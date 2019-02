Schrijfster Anke de Graaf (91) overleden

Lodewijk Born

In menige boekenkast staan nog titels van haar: schrijfster Anke de Graaf was een begrip in christelijke kring. Alie de Graaf-de Roos – zoals ze eigenlijk heette – overleed vorige week dinsdag in haar woonplaats Enkhuizen. De in Hoorn geboren schrijfster, die vooral bekendheid genoot door haar familieromans, werd 91 jaar.

Anke de Graaf schreef tot op hoge leeftijd. Haar eerste titel Twee vriendinnen in de stad verscheen in 1963 en haar laatste roman Onthoud die naam verscheen in 2013 in de Spiegelserie van Uitgeverij Zomer & Keuning. Ze verkocht bijna twee miljoen boeken.

Haar moeder zag het eigenlijk niet zitten dat ze schrijfster zou worden, maar toch sloeg ze later die weg in. Haar eigen leven kreeg een dramatische wending toen haar eerste echtgenoot plotseling overleed en zij als jonge weduwe achterbleef met een dochtertje van nog geen jaar. De Graaf hertrouwde en kreeg met haar tweede man nog een dochtertje.

Haar eerste uitgever was Kluitman, waar ze meisjesboeken publiceerde, vertelt Monique Boltje – haar huidige redacteur bij Uitgeverij Zomer & Keuning. Anke de Graaf bleek een onverwacht schrijverstalent. Dat uitte zich onder meer in een column in het Noordhollands Dagblad.

Moderne meisjesromans

De Graaf publiceerde veertien kinderboeken, zestien meisjesboeken en 83 familieromans in bijna 360 verschillende uitgaven. Veel van haar romans beleefden talloze herdrukken in omnibussen, pocket- en speciale edities.

Anke de Graaf kreeg al snel bekendheid als succesvol auteur van ‘moderne meisjesromans’. In de jaren zestig werd ze heel populair toen haar boeken ook werden uitgegeven in de pocketreeks Witte Raven. De Graaf, tijdgenoot van schrijfsters als Nel van der Zee en Henny Thijssing- Boer, verkocht tienduizenden exemplaren per titel.

In de jaren tachtig legde ze zich meer toe op het schrijven van familieromans, om begin deze eeuw ook familieromans te publiceren in grote oplages voor de Spiegelserie en later de succesrijke VCL-boekenreeks (nu de Romanserie van Uitgeverij Zomer & Keuning geheten).

Leescultuur

De boeken waren decennialang onderdeel van de toenmalige leescultuur, aldus Boltje. ,,Je kon niet om haar heen. Wat haar stijl typeerde was dat het echt familieverhalen waren. Ze bleef dicht bij het gewone leven. Ze schreef over dingen die jij ook mee kon maken als vrouw. Hoe je als gezin verder moest na tegenslagen. Ze bewoog ook mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Bleef bijvoorbeeld niet in het denken van de jaren zestig hangen.”

Ze nam in 2011 haar lezers mee in hoe ze ooit te werk ging als beginnend romanschrijfster in Het romangeheim. Dat typeerde de band die ze met haar lezers voelde. De laatste vijf jaar werd haar gezondheid brozer en woonde ze in verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen.

Ze moest haar zo geliefde schrijversvak loslaten. Boltje, die haar vorig jaar nog bezocht, zegt dat De Graaf altijd nog betrokken was bij wat er binnen de uitgeverij gebeurde. Anke de Graaf overleed na een lang, creatief leven in haar appartement in Enkhuizen, in het bijzijn van haar familie. De uitvaart vond afgelopen zaterdag plaats in Enkhuizen.