Theoloog Hobson voelt zich verbonden met ‘gênante mythologische taal’

Tjerk de Reus

Hoewel de discussie over de relevantie van het christendom al ruim twintig eeuwen duurt, valt er altijd wel weer iets prikkelends te zeggen. Dat doet Theo Hobson graag, in een poging kerk én samenleving in beweging te krijgen.

De wereld van het vrijzinnige geloven is vaak heel avontuurlijk. Buiten de vastliggende routes wandelen kan interessante gezichtspunten opleveren. Liberale theologen reiken geregeld prikkelend denkwerk aan in de vorm van een boek, een pamflet of een publieke lezing.

Logisch dat het om denkwerk gaat, want de kerkelijke vrijzinnigheid is hoofdzakelijk een intellectuele beweging. Bij liberaal geloven moet je niet denken aan een bloeiend kerkelijk leven, eerder aan theologische discussies. Maar dit voorjaar marcheert de Engelse theoloog Theo Hobson ons land binnen, om op vrijdag 15 maart in Utrecht de Vrijzinnige Lezing te houden. Hij werpt een kritische blik op de rol van het intellect bij geloven.

Hobson publiceerde sinds 2002 maar liefst zeven boeken. Die zijn allemaal nog onvertaald, maar we hebben nu de beschikking over het boek Theo Hobsons gelovig humanisme, met daarin twintig krantenartikelen van zijn hand. Daarnaast bevat het boek een exposé van Rick Benjamins over Hobsons theologie en een interview met Hobson. Benjamins, docent dogmatiek en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU, is als voorzitter van het uitvoerend comité van de Vrijzinnige lezing nauw betrokken bij de introductie van Hobson in Nederland.

Puntmuts

Theo Hobson (1972) is een verrassende theoloog. Hij ging op een goede dag, in de Stille Week, op een trap van St. Paul’s Cathedral in Londen zitten, met een witte puntmuts op zijn hoofd. Op de muts had hij het woord ‘zondaar’ geschreven. De politie kwam op het af en vroeg: is dit een protest? Nee, antwoordde hij: een getuigenis. Waarvan precies? Van ‘die vreemde oude godsdienst’, schrijft hij, die nog steeds een ‘beetje duister’ is, ‘een beetje dwaas en een beetje machtig’.

Dit valt te lezen in het laatste artikel van Hobson in dit nieuwe boek. Het lijkt typerend voor wie hij is en wie hij als publieke theoloog wil zijn. De christelijke traditie is geen hobby die achter gesloten deuren moet worden beoefend, vindt hij, maar verdient een plek middenin de samenleving. Hobson nam plaats op de trap van de kathedraal, een symbolische plek tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.

In het avontuur van Hobsons publieke theologie zijn er verschillende kernen te ontdekken. Hij omarmt de seculiere samenleving en vindt het uitstekend dat daar vrijheid de boventoon voert. De kerk mag in geen geval dwang opleggen.

Seculier humanisme

Tegelijk is hij pleitbezorger van wat hij noemt een ‘seculier humanisme’. Dat is het verhaal van waarden en van bezieling dat de samenleving zou moeten dragen, en dat in feite goeddeels ook doet. Bij dit seculiere humanisme moeten christenen aanhaken, vindt Hobson. Die stellingname brengt hij krachtig naar voren, want maar al te vaak ventileren christenen uitsluitend weerzin over de hedendaagse samenleving. Niet doen, zegt Hobson: zoek aansluiting bij de kernen van de maatschappelijke cultuur, bijvoorbeeld als het gaat om de waarde van elke unieke mens. Er is veel dat de kerk met de seculiere samenleving verbindt: ‘een stevig idealisme inzake het universele menselijke floreren’.

Het kenmerkt Hobson dat hij, met deze welwillende beweging naar de hedendaagse cultuur, toch ook het ‘vreemde verhaal’ van het christendom wil vasthouden. Zijn puntmuts-actie is daarvan een voorbeeld. Daarbij stelt hij vast dat het seculiere humanisme ‘existentieel tekort schiet’: ‘Het mist substantie, het is ‘dun’. En omdat ik vind dat het tekort schiet, ben ik christen’.

Daarmee bekent hij zich tot een geloofstraditie die niet anders dan ongeloofwaardig kan zijn voor de rechtbank van het rationele denken. Dat moet dan maar, meent Hobson: ‘Het is geen rationeel houdbare stelling om vast te houden dat alles hoe dan ook goed zal komen, dankzij een soort goddelijke overwinning op het kwaad en de dood.’ Maar: ‘Het christendom bindt ons aan deze gênante mythologische taal.’

Dit laatste bedoelt Hobson niet afwijzend, voor alle duidelijkheid. Het verhaal van het christendom verwerpt, op zeker moment, de redelijkheid van nuchter realisme. Geloof houdt in dat alle dingen mogelijk zijn, aldus Hobson.

Festival

We kunnen het christendom vandaag weer aan de orde te stellen door middel van het fenomeen ‘festival’. Hobson ziet dat festivals veel teweeg brengen in de cultuur, dat het mensen trekt en ook een diepgaande ervaring biedt. Naast het gewone institutionele kerk-zijn zou het christendom zich mogen presenteren in het kader van algemene festiviteiten, straatfestivals en dergelijke. Hobson noemt dit de rituele of sacramentele dimensie van het geloof, die hij hoe langer hoe meer als noodzakelijk is gaan ervaren.

Voor de Nederlandse vrijzinnigheid is Hobsons werk een uitdaging. Hij wijst in de richting van publieke presentie van de kerk, waarbij het oude geloofsverhaal niet als achterhaald wordt beschouwd. Vooral dit laatste zal een uitdaging zijn. Verder is het spannend hoe de rituele beleving een plek kan krijgen, als verrijking van de veelal erg intellectuele inslag van onze vrijzinnigen. Of Rick Benjamins en de zijnen dan ook de moed zullen hebben om met een puntmuts op de Dam in Amsterdam te gaan zitten, zal de tijd leren.

Theo Hobsons gelovig humanisme. Christelijk geloof en seculier denken. Rick Benjamins (red.) en Theo Hobson. Uitgeverij Skandalon. 17,50 euro.