Een religieuze zoektocht, langs goeroes en sjamanen

Tjerk de Reus

Als je je leven als leeg en zinloos ervaart, kun je terecht bij vele goeroes en sjamanen. Willemijn Dicke probeerde alle mogelijke spirituele leermeesters uit, met als resultaat een boek: De sjamaan en ik.

Er zit een grote ruimte tussen de georganiseerde godsdienst van de kerken en het atheïsme. De meeste Nederlanders hebben het niet zo op de kerk, maar zichzelf verklaren tot atheïst – dat doet alleen een minderheid. De grote groep die zich daartussen bevindt, is bij momenten best geïnteresseerd in religie, op een manier die past bij het hedendaagse levensbesef.

Het zou wel eens kunnen dat hier een groeimarkt ligt voor de boekenwereld. Mensen lezen graag iets wat religie-gerelateerd is. Begrijpelijk, want religie bespreekt de diepere zinvragen die elders niet of veel minder expliciet aan bod komen.

Wat dit betreft blijft religie iets onvervangbaars houden. In deze sfeer van hedendaagse interesse in religie valt ook het boek van Willemijn Dicke (1970) te begrijpen, getiteld: De sjamaan en ik. Blijkens de ondertitel is het een ‘verslag van een zoektocht naar zingeving’.

Spirituele praktijken

Dicke is zonder meer een opvallende verschijning in de religieuze boekensector. Zij was een gedreven wetenschapper en zeer overtuigd atheïst. Ze vertelt dat ze over christenen altijd smalend sprak als ‘christenhonden’. Uitgerekend deze rationele persoonlijkheid heeft zich vanaf 2007 zo’n tien jaar lang overgegeven aan allerlei spirituele praktijken, veelal van esoterische soort.

Zweethutten, geneeskrachtige stenen, shakra’s, geestelijke leidslieden uit India, peperdure retraites in de tropen – het komt hier allemaal langs. Nu is de esoterie zeker geen kleine speler op het religieuze veld, tot zover niets vreemds – maar dat een zeer rationeel ingestelde atheïst en wetenschapper zich begeeft in déze religieuze sfeer, is wel opmerkelijk.

Het verslag van haar speurtocht begint Dicke met te vertellen over de stand van zaken in haar leven: haar al genoemde atheïsme, maar ook haar succes als wetenschapper en alles wat in haar leven prima gelukt was. Met deze kanttekening: ‘Ik vind er alleen helemaal niets meer aan.’

Intens beleven

Wie is zij en waar dient het leven toe? Ze tast volstrekt in het duister. Daarop volgen een stilteretraite bij een zenboeddhist, sessies bij een sjamaan, gesprekken met een priester, enzovoort. Steevast leest Dicke zich goed in, ze beleeft de dingen intens. Niet zelden betrapt zich op gevoelens van vervreemding bij de irrationele spiritualiteit die haar wordt aangeboden. Maar dat is dan juist ook weer haar rationele vooroordeel, en dat wil ze overwinnen.

Als resultaat ervaart ze bij momenten ontroering, ze meent een stem te horen die haar geruststelt, ze voelt zich opgenomen en opgetild, doortrild van een allesomvattende liefde. Maar niets is blijvend, elk avontuur heeft als refrein: ‘Ik ben al zó lang op zoek en ik weet nog steeds niet wat ik ben en wat ik ten diepste verlang.’ Op zeker moment noteert dat ze nog geen stap verder is gekomen dat de wanhopige pubervragen die ze ooit in haar meisjesdagboeken noteerde: wie ben ik? Mag ik er zijn?

Het valt op dat Dicke in haar contact met de priester heel weinig opsnuift van de centrale figuur van het christendom, Jezus Christus. Ze oriënteert zich eerder op de esoterische traditie van het christendom, en ze lijkt daarin ook tamelijk naïef.

Vergeestelijkte Jezus

De zogenaamde gnostische evangeliën propageren een vergeestelijkte Jezus. De gnostiek was in de eerste eeuwen een religieuze stroming die zich afkeerde van aardsheid en lichamelijkheid, om het heil te zoeken in een innerlijke geestelijke wereld. Dat staat in tegenstelling tot de oudere, door de kerk gecanoniseerde evangeliën, waarin Jezus als voluit aards mens zich bekommert om de concrete mens in zijn ziekte, zwakheid en miserabele omstandigheden.

Dat is tastbaarder dan noties over een ‘alwerkzame wil’ die ‘ik ontmoet in wat mij ontroert’, zoals Dicke optekent uit een esoterisch gebed. Mogelijk had het meer orthodoxe christendom haar kunnen afhelpen van de eindeloze focus op het eigen ik, die haar per saldo niet al te veel oplevert. Hoewel, ze ervaart na haar tienjarige avontuur wel meer ‘ademruimte’, want ze kan nu twijfel toelaten.

Haar antigodsdienstige verleden is Dicke voorgoed kwijt geraakt. En hoe fantasieloos ervaart ze nu gesprekken met atheïsten die haar de les willen lezen! ‘Ik heb nog nooit een gesprek met een atheïst gevoerd waarin ik dacht: o ja, dit heb ik nog nooit bedacht, of dit is verhelderend.’

Zou het kunnen dat juist zij een zintuig missen voor ‘zaken die je niet met je blote oog ziet’? Hoe dat ook zij, met haar boek zet Dicke een streep onder de vragen naar zingeving en naar religie, die ons ook in een postchristelijke cultuur blijven bezighouden.

De sjamaan en ik. Een nuchter, geestig verslag van een zoektocht naar zingeving. Willemijn Dicke. Prometheus. 19,99 euro