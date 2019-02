Volgens Kohlbrugge biedt alleen het evangelie hoop en troost

Tjerk de Reus

Geloven kan paradoxaal zijn: je gelooft in een goede God, maar je gevoel komt daar helemaal niet in mee. De theoloog Kohlbrugge heeft fascinerend geschreven over dit spanningsveld.

In het christelijk geloof is altijd veel te doen geweest om de verhouding tussen openbaring en ervaring. Dat klinkt meteen theoretisch, maar dat is het niet. Je kunt ook zeggen: aan de ene kant is er de Bijbel, aan de andere kant heb ik mijn gevoel en ervaring.

Die twee kanten kunnen ver van elkaar verwijderd zijn. Veel theologie is erop gericht om deze tegenstelling op te lossen. God kan dan iemand zijn die ‘heel dichtbij’ is, die zich als het ware ‘in’ onze werkelijkheid bevindt, zeker ook in de stilte van ons hart. Dat klinkt heel harmonieus. En als het om de hedendaagse samenleving gaat, die zo seculier lijkt, kun je zeggen: via de Geest werkt God op een onzichtbare manier in mensen.

Wezenlijke kloof

Wie in deze richting denkt, heeft minder last van het nare idee dat God ver weg is. Toch is er ook altijd een krachtige lijn in de protestantse theologie geweest die de kloof tussen mens en God erkende als wezenlijk.

Daar hoort de naam bij van Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875), een negentiende-eeuwse theoloog. Zijn boek De eenvoudige Heidelberger is onlangs in een gloednieuwe uitgave verschenen, ook nog eens met een aantal tot dusver onbekende preken.

Eerst iets over het type boek. De eenvoudige Heidelberger is een zogenoemde ‘catechismusverklaring’. Dat klinkt ouderwets en dat is het ook wel, maar het genre wordt nog altijd beoefend, met name aan de rechterkant van kerkelijk Nederland. Het komt erop neer dat zo’n catechismusverklaring preken bevat bij de tweeënvijftig ‘zondagen’ van de Heidelberger Catechismus, het bekende belijdenisgeschrift, ook opgenomen in de grondslag van de Protestantse Kerk.

In de loop der tijd hebben vele predikanten hun zondagse preken naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus in boekvorm uitgegeven. Kohlbrugge zelf heeft zijn catechismuspreken echter niet gebundeld, dat is gedaan door mensen die zijn preken bewonderden, pas in 1941.

Niet compleet

Niettemin is De eenvoudige Heidelberger een klassieker in het uitgebreide oeuvre van Kohlbrugge, tot op vandaag. Maar de uitgave van 1941 bleek niet compleet: er zijn in de loop der tijd preken opgedoken die er ook in zouden passen. Dat ‘gebrek’ is nu goedgemaakt, zodat de ondertitel van de nieuwe uitgave luidt: ‘Opnieuw samengesteld, met achttien preken aangevuld en taalkundig aangepast’. Het spreekt vanzelf dat liefhebbers van Kohlbrugges werk deze nieuwe uitgave meteen zullen willen aanschaffen.

Terug naar de ‘geest’ van Kohlbrugges prediking. Wat had hij te melden, dat hem nog altijd tot een bijzondere gestalte maakt in de protestantse theologie? Per slot van rekening zijn het niet de kleinste theologen geweest die Kohlbrugge wisten te waarderen: allereerst de grote twintigste-eeuwse theoloog Karl Barth en verder Nederlandse grootmeesters als Oepke Noordmans en Kornelis Heiko Miskotte, evenals iemand als Conrad Willem Mönnich.

De reden waarom Kohlbrugge zo’n belangrijke plek inneemt, is het existentiële gehalte van zijn benadering. Voor Kohlbrugge was het geloof niet iets wat vanzelf sprak. Omgekeerd juist: er was wat hem betreft veel wat geloofsvertrouwen moeilijk maakt, zoals ziekte, moeilijkheden in het levenslot, schuldbesef, innerlijke verwarring, zonde, onbegrip. Hij was hierin heel realistisch en wilde niet over de problemen heen praten waarin mensen nu eenmaal verstrikt zitten.

Radicale inzet

Maar anders dan predikanten die dan graag toch ook wat goeds en moois in mensen willen waarnemen, dat nog wel aansluit bij God en bij het evangelie, wilde Kohlbrugge blijven bij de mens die zijn bestaan als problematisch ervaart en niet beschikt over een oplossing van eigen makelij. Je moest maar niet proberen, zei hij eens, om met je krukken, al strompelend, de berg Sion te beklimmen. Dat is Kohlbrugges radicale inzet.

Maar daarbij blijft het niet. Juist omdat hij van de mens geen oplossing verwachtte, zette hij alles op de kaart van de reddende en bevrijdende kracht van God. Dat concentreerde zich in het woord, dat van de andere kant komt. De manier waarop hij dit verwoordde, uiterst helder en puntig redenerend, verraadt een geweldige spanning in zijn theologie: spanning tussen wanhoop en hoop, tussen schuld en verzoening, tussen treurnis en troost. ‘Het Woord moet het doen’, stelde hij, en: ‘Het Woord doet het ook!’

Als het gaat om de verhouding openbaring en ervaring neemt Kohlbrugge een heel eigen positie in. De menselijke ervaring was voor hem een dramatische wirwar, tegenstrijdig en zonder uitweg. Dat is het existentiële moment, dat deze negentiende-eeuwse theoloog toch ook modern maakt, in elk geval herkenbaar voor mensen van vandaag. Alleen een woord van buitenaf – het evangelie – biedt hoop en troost, geloofde Kohlbrugge.

En met dat protestantse sleutelwoord ‘troost’ zijn we terug bij de Heidelberger Catechismus, die begint met de vraag: ‘Wat is je enige troost?’ Vooral die eerste vraag en het antwoord daarop hebben Kohlbrugge zijn hele leven gefascineerd. Zijn prediking valt te beschouwen als een grote variatie op dat thema. Daarmee is Kohlbrugge blijvend actueel, als een oer-protestant, die niet wilde beginnen of eindigen bij menselijke ervaringen, maar alles ophing aan de eenvoud van het bevrijdende Woord.

De eenvoudige Heidelberger. H.F. Kohlbrugge. De Banier. 44,90 euro