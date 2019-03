Cruciaal investeermoment in Emma

Harriëtte Smit

Jongerenweekenden zijn een geestelijke oplaad-en-groei-plek voor de jeugd om hun geloof te verdiepen en te vernieuwen. Dat gebeurde onlangs ook in Frankrijk.

In de normaal gesproken rustige pastorie van de protestantse gemeente van Anduze is het deze zaterdagmiddag een gezellige boel. Er klinkt muziek, gelach en gestoei. Tieners lopen binnen met een weekendtas, en slaapmatje plus slaapzak onder hun arm. De één wat schuchter vanwege z’n eerste keer, de ander vol zelfvertrouwen. Er wordt gejuicht bij het weerzien van vertrouwde vrienden. Ouders delen nog even een kus uit, gevolgd door een laatste zwaai. Het scholierenweekend gaat van start!

Sinds twee jaar draait het concept ‘week-end EssenCiel’ tweejaarlijks in de regio Cevennen. De weekenden voorzien in de behoefte van ontmoeting en geloofstoerusting voor tieners in de leeftijd van 11-18 jaar. Zo’n weekend geeft een lokale kerk de kans om als totale gemeente te oefenen in gastvrijheid, actief mee te doen en de 25 tieners een onvergetelijk weekend te bezorgen.

De tieners krijgen de gelegenheid te groeien in hun geloof en de kans om nieuwe vriendschappen te sluiten. Franse jongeren missen vaak leeftijds-geloofsgenoten in hun klas of directe omgeving. En ook handvaten – tools – om hun geloof te verwoorden.

Privézaak

In Frankrijk is geloven volgens velen een ‘privézaak’. ‘Fijn als je gelooft, maar val mij daar niet mee lastig!’ Dat maakt het voor christelijke jongeren niet altijd gemakkelijk om te getuigen in hun vriendengroep. Dit onderstreept het belang van vormingsweekenden als ‘EssenCiel’. De uitwerking is opmerkelijk, zo blijkt in de praktijk.

Emma (13) is de enige jongere in deze kerk van Anduze. Vorig jaar nam ze voor het eerst deel aan een van onze scholierenweekenden. Ze kwam in haar eentje! Daar was moed voor nodig. Zeker als je ziet dat anderen met meerdere tieners of soms de hele jeugdgroep present zijn.

In het begin stond het huilen haar nader dan het lachen. Met zorg en extra aandacht vond ze haar draai. Het was mooi om te zien dat ze aan het eind van de eerste middag twee vriendinnetjes had gevonden die net als haar aan sport deden en creatief waren. Mooi, om Emma met een glimlach op haar gezicht en omringd door twee vriendinnen te zien genieten. Aan het eind van het weekend zei ze vol enthousiasme: ‘Tot de volgende keer hè!’

Bemoedigen

Afgelopen zomer kwam ik haar op een van onze tienerkampen tegen. Wat genoot ze! Ze vertrouwde me toe dat ze er over nadacht om belijdenis te gaan doen. De weekenden en het kamp hadden haar geloof versterkt en het verlangen aangewakkerd om zichtbaar haar geloof te belijden in de kerk. Bij haar dominee volgt ze op dit moment belijdeniscatechese en ze hoopt voor de zomer belijdenis te gaan doen. Hieruit blijkt weer hoe cruciaal jongerenactiviteiten zijn voor jongeren in hun geloofszoektocht.

De afgelopen keren was Emma steeds alleen naar de weekenden gekomen, dit keer zouden we met z’n allen naar ‘haar’ toe gaan. Met als doel haar te bemoedigen in haar eigen kerk, waar ze de enige jongere is tussen alle ouderen.

Om onderlinge kennismaking en verbondenheid te vergroten werd er ’s middags door heel Anduze een coöperatief teamspel gedaan. Zo maakten de jongeren kennis met de mooie stad van Emma. Vervolgens werd er in kleine leeftijdsgroepjes nagedacht over het thema ‘Etre bien dans ses baskets’, dat wil zeggen: ‘goed in je vel zitten.’ De kerkelijke gemeente had voor een heerlijke maaltijd gezorgd en ’s avonds volgde er een lofprijzingsavond waarbij ook gemeenteleden en ouders welkom waren.

Jeugdhotel

Op die avond gaf Emma haar getuigenis: ‘God helpt me steeds weer in m’n geloof, Hij geeft me de kracht te geloven ondanks dat ik de enige jongere ben in m’n kerk. Binnenkort doe ik belijdenis en wil ik graag m’n relatie met God bevestigen. Iedereen onder ons is op zoek naar vrede en rust en die heb gevonden met én in God!’, aldus de dertienjarige Emma.

Na de lofprijzingsavond veranderde de pastorie in een waar jeugdhotel. De verschillende vergaderzalen en zelfs de studeerkamer van de dominee lag bezaaid met matjes en jongeren. Slapen in de kerk blijft toch een unieke, leuke herinnering vinden de jongeren zelf.

Zondagmorgen waren de jongeren actief in de dienst. Zij verzorgden het welkom, de liturgie en de muziek! Mooi om Emma in haar eigen kerk te zien, omringt met 25 leeftijdsgenoten. Deze zondag was ze een keer niet de enige jongere in haar kerk.

Jongerenweekenden als deze zijn een geestelijke oplaad-en-groei-plek voor de jeugd om hun geloof te verdiepen en te vernieuwen. In de ontmoeting met de ander te ontdekken dat je niet de enige gelovige bent van je leeftijd. En vriendschappen je kunnen helpen je geloof te durven leven. Cruciaal dus voor de Franse jeugd zo’n weekend EssenCiel. Het investeren in hen is het zó waard.

Harriette Smit is landelijk jeugdwerkadviseur bij Unepref en woont in Aix-en-Provence.