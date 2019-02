Een wel heel klein poeltje kandidaten

De Haagse week

Henk van der Laan

Moeten we ons nu zorgen maken over het ledental van de politieke partijen of valt het wel mee? Het is maar hoe je er naar kijkt. Het aantal leden was vorig jaar niet veel afgenomen in vergelijking met 2017. Een daling van 0,7 procent mag je niet-noemenswaardig noemen, zeker omdat het ledental in 2017 met maar liefst 10 procent was gestegen. Toegegeven, 2017 was een verkiezingsjaar en in verkiezingsjaren neemt het aantal partijleden altijd toe.

Maar die stabilisering was wel het resultaat van de ongekende opgang van Thierry Baudets Forum voor Democratie. Die partij groeide met 7800 leden naar een totaal van 31.000. De vierde partij van het land!

Helemaal interessant is om naar de naoorlogse trends te kijken. Dan zie je dat het totale ledenaantal sinds begin jaren negentig redelijk stabiel net boven de 300.000 schommelt. Het grote ledenverlies is van de jaren zestig: waren in 1960 nog circa 750.000 Nederlanders lid van een partij, in 1970 waren het al minder dan 400.000. Was een partijlidmaatschap in de jaren vijftig nog een onderdeel van de verzuilde identiteit, na de ontzuiling was dat geen vanzelfsprekendheid meer. Partijlidmaatschap is nu een kwestie van individuele overtuiging – en vaak ook van ambitie.

Het grote verlies zit dan ook bij de oude verzuilde partijen: CDA en PvdA. De VVD kreeg juist heel veel leden dankzij de populaire partijleider Hans Wiegel die de liberalen in de gepolariseerde jaren zeventig groot maakte. Sinds Wiegels vertrek naar Fryslân in 1981 zit de VVD in dezelfde glijbaan naar beneden als CDA en PvdA. Alle andere partijen groeien eigenlijk sinds de jaren tachtig licht, maar kunnen het verlies van de andere drie niet compenseren.

Ledental

Dus je zou kunnen zeggen: het valt wel mee. Net zoals met de verkiezingsuitslagen zakken de ‘grote drie’ weg, maar groeien de kleintjes. Zou je kunnen zeggen, inderdaad. Er is ook die andere kant. Want als 317.081 Nederlanders lid zijn van een politieke partij, zijn 12.950.685 kiesgerechtigde Nederlanders dat dus niet. Nu telt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen alleen de leden van partijen met zetels in de Tweede Kamer, dus alle leden van lokale en provinciale partijen zijn niet meegerekend. Maar dit maakt het totaal niet heel veel hoger.

Hoe laag het ledental van partijen is, valt op als je die met andere verenigingen vergelijkt. Zo is de VVD, de grootste partij bij verkiezingen, niet alleen slechts de vijfde ledenpartij. Met 26.497 heeft de VVD ook minder leden dan de biljartbond, de dartsbond of de badmintonbond – toch niet echt de grootste sporten in Nederland. Om het hard te zeggen: als de biljartbond een nieuw bestuur zoekt, kan het uit meer potentiële kandidaten putten dan de VVD bij de zoektocht naar nieuwe ministers.

Want hoewel partijlidmaatschap er niet voor verplicht is, is het in Nederland nog altijd zo dat politieke ambten alleen vervuld worden door partijleden. Toen D66 geen geschikte staatssecretaris van Financiën in het ledenbestand vond, vroegen ze de partijloze ambtenaar Menno Snel, de vlug lid werd voordat hij werd beëdigd.

Voor de belangrijkste ambten in ons land wordt dus geput uit wel een héél klein poeltje personen. En dat is wel zorgelijk.