Of betalen met honderd euro en willen geen wissel- geld. Dat is niet goed, daar komt gedonder van.”

Mensenkennis

Ik vroeg hem hoe lang hij al als taxichauffeur werkt. „Meer dan twintig jaar meneer. Ik heb mensenkennis weet u. Mijn broer heeft hersens, die is apotheker geworden. Ik taxichauffeur.”

Hij lacht, ik grinnik mee.

„Maar laatst zat ik er helemaal naast. Ik moest een mevrouw ophalen, ook bij zo’n adres waar wel eens van die vreemde mensen vandaan komen. Die zag er echt ziek uit. Mager, rode ogen, bruine vingers van de sigaretten. Nee, ik zweer het, echt een psychisch geval. Toen vroeg ik wat ze deed voor werk. Nou toen bleek ze leiding te geven aan een groot schoonmaakbedrijf, echt dik vet bedrijf. Ik heb het op mijn telefoon nagekeken en ze is daar de hoogste van de hoogste baas. Ze vertelde wel dat ze veel rookte, af en toe dronk en geregeld blowde. Maar verder, echt heel normaal. Zag er alleen niet uit, echt als een vreemde persoon. Zo een die dan aan het einde van de rit niet betaalt. Nou, van haar kreeg ik tien euro fooi toen ik haar bij een dikke villa in Zeist heb afgezet. Ze bleek dus echt een heel normaal iemand te zijn!”

Eigen definitie

We zwijgen, ik laat mijn gedachten even de vrije loop. De vlokken sneeuw dwarrelen op de voorruit. Dus als je een stevige functie en veel geld hebt is het normaal om veel te

roken, geregeld te blowen en te drinken? De taxichauffeur hanteert een hele eigen definitie van ‘vreemde mensen’. Het roept bij mij de vraag op wat ‘vreemd’ eigenlijk is.

Bij het uitstappen reken ik af en geef twee euro fooi. De taxichauffeur bedankt me vriendelijk, communiceert alweer met de centrale over de volgende rit. Hij draait het raampje nog even open voor hij weg rijdt. „Sorry dat ik eerst dacht dat u misschien niet normaal was, maar u valt wel mee hoor!”

Steekt daarna zijn duim omhoog, en roept „Goede reis meneer!” Ik kijk die vreemde chauffeur nog lang na. Genoeg stof om over na te denken.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.