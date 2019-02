Verzet het CDA de bakens?

Sytze Faber

Doe dit mensen in ons land niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit ons land niet aan’. Met deze dramatische oproep wilde Ernst Hirsch Ballin voorkomen dat het CDA-congres op 2 oktober 2010 in Arnhem instemde met een coalitieakkoord met de PVV. Zijn woorden vielen op rotsgrond. Evenals die van de coryfeeën Piet de Jong, Dries van Agt, Ab Klink en Bert de Vries. De oogkleppenkaravaan van Maxime Verhagen, Henk Bleker en Sybrand Buma trok verder richting electorale afgrond.

Een jaar later, op 9 september 2011, aanvaardde Hirsch Ballin het hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam met een kloeke oratie over burgerrechten. Er waren een paar honderd prominente Nederlanders op afgekomen. Het CDA schitterde echter door afwezigheid. Geen partijvoorzitter, geen partijleider. Van de landelijke CDA-politici was alleen Ab Klink present. Wegens zijn minderheidsstandpunt in Arnhem, net als Hirsch Ballin, een gebrandmerkte.

Afgaande op het CDA-congres van vorige week zaterdag lijkt het tij eindelijk te kenteren. De partijleiding werd gedwongen – dankzij druk van kerken, lokale afdelingen (en Hirsch Ballin) – het harteloze standpunt inzake het kinderpardon te laten varen. Ab Klink werd weer in genade aangenomen. Bisschop De Korte kreeg als gast het podium om de partij te wijzen op haar beginselen van solidariteit en rentmeesterschap: naast profit gaat het ook om people en planet!

Buma had zijn identiteitstrommel, waarvan de klanken de oren van migranten en hun nakomelingen zeer doen, thuis gelaten. Evenals zijn onafscheidelijke maatje, de gewone, boze Nederlander. Hij stak opeens de loftrompet op het CDA als middenpartij. Nu de vertaling nog naar concrete beleidsvoorstellen. Een hogere belastingdruk voor topinkomens en vervuilende bedrijven? Stimulansen voor een socialere woningbouw? Investeren in sociale advocatuur, politie, rechtsspraak, toezicht en handhaving? De flexibilisering van de arbeid dempen? De oorlog verklaren aan laaggeletterdheid en armoede? Keus te over.

Internationale katholieken

Er gebeurde op het congres nog iets bijzonders. Voor een goed begrip eerst een uitstapje naar het verleden. Het CDA kwam in 1980 pas tot stand na veel gepalaver. Belangrijke oorzaak: beduchtheid in protestantse kring, vooral bij gereformeerden, dat de nieuwe partij gedomineerd zou worden door conservatieve katholieken. Ze vergaten even het onversneden liberale sociaaleconomische beleid van de kabinetten- Colijn. Ook zagen ze over het hoofd dat de verzorgingsstaat er kwam dankzij nauwe samenwerking tussen sociaaldemocraten en katholieken (Klompé, Veldkamp).

De ironie wil dat het omgekeerde gebeurde van wat ze vreesden. In deze eeuw verliet het CDA de klassieke middenpositie en schurkte aan tegen de VVD en ook nogal eens tegen de PVV. Onder aanvoering van de protestantse politieke leiders Balkenende en Buma en vrijwel alleen protestantse partijvoorzitters. Daarom is het bijzonder dat met de verkiezing van Rutger Ploum als partijvoorzitter voor het eerst sinds lange tijd weer een katholiek deel uitmaakt van de absolute CDA-top. Barmhartigheid en elkaar ruimte bieden, zo constateerde ik, zijn bij hem terugkerende thema’s.

Katholieken, lidmaten van een wereldkerk, zijn vaak meer internationaal gericht dan protestanten. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ons land, behalve anderhalf jaar tussenpausschap van Peter Kooijmans (1993-1994), geen minister van Buitenlandse Zaken gehad uit protestantse kring. Euroscepsis – zie ook ChristenUnie en SGP – behoort meer tot de protestantse dan tot de katholieke biotoop.

Het sterk oprukkende populisme kan alleen gestuit worden door middenpartijen met doorleefde sociale en pro-Europese opvattingen. Zeker bij het CDA zal daarvoor nog een wereld moeten worden gewonnen. De komst van Rutger Ploum als partijvoorzitter is – vooruit, in ouderwetse Bijbeltaal – in ieder geval een (hoopgevend) wolkje als eens mans hand.

