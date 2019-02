Alle Haagse kerken in het stadion van ADO

Bladspiegel

Lodewijk Born

U kent het wel: u bent op een stedentrip, komt uw hotelkamer binnen en ziet vrijwel altijd een bijbel liggen. Dezelfde ervaring kunt u hebben bij een ziekenhuisopname. Het is allemaal het werk van de Bijbelvereniging.

In Ons orgaan, het blad van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, vertelt voorzitter Harm Jager van de Bijbelvereniging hoe dit fenomeen in 1899 in de Verenigde Staten begon met een droom van een paar mensen. Inmiddels is er in meer dan tweehonderd landen een afdeling van de destijds opgerichte organisatie The Gideons International.

In Nederland bestaat de afdeling meer dan zeventig jaar. De bijbels worden nog altijd geplaatst in hotelkamers en ziekenhuizen, maar ook in zorg- en verpleeghuizen, hospices, vakantiebungalows, bed & breakfasts en zelfs op schepen en in gevangenissen. Harm Jager vertelt over een initiatief dat enkele jaren geleden geïntroduceerd werd door de Bijbelvereniging. ,,Het is een kist met acht vakjes, waarin totaal zo’n honderd Nieuwe Testamenten een plaatsje kunnen krijgen.” En die box met bijbels is een succes. Tot nu toe zijn er al meer dan 1500 Bijbelboxen geplaatst. ,,Iedereen die is geïnteresseerd in de Bijbel, mag een Nieuw Testament meenemen in zijn of haar eigen taal. Ze worden geplaatst in kerken, ontvangsthallen, wachtkamers, ontmoetingsruimten, diaconale centra en kringloopwinkels.”

De Bijbelvereniging geeft ook losse bijbels weg aan vluchtelingen en verslaafden. En als jongeren uit de jeugdgevangenis worden ontslagen, krijgen ze een bijbel mee met een persoonlijke boodschap erin geschreven. Het komt regelmatig voor dat deze stoere jongeren in tranen een bijbel in ontvangst nemen.

Actie

Kerk in Den Haag, de maandkrant van de gezamenlijke kerken in die stad, schenkt aandacht aan de oecumene. De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) heeft oude papieren, want werd in 1968 opgericht. Nu participeren er twintig kerken in. Een van de recente acties was een wake voor Jemen, in december.

Dominee Jasper Klapwijk, predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte Ichtuskerk, komt aan het woord. Zijn kerkverband zit niet bij het Haagse kerkenplatform maar hij heeft wel vergezichten over wat er allemaal zou moeten kunnen in Den Haag. ,,Het aanbod van kerken in Den Haag is versnipperd en de vraag is of je je dat in de toekomst nog kunt permitteren.”

Het is volgens de predikant belangrijk om de stad iets te laten zien van het koninkrijk van God. ,,Mijn ideaal zou zijn dat we een keer met alle Haagse kerken samen één viering houden in het ADO-stadion.” Er zijn in de stad ongeveer tweehonderd (!) christelijke geloofsgemeenschappen, waarvan 120 migrantengemeenschappen. Genoeg voor een vol stadion dus. Maar ook voldoende potentieel voor meer oecumene.

Inbreng en drijfveren

Kerkbeheer, het blad van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk, kondigt met enige trots een nieuwe rubriek aan: VKB Vrouw. Tijdens de bijeenkomsten van de kerkrentmeesters zijn er vaak voornamelijk mannelijke kerkrentmeesters te zien. ‘Maar de vrouwen zijn er zeker.

En we willen ze graag in beeld brengen’, aldus de redactie van Kerkbeheer. Vrouwen mogen in de rubriek vertellen over ‘hun inbreng en drijfveren’.

Jet de Lange, voorzitter van de kerkrentmeesters in de Protestantse Gemeente te Didam, mag het spits afbijten. Ze is bestuurs- en gemeentesecretaris en was dus geknipt voor de rol als voorzitter. Tegelijk blijkt: de problematiek is hetzelfde, ongeacht het geslacht: het gaat over het meerjarenonderhoudsplan voor het kerkgebouw, de vergrijzende gemeente en ‘opschaling van de organisatie’.

In de rubriek Bladspiegel beschouwen Lodewijk Born en Jan Auke Brink tweewekelijks opmerkelijke zaken uit de landelijke kerkbladen.