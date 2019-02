De realiteit houdt zich niet aan rekenmodellen

De Haagse week

Henk van der Laan

Een van de gekste trekjes in de Nederlandse politiek is wel om alle plannen, plannetjes en proefballonnen tot achter de komma te willen doorrekenen. Het voordeel van deze boekhoudersmentaliteit is dat partijen in Nederland gedwongen worden om na te denken over de haalbaarheid van plannen. Maar ramingen, doorrekeningen en koopkrachtplaatjes zijn in Nederland zo heilig verklaard dat politici helemaal in de war raken wanneer de weerbarstige realiteit zich voordoet.

Dat werd deze week pijnlijk duidelijk door al het gedoe over de energieraming door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Even kort: op Prinsjesdag meldde het kabinet dat in 2019 de energielasten niet duurder zouden worden, ondanks hogere lasten op energie. Maar in december waren er geluiden dat de energierekening dit jaar veel hoger zou zijn dan voorspeld. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die overigens ‘haar’ minister Eric Wiebes verving, deed dat in de Kamer af als bangmakerij. Afgelopen zaterdag kwam een andere rekenmeester, het Centraal Bureau voor de Statistiek, echter met de raming dat de energierekening dit jaar voor een gemiddeld huishouden 334 euro hoger uitvalt.

Kamer in rep en roer natuurlijk, want hogere kosten voor burgers liggen altijd gevoelig. Zeker als het over energie (want klimaat) gaat. En helemaal in verkiezingstijd. Wat blijkt: het PBL gebruikte oude cijfers, uit 2017, en trok die door zonder al te veel rekening te houden met de situatie in 2018.

Verandering

Nu wijst iedereen naar het PBL maar dat is flauw. Dat had bij de doorrekening gewoon gemeld dat het zich baseerde op cijfers uit 2017. En dus konden Kamerleden toen zelf wel bedenken dat er tussen september en februari best wel eens het een en andere op de energiemarkt zou kunnen veranderen. De wereld houdt niet op bij Hazeldonk en Nieuweschans en de wereld van de energie zeker niet. Er is crisis in Venezuela, Rusland laat nieuwe sancties niet over zijn kant gaan en Saudi-Arabië staat er sinds de moord op de journalist Kashoggi opeens heel gekleurd op. Allemaal wereldpolitiek rond belangrijke olie- en gaslanden, wat de prijs van de energie opstookt. En iedereen met een auto weet hoe vaak en veel de olieprijs schommelt.

Dan kan je wel in september zeggen dat de energierekening een heel jaar niet zal stijgen, maar dat is onzin. Want als het om energieprijzen gaat heb je als Nederlandse politiek meer níét in eigen hand dan wél. En theoretische modellen zijn een heel mooi hulpmiddel, maar als ze iets niet kunnen dan is het rekening houden met het effect van onverwachte gebeurtenissen.

Indicaties

Dus niet alleen had het kabinet beter moeten weten en niet zo resoluut andere geluiden moeten wegwuiven. Ook de Kamer zelf had bij de berekening van het PBL kunnen bedenken dat cijfers en rekenmodellen slechts indicaties zijn en dat energieprijzen van meer factoren afhankelijk zijn dan de besluiten die door politiek Den Haag genomen worden.

Kortom: de Kamer had zelf kunnen nadenken en had zich moeten afvragen of een hogere energiebelasting wel slim was toen daarover in september werd gestemd. Nu wijzen coalitiepartijen met een vinger naar het PBL, maar ze wijzen met vier vingers naar zichzelf.