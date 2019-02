Klimaatbeweging: van geitenwollen sokken naar grote jeugdactie

Pieter Anko de Vries

Het is opmerkelijk hoe het zoeken naar steun voor een betere leefwereld meer aanhangers heeft gekregen. Deze week bleek dat jongeren zich inzetten voor een klimaatideaal dat lang is weggezet als een geitenwollensokkenprobleem.

Bart Jan Krouwel was in 1980 een van de twee eerste directeuren van Triodos Bank, een bank die destijds vanuit een antroposofisch perspectief de idealen over verbetering van onze leefomgeving hoog in het vaandel had staan. Tegenwoordig, na de financiële crisis en de grote aandacht voor de klimaatverandering, zijn dit soort ideeën gemeengoed geworden. De demonstratie van scholieren voor een beter klimaatbeleid afgelopen donderdag heeft laten zien dat het idee van urgentie dat Krouwel decennia geleden al had gemeengoed is geworden.

Krouwel heeft zich een groot deel van zijn leven ingezet voor de ontwikkeling van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland. Hij stond ook aan de wieg van enkele grote veranderingen in onder meer het bank- en verzekeringswezen, de gezondheidszorg en de (zorg)landbouw. Auteur Marina Laméris heeft een boek geschreven waarin veel mensen die met Krouwel in aanraking zijn gekomen hun licht laten schijnen over zijn persoon, maar vooral over het werk dat hij heeft verzet voor duurzaam denken en doen in bankieren, landbouw en zorg.

Rabobankier

Krouwel werd in 1996 door Rabo-bankbaas (en destijds prominente CDA’er) Herman Wijffels naar de Rabobank gehaald om de zaak daar op te schudden. Hij kreeg van Wijffels het verzoek om ook in zijn organisatie een ideële verandering te bewerkstelligen. Krouwel dacht als grote baas Wijffels het zei, dat iedereen wel zou meewerken. Niet dus. En Wijffels had dit wel gedacht, maar hij weigerde de managers onder hem te gebieden. ,,Je moet ze zien te verleiden”, was zijn devies. Nu denken veel (maar lang nog niet alle) bankiers heel anders over hoe je goed moet omgaan met investeringen en het uitlenen van geld voor welke doeleinden.

Krouwel wil de discussie levend houden. Hoewel de bekommernis over ons leefmilieu niet meer alleen een item is dat door geitenwollensokkentypes op de agenda wordt gezet, stelt hij duidelijk: ,,We moeten niet de kop in het zand steken. Er zijn nog te veel mensen die lacherig doen over duurzaamheid. Maar het is bittere noodzaak om dingen anders te gaan doen, voor toekomstige generaties.”

Oud-minister Jacqueline Cramer schrijft in een bijdrage aan het boek: ‘Soms denken we dat we niet veel kunnen bijdragen aan een betere wereld of dat onze milieuvoetafdruk er binnen het grote geheel niet veel toe doet. We verschuilen ons achter systemen, achter de wet, achter ‘het is nu eenmaal zo’. Maar we kunnen heel veel bijdragen.’

De scholieren hebben haar stelling deze week in Den Haag bewezen.

‘Waar een wil is, is een omweg’. Marina Laméris. Tast, 20,00 euro