Steun aan Gülen-aanhangers hard nodig

Als er oorlog komt, heb je niks aan mij. Hoe weet ik dat zo zeker? Door de oorlog die de regering-Erdogan voert tegen (vermeende) Gülen-aanhangers. Ik heb er in al die jaren één column aan gewijd. Terwijl het verschrikkelijk is wat Erdogan en de zijnen aanrichten.

Volgens een EU-rapport zijn zo’n 130.000 mensen zonder proces ontslagen: rechters, onderwijzers, journalisten, ingenieurs, artsen, verpleegsters, noem maar op. Verder zijn er minimaal 225.000 gevangenen in Turkije, per hoofd van de bevolking het hoogste cijfer in Europa, na Rusland en Wit-Rusland. Onder hen niet alleen heel veel Gülen-aanhangers, maar ook bijna zevenhonderd jonge kinderen. De noodtoestand is nog steeds van kracht. Plus: door het presidentiële systeem krijgt de autoritaire Erdogan vanaf de komende verkiezingen nog meer macht. Het is afschuwelijk.

In 2004 werd ik als journalist uitgenodigd voor een reis naar Turkije. Het officiële thema was de missie van de ‘Abrahamitische godsdiensten’. Erdogan en zijn AK-partij waren nog dikke maatjes met Fethullah Gülen, en organiseerden samen de reis. Gülen, een soefi-leider, propageerde het idee van een nieuwe Turkse grootmacht, door het samensmeden van alle Turks-sprekenden in Europa en Azië. De motor daartoe was goed onderwijs, eigen media, modernisering van de ambtenarij, gezondheidszorg, rechterlijke macht et cetera.

Ruzie

Het was de tijd dat Turkije nog lid wilde worden van de Europese Unie. Mij was het niet duidelijk of dit een cultureel verlangen was of een machtsmiddel. Immers, als lid van de EU zou Turkije met tachtig miljoen Turken een politieke rol van formaat kunnen spelen in Europa en de wereld. Maar de EU zei nee, en de AK en Gülen kregen ruzie. Onder meer omdat Gülen terroristische aanslagen op Joden heeft afgekeurd.

De Gülen-aanhangers in Nederland die ik in 2004 leerde kennen, zijn goede mensen. Desondanks heb ik weinig contact met ze onderhouden en ze niet gesteund in de nachtmerrie van zwartmakerij en vervolging die nu al jaren duurt. Fout.

Vandaar nu: de Gülen-aanhangers verdienen steun. Van mij, en van ons allemaal.