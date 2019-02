Gebraden duiven voor Baudet en Wilders

Contrapunt

Sytze Faber

In ons politieke wereldje floreert wensdenken dat het een aard heeft en is de kop in het zand steken voor onaangename feiten een reflex geworden. Mede omdat er altijd wel een verkiezing op komst is, zijn politici om de haverklap op verantwoordelijkheidsvakantie. De gevolgen laten zich raden. Een greep uit verschillende sectoren.

Een alarmerend rapport over grootschalige mestfraude, waarbij de onderwereld kind aan huis werd in de bovenwereld, stopte de toenmalige PvdA-staatssecretaris Van Dam in de la. Voor het verzwijgen van een misdrijf kan een burger een half jaar de cel indraaien, Van Dam liet zich nog tijdens zijn bewindsperiode benoemen tot top-omroepbestuurder.

Om zicht te krijgen op de ecologische gevolgen ging Brussel ermee akkoord dat 5 procent van de Nederlandse vissersvloot ging pulsvissen. Zo’n zeven schepen. Het werden ruim tachtig. Opeenvolgende bewindspersonen (Verburg, Bleker, Dijksma, Van Dam) wensdroomden over een algehele vrijstelling voor de pulsvisserij. Nee dus. Nu dreigen zeventig vissers terug te moeten in hun hok, een prijzig tochtje. Eergisteren erkende minister Schouten – beter laat dan nooit – bovendien dat ook het monopoliseren door Nederland van de pulstechniek een strategische blunder van jewelste was.

Personeelstekort

De IND heeft een chronisch personeelstekort en lijdt aan incompetentie. Een belangrijke oorzaak dat vluchtelingenkinderen zich in ons land gaan wortelen. Met alle periodieke opschudding van dien. De politiek stond er bij en keek er naar.

Bij het UWV – VVD-minister Bruins was er zes jaar de topbaas – is er steeds klei aan de knikker. Buitenlandse werknemers konden jarenlang ongestraft frauderen. Afgelopen week bleek ook nog eens dat bijna tweeduizend cliënten een levenslange arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen zonder dat er een arts aan te pas kwam.

Wegens personeelsproblemen bij de Belastingdienst kregen sinds 2008 ongeveer 350.000 gezinnen ten onrechte geen kindgebonden budget. Dat is gemiddeld zeshonderd euro per jaar.

Cijferkennis

Twee keer zoveel als de gemiddelde verhoging van de energierekening, waarin bewindspersonen en Kamerleden zich recentelijk collectief spectaculair verslikten omdat hun cijferkennis niet op orde was.

Minister Bijleveld (CDA) van Defensie kampt met lang verzwegen ernstige gezondheidsproblemen van militairen en veteranen wegens blootstelling aan chroom-6 bevattende stoffen. Afgelopen week moest ook erkend worden dat een andere groep langdurig giftige gassen en rook hebben moeten inademen.

Nieuw achterstandsbeleid dupeert financieel uitgerekend scholen met veel asielkinderen (taal- en psychische problematiek). Niet te geloven.

Toezicht

Het toezicht van De Nederlandse Bank schoot ernstig tekort bij de grootschalige witwasoperatie van crimineel geld door de ING bank. Minister Hoekstra (CDA) stond op zijn tenen om dit te verhullen.

Falen van de onderwijsinspectie en oogkleppenmanagement waren debet aan het examenschandaal bij het VMBO in Maastricht. De topbestuurder, ook een prominente PvdA-politicus, was tot voor kort met geen stok weg te krijgen.

Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is het al heel lang goed mis. Te lange wachttijden, ondermaatse dienstverlening. Lichtpuntje: minister Van Nieuwenhuizen (VVD) zet het nu een krachtige knijper op de neus.

Spreekwoord

Bovenstaande greep telt niet toevallig dertien ernstige politieke misslagen. Dit aantal plaveit namelijk de weg naar het spreekwoord waar ik op aan koerste.

Het ontbreekt ons politieke midden aan denkkader, aan richtinggevende idealen om de samenleving een beetje vooruit te helpen. In plaats daarvan politieke luiheid, armzalig wensdenken en wegkijken, gemakzuchtige reflexen, eindeloze verantwoordelijkheidsvakanties. De burgers ervaren de overheid daardoor niet meer als bondgenoot maar – zie de voorbeelden – als eentje van twaalf ambachten en dertien ongelukken.

‘En hier zijn de gebraden duiven voor de heren Baudet en Wilders.’

Reageren? fabersyma@gmail.com