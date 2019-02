Antisemitisme, een psychische ziekte

Tamarah Benima

Over antisemitisme schrijf ik niet graag. Het is alsof je door je partner in elkaar geslagen wordt en alsmaar moet vertellen hoe dat nou voelt, hoe het is gekomen, wat er met de partner aan de hand was, wat er met jou aan de hand is, hoe je denkt het te voorkomen, dat het je vaker is gebeurd, dat je anderen kent die ook in elkaar geslagen zijn, dat het blijvende schade aanricht, dat je bang bent dat je kinderen ook gemold zullen worden, enzovoort.

En dat dan vertellen moet aan familie, vrienden, buren, politie, politici, onderwijzers, verslaggevers, wetenschappers, radio-makers en andere belangstellenden.

Ik word van alle berichten over antisemitisme stuurs: laat me met rust! Ik wil gewoon de Jodin zijn die ik ben.

Ik doe er niemand kwaad mee. Ik heb als Jodin veel te bieden, maar je hoeft van mij niets aan te nemen of af te nemen. Leef en laat leven. Richt je op je eigen zorgen en behoeften…

Psychose

Maar zo werkt het niet. Labour-leden hebben Jeremy Corbyn de rug toegekeerd vanwege antisemitisme. De Frans-joodse filosoof Alain Finkelkraut is fysiek aangevallen vanwege antisemitisme. De Dokwerker is met verf beklad vanwege antisemitisme. In Amsterdam is ‘JHK’ – naar verluidt: Joden hebben kanker – gekalkt. In het Franse stadje Quatzenheim zijn deze week bijna honderd grafstenen van Joden beklad met swastika’s.

Moe, ben ik ervan. Moe tot diep in mijn ziel. Het antisemitisme is, voor zover ik het zie, een collectieve psychose. Een psychische ziekte met allerlei (soms heel goed verpakte) waandenkbeelden, waar geen argument tegenin valt in te brengen. Je kunt nog zo vaak aantonen dat de overgrote meerderheid van Joden straatarm was, de Joden trokken ‘met hun geld’ aan de touwtjes in deze wereld, en doen dat nog steeds. Je kunt nog zo vaak zeggen dat elk (!) volk zich het beste op aarde vindt, geen enkel volk uitgezonderd, de Joden zijn arrogant want zij vinden zich het uitverkoren volk. Je kunt nog zo vaak aantonen dat Joden eerder problemen van de wereld oplossen dan ze veroorzaken, het helpt gewoon niet.

Moe, ben ik ervan. Heel erg moe.