Tegen Parijs – en toch een stuk Franser

Henk van der Laan

Het kan zijn dat Mark Rutte en Wopke Hoekstra de tactiek van good cop, bad cop hebben uitgedacht. Zo niet, dan loopt Hoekstra zijn premier de laatste tijd flink voor de voeten.

Het is tijden geleden dat een Nederlandse premier het zo goed kan vinden met de Franse president. Zo zijn er nooit zulke tegengestelde persoonlijkheden geweest als Jan Peter Balkenende en Nicolas Sarkozy en Wim Kok was veel te Nederlands voor de door en door Fransman Jacques Chirac. Emmanuel Macron, niet zo staatsgericht en gekozen met een liberale hervormingsagenda, brengt Parijs zachtjes naar een richting waar handelsnatie Nederland wat mee kan.

Daarnaast is Rutte de laatste tijd steeds Europeser gaan opereren. Het Verenigd Koninkrijk, een belangrijk bondgenoot in het bieden van tegenwicht tegen de dominante Frans-Duitse as, valt straks weg. Daarom moet Nederland voor zijn economische agenda zelf de boer op. Rutte lijkt dit te doen door nadrukkelijk die as op te zoeken. Bij Duitsland is dat niet zo moeilijk, maar het lukt hem nu ook in Parijs. Zelfs zo goed, dat er gesproken werd over een bromance tussen Rutte en Macron.

Het kan zijn dat Hoekstra niets ziet in die ontluikende hechte broederliefde tussen Rutte en Macron, want als Hoekstra iets aan het doen is de anderhalf jaar dat hij nu schatkistbewaarder is, is het irriteren van de Fransen.

Verlengstuk

Voor Parijs is de EU een verlengstuk van de eigen ambities. Na de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie kan Frankrijk niet meer de rol van wereldmacht spelen. Maar als belangrijkste economisch handelsblok is de EU wel een wereldmacht, en binnen dat blok is Frankrijk toch maar mooi een van de twee belangrijkste spelers. Dan is het natuurlijk heel irritant als een boomlange Hollander binnen die unie een club van gelijkgezinde noordelingen bij elkaar brengt om een economische tegenwicht tegen jou te creëren. Dat deed Hoekstra met het Hanzeverbond, een praatclub met de Scandinaviërs, Balten en Ieren. Landen die houden van een sobere begrotingspolitiek en een kleine overheid en daarom niets zien in het Franse ideaal van een eurozonebegroting met transferunie. Hoekstra’s Franse ambtsgenoot Bruno le Maire zei al eens dat hij heel ,,oncomfortabel” wordt van dit soort clubjes die ,,gevaarlijk voor Europa zijn”. En deze week meldde hij zo maar uit het niets dat de Nederlandse staat even een flink aandeel in Air France-KLM had gekocht, om zo evenveel invloed op de luchtvaartalliantie te hebben als de Franse staat.

Dan klinkt in onze oren logisch, maar het was ook een motie van wantrouwen richting Parijs. Le Maire reageerde dan ook geïrriteerd, maar dat had waarschijnlijk was dat ook meer gespeeld dan het tekenen van de lieve vrede met Hoekstra gisteren. Want Le Maire zag ook dat de Nederlandse aandelenactie wel heel Frans was: nationale industriebelangen veiligstellen door als staat aandelen van ondernemingen te kopen. Dat is niet het liberaal vrijemarktdenken van het Hanzeverbond, dat is meer het Franse staatsdenken.

Hoekstra liep Parijs dus wel even voor de voeten door Air France-KLM Nederlandser te maken, tegelijk maakt hij deze week het Nederlandse economiebeleid een stuk Franser. Reken maar dat Frankrijk dit Nederland in Brussel nog een keer voor de voeten gaat gooien.