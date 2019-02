Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Vaak heb ik het zien gebeuren. lemand roept: het is genoeg, ho, stop! De ander bromt iets van ‘het kan nog wel even’, heel even en dan, en ja hoor, het glas of de beker stroomt over. Je ziet het bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ook die hebben vaak moeite met de aanwijzingen van anderen. We vertrouwen meer op onszelf dan op de ander die ons op het gevaar wijst.

Onlangs zag ik een bestelbus van de bakker inparkeren voor een levering van brood. Iemand van de winkel probeerde aanwijzingen te geven, omdat er op de parkeerplaats grote keien als markering lagen. De aanwijzing mocht niet baten, de bus zat met de achterkant met een klap tegen een van die keien aan. Gevolg: de draaideur ging niet meer open. Allemaal gemopper en gescheld. De chauffeur kijkt steeds naar de grond, zegt weinig, schuldbewust.

Even later zag ik het weer gebeuren. Ik eet een broodje kaas bij een wegrestaurant. Op tafel staan zout, peper, een fles ketchup, mosterd- zakjes en een grote bus suiker. De truckers en de gezinnen die er zitten, kunnen zichzelf bedienen. Een kind mag wat suiker in de warme chocomelk doen. De moeder instrueert: ‘Een beetje, en voorzichtig hè’ Het kind keert de bus meteen om, de suiker stroomt royaal naar beneden en de beker stroomt over. Moeder rent naar het buffet voor servetten. Het kind staart voor zich uit, schuldbewust.

Maar hoe zit het met onszelf, die innerlijke stem die regelmatig ‘het is genoeg, ho stop!’ roept? Is het niet evenals die goede kennis of moeder die aanwijzingen probeert te geven, dat we die stem negeren?

Geen grenzen

Op de dagbehandeling voor mensen met een verslaving vertelt een moeder een deel van haar levensverhaal aan mij. Een van de kenmerken van haar opvoeding was dat er geen grenzen werden gesteld. Haar ouders waren gescheiden en ze was wisselend bij vader of moeder. Die verwenden haar en waren tegelijk druk met hun eigen leven en nieuwe relaties. Een ontbijt met chips of popcorn was geen uitzondering. Cola werd er meer gedronken dan melk.

Op haar twaalfde mocht ze geregeld bier drinken. Op haar veertiende kreeg ze haar eerste sigaret van een stiefbroer. Haar vader haalde daarbij de schouders op. ‘Moet ze zelf weten.” Op haar veertiende was haar gebit zo aangetast dat ze meerdere kiezen moest laten trekken.

Al vroeg werd ze zwanger. Ze dronk, rookte en blowde veel. Ook tijdens de zwangerschap. Er was geen grens, geen genoeg. Toen haar kind werd geboren, bleek het een afwijking te hebben, een syndroom dat je bij kinderen van een verslaaf- de moeder kan zien aan de vorm van het gezicht. Ze heeft een stevig gesprek gekregen met de verloskundige, die heeft haar flink van katoen gegeven. Haar ogen gingen open. Het is genoeg. Ho, stop.

Tekening

Uit een andere ruimte komt een meisje aangelopen. Een pop op haar arm. Ze lijkt ongeveer vijf jaar oud. Haar gezicht is inderdaad anders. Ze heeft twee mooie blonde vlechten in. Moeder omarmt haar en bekijkt met belangstelling de tekening die ze heeft gemaakt. Ze valt stil en kijkt schuldig voor zich uit. Op de tekening staat een mooi, roze paard in de wei, met een groot zwart hek er omheen. Ze kijkt me aan, moeder wijst op de tekening. We denken allebei: het is genoeg geweest, ho stop! Een traan rolt bij moeder over haar wang.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.