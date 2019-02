Russisch-orthodoxe bisschop mag Oekraïne niet meer in

William Immink

De spanningen tussen de Oekraïense en de Russische kerk in Oekraïne lopen steeds verder op. De Oekraïense grenspolitie heeft donderdag een Russisch-orthodoxe bisschop zijn Oekraïense nationaliteit ontnomen en het land uit gezet.

Bisschop Gideon mag Oekraïne niet meer in omdat hij in het bezit zou zijn van twee paspoorten: een Oekraïens en een Amerikaans. Bovendien zou hij, volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, de militaire agressie van buurland Rusland actief hebben gesteund.

Bisschop Gideon is in dienst van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Oekraïne, die valt onder het patriarchaat van Moskou. De Russische kerk legt zich niet neer bij de afscheiding van de Oekraïense kerk, die begin dit jaar officieel werd.

Ontzegd

De Russisch-Orthodoxe Kerk is woedend over de beslissing van de Oekraïense autoriteiten om Gideon de toegang tot het land te ontzeggen.

De bisschop was naar de Verenigde Staten afgereisd om met het congres te praten over de situatie in Oekraïne.

Bij terugkomst in Oekraïne mocht de bisschop het land niet meer in. Volgens de zegsman van de Oekraïense grenswacht, Oleg Slobodian, zou Gideon zich bezig gehouden hebben met anti-Oekraïense activiteiten.

‘Ze brachten me naar een vliegtuig alsof ik een crimineel was. Dat noemen we religieuze druk’, reageerde de bisschop op het orthodoxe nieuwsportaal Romfea. Russisch-orthodoxe gelovigen, priesters en bisschoppen zien een toegenomen wantrouwen en vijandigheid van de Oekraïense kerken. Het ligt allemaal erg gevoelig: het zijn immers de Russen die de oorlog in Oost-Oekraïne begonnen en de Krim innamen.

Op losse schroeven

Bisschop Gideon verklaarde in de Verenigde Staten voor het congres over religieuze discriminatie die de Russisch-orthodoxen in Oekraïne ervaren. Politiek gezien vindt Rusland de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne hypocriet. Juist het feit dat de Russische kerk wordt vervolgd in Oekraïne en het grondbeginsel van vrijheid van geloof op losse schroeven staat, moet de Verenigde Staten toch wat doen, menen de Russen.

De Russische kerk legt de druk na de uitzetting van Gideon vooral bij de Verenigde Staten: ,,Ik denk dat wat er is gebeurd met bisschop Gideon vooral het probleem is van de Verenigde Staten, vanwege het feit dat de bisschop een Amerikaans staatsburger is. De Amerikaanse autoriteiten staan erom bekend dat ze erg letten op schendingen van de rechten van Amerikaanse staatsburgers”, verklaarde een Russische kerk.

Aansluiting

Gideon was abt van een Russisch klooster in Kiev. Dat behoort, net als andere kloosters in Kiev en Pochajevsk, vooralsnog toe aan het patriarchaat van Moskou. Dat is een doorn in het oog van metropoliet Epifanie, het hoofd van de nieuwe onafhankelijke Oekraïense-Orthodoxe Kerk. Hij zei onlangs blij te zijn met het feit dat al meer dan 150 kerken de contacten met Moskou hebben verbroken en zich hebben aangesloten bij Kiev. Hij zei te hopen dat ,,de Heer ervoor kan zorgen dat de kloosters gaan toebehoren aan de Oekraïense kerk”.

,,Ik denk dat dit binnen een aantal jaren gaat gebeuren, wellicht dit jaar al. Ik hoop dat de monniken in de kloosters zich ervan bewust worden dat er geen andere manier is: we moeten samen een nieuwe geschiedenis bouwen”, aldus het hoofd van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk.

Volgens critici zouden Russische priesters die zijn overgestapt naar de Oekraïense kerk dat gedaan hebben na bedreigingen. Zo zijn Russische priesters in hun huizen en Russisch-orthodoxe kerken bezocht door Oekraïense autoriteiten. De Oekraïense kerk reageerde ontwijkend op drie kritiek en zei dat de overname van kerken gaat volgens de huidige wetten in Oekraïne: ,,Intimidatie en dreigementen zijn onacceptabel daar ze tegen de grondbeginselen van het christelijk geloof ingaan.”