Wie niet hypocriet is, steke zijn hand op

De Haagse week

Henk van der Laan

Rob Jetten kreeg onlangs in het debat over het Klimaatakkoord van PVV-leider Geert Wilders het verwijt hypocriet te zijn omdat de D66’er zelf allerlei verre vliegreizen maakte. Jetten antwoordde dat hij inderdaad geen heilige is en dat hij veel vliegt en daarom voor een vliegbelasting is en bovendien zijn woning verduurzaamt.

Was Jetten een beetje Bijbelvast geweest had hij nog iets anders gezegd: ,,Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.”

Want dat is een beetje het probleem met het zoeken naar hypocrisie bij de ander in het klimaatdebat: iedereen is wel een klimaathypocriet, tenzij je in een juten zak loopt, in een plaggenhut woont, leeft van je moestuin en je dorp niet verlaat.

Vlees en bloed

Verplaats deze redenatie naar andere politieke debatten en je ziet vanzelf wat er verkeerd aan is. Mag je alleen om betere ouderenhulp vragen, als je zelf ook elke week je bejaarde (groot)moeder bezoekt? Mag je pleiten voor meer verkeersveiligheid en toch wel eens te hard rijden? Mag iemand die wil dat Nederlandse tradities niet verloren gaan, zijn oude boerderij slopen voor een modern bedrijfsgebouw?

Alleen wie geen moraal heeft, kan nooit hypocriet zijn. Maar een politiek die alleen bestaat uit heilige boontjes en amorele types, daar wordt een land niet beter van. Van mensen van vlees en bloed wel.

Hoewel het Jetten zou sieren om een beetje meer tering naar zijn eigen nering te zetten, is er nog iets wat niet klopt aan deze vorm van discussiëren. Dat is het idee dat een collectief probleem op te lossen is door individuele actie alleen. Waarom rijdt bijna niemand in een elektrische auto? Nou, zoveel types elektrische auto zijn er nog niet. En probeer er maar van Leeuwarden naar Maastricht mee te rijden. Dat red je niet met de huidige accu’s. En die halverwege opladen is niet zo makkelijk als met benzine.

Niet vanzelf

Kortom, je kan als burger wel heel graag klimaatneutraal willen leven, maar het moet je ook wel mogelijk gemaakt worden. En dat kan alleen de overheid. Bovendien: het is leuk als veel burgers milieubewuster zijn, maar je komt nergens als het grote bedrijfsleven niet meewerkt. Bedrijven als Shell hebben hun mond vol van good governance en andere managementtermen, maar uiteindelijk gaan de belangen van aandeelhouders voor alles. En aandeelhouders willen gewoon geld zien.

Overheden moeten soms sturen om een samenleving een andere kant op te duwen, want dingen gaan vaak niet vanzelf. Ooit waren er mensen die tegen de collectieve regelingen van de verzorgingsstaat waren uit angst voor betutteling en de staat als albedil. Steun aan armen en ouderen moest liefdadigheid blijven. Nu hoor je dat geluid nooit meer. Sterker, er is eerder heimwee naar de aloude verzorgingsstaat.

Het klimaatbeleid is geen kwestie van individuele welwillendheid, maar van collectief ingrijpen. De enige politieke vraag die wel uitgegeten moet worden is het verdelingsvraagstuk: wie gaat het betalen? Maar wie deze vraag versimpeld als een keuze tussen de gewone burger die voor alles moet opdraaien of niets doen, versimpelt het debat. Bovendien: niets doen, kost op de lange termijn ook een hoop geld.