Bezielde initiatieven geven de kerk een nieuwe lente

Jan Auke Brink

Het gaat er niet om hoeveel mensen op zondag in de kerk zitten, maar om hoe kerken de lege ruimte in de samenleving bezielen, meent Leo Fijen. ,,Friesland heeft een voorbeeldrol met de nadruk op ‘mienskip’.”

‘Ik probeer te laten zien waar de Geest van God op een nieuwe en eigentijdse manier over ons wordt uitgestort’, schrijft journalist en programmamaker voor KRO-NCRV Leo Fijen in de inleiding van zijn nieuwe boek Succesverhalen in de Kerk. In het boek verzamelt en presenteert hij dertig inspirerende kerkelijke initiatieven, uit protestantse en katholieke kring, in Nederland en Vlaanderen. Zijn doel is toe te werken naar een online platform waar alle initiatieven verzameld worden.

,,We hebben het altijd fout benaderd, ik ook”, introduceert Fijen zijn plan. ,,We stelden altijd de vraag hoeveel mensen op zondag een dienst of mis hebben bezocht, maar dat zijn geen relevante vragen.” Dat realiseerde Fijen zich eind vorig jaar, rond de publicatie van het SCP-rapport Christenen in Nederland, waarin nog eens werd bevestigd dat de Nederlandse kerken leeglopen. ,,Die cijfers en statistieken zijn niet belangrijk. Het gaat er om hoe de kerken een plek van verbinding zijn.”

Hij werd op dat pad gezet door Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland en Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Brabant. ,,Van de Donk liet me zien dat er een lege ruimte is tussen de overheid en het individu. Dat moeten we opnieuw bezielen. Friesland heeft dat vorig jaar gedaan met het thema ‘mienskip’. Geen andere provincie is zo dichtbevolkt met kerken en veel van die kerken kregen een nieuwe rol in het programma van de culturele hoofdstad. Daarmee kan Friesland als voorbeeld dienen voor andere plekken in Nederland.”

Kliederkerk

Een ander goed voorbeeld vindt Fijen de kliederkerk: ,,Dat is een van de dertig hoofdstukjes uit mijn boek. Ik heb Irma Pijpers gesproken, die de kliederkerk heeft opgezet vanuit het JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is nu predikant in Zutphen, waar ze een paar keer per jaar kliederkerkbijeenkomsten houdt. Ze vertelde mij dat het oorspronkelijk bedoeld was voor intern gebruik, voor ouders uit de kerk en hun kinderen. Maar het blijkt een sterk missionaire werking te hebben, omdat ook niet-kerkelijke ouders en kinderen komen. Die gaan nu niet opeens iedere zondag naar de kerk, maar ze komen zo wel in aanraking met de Bijbel.”

Fijen ziet inspirerende ontwikkelingen in zowel de Protestantse Kerk als bij de katholieken. Het past bij de tijdsgeest, meent hij. ,,Bij zijn aantreden zei paus Franciscus dat de kerk naar de mensen toe moet als de mensen niet meer naar de kerk komen.

Ook mensen als leken-dominicaan en hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg Erik Borgman en theoloog des Vaderlands Stefan Paas geven een impuls aan de kerken om naar buiten te treden. Er zijn zoveel inspirerende initiatieven waarmee kerken nieuwe groepen proberen te betrekken, dat ik een nieuwe lente zie: er is echt een omwenteling gaande.”

Twee van de dertig hoofdstukken uit Fijens boek spelen zich af in Friesland: hij roemt de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden met stiltecentrum Oergong en pastoor Peter van der Weide in Sneek. ,,Van der Weide neemt initiatieven om jongeren te binden. In het boek beschrijf ik bijvoorbeeld hoe jongeren van de Martinuskerk rond 11 november, de feestdag van de patroonheilige Martinus, een diner klaarmaakten en daar ouderen die niet kerkelijk gebonden zijn voor uitnodigden. Dat werd een heel mooie avond met dertig jongeren en vijftig ouderen. De betrokkenheid van die jongeren is belangrijk voor hun betekenisgeving aan het leven.”

Beleid

Fijen ziet dat binnen de Protestantse Kerk heel anders met dergelijke initiatieven wordt omgegaan dan door de katholieken. ,,De protestanten stimuleren het echt om nieuwe wegen te bewandelen. Dat gebeurt via het beleid door ondersteuning. Bij de katholieken bloeien vooral wilde bloemen. Die zijn heel mooi, maar vaak alleen bekend bij mensen uit de eigen parochie. Dat is wel jammer, want er zijn zo veel mooie projecten, daar kunnen anderen weer van leren of door geïnspireerd raken. ” In Vlaanderen worden al dit soort vernieuwende initiatieven al verzameld op een website. Fijen wil zich inzetten voor iets dergelijks in Nederland.

,,Mijn boek is eerste aanzet daartoe. Maar ik hoop dat er net als in Vlaanderen ook hier een platform komt waar alles zichtbaar is. Dat kan bijvoorbeeld door de protestanten en de katholieken afzonderlijk worden gedaan, maar misschien is er ook wel een rol voor de Raad van Kerken, omdat daarin zoveel kerken samenwerken.”

Succesverhalen in de kerk. Leo Fijen. Uitgeverij Adveniat. 14,50 euro.