Kinderen en kanaries

Contrapunt

Sytze Faber

De verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei aanstaande worden de twintigste van deze eeuw. Gemiddeld elk jaar een verkiezing. De nationale politiek speelt steeds, direct of indirect, een hoofdrol. Dus staat men in ‘Den Haag’ bijna permanent in de campagnestand. Denken op (middel)lange termijn is er nauwelijks meer bij, de waan van de dag des te meer. De meeste politici zijn vooral met zichzelf en met elkaar bezig. Idealisme vervluchtigt, visie en toekomstgerichtheid werden randbegrippen. De politieke hoofdstroom appelleert primair aan instincten, niet aan het goede in mensen.

De overdaad aan verkiezingen is hier debet aan, maar er is meer aan de hand. Dertig jaar geleden, na de val van de Muur, verkochten de middenpartijen hun ziel aan het neoliberalisme. Ze holden de overheid uit en hieven de markt op het schild als verlosser van alles en nog wat. De dominantie van het marktdenken is onverenigbaar met metafysisch idealisme. Het betere ik van mensen is in de politiek een wegkwijnend muurbloempje geworden.

Is het kinderpardon echter geen hoopgevende, stralende uitzondering? Integendeel, de uiteindelijke deal illustreert juist de ethische woestijn waarin de politiek verzeild is geraakt.

Geen misverstand, het pardon is voor de ongeveer zevenhonderd in ons land gewortelde kinderen een uitkomst. Het kwam tot stand dankzij niet aflatende ijver van de ChristenUnie en de ommezwaai van de CDA-top die, onder druk van kerken en achterban, veranderde van een Saulus in een Paulus. Maar de prijs die voor het pardon betaald moet worden, doet de maag omkeren.

De tanden getrokken

De discretionaire bevoegdheid, die voor de opeenvolgende bewindspersonen duizenden keren fungeerde als ventiel voor het kunnen betrachten van barmhartigheid in individuele gevallen, wordt verbureaucratiseerd en beperkt tot de beginfase van asielprocedures. Daarmee zijn de tanden grotendeels getrokken. Bovendien vindt er een cynische uitruil plaats van beklagenswaardige schepselen. Tijdens de rest van de regeerperiode van het kabinet-Rutte III zullen er in totaal van de allerkwetsbaarste vluchtelingen (opgejaagden, gehandicapten, ernstig zieken) ongeveer 700 minder worden toegelaten dan tijdens de kabinetsformatie werd afgesproken. Jullie 700, wij 700. Dat soort ontzielde werk.

De ChristenUnie noemt de totstandkoming van het kinderpardon een wonder. Je moet – zie de te betalen prijs – maar durven. En op het CDA-partijcongres van vandaag kan om dezelfde reden de oceaan van vreugde over het pardon niet meer dan een centimeter diep zijn.

Idealisme is verpieterd. Idealisten en ethisch gedrevenen worden minachtend en misprijzend weggezet als hypocriete Gutmenschen, als naïeve sukkels. De VVD’er Dijkhoff en de twaalf CDA-lijstrekkers bij de komende Statenverkiezingen noemden voorstanders van hout snijdenden klimaatmaatregelen ‘drammers en dromers’. Trumpiaans jargon voor verkeerd volk.

Logischer

Het is zonneklaar, het klimaat moet het niet hebben van het CDA en de VVD. Van wie wel? Wereldwijd protesteren scholieren tegen de ambitieloze klimaatpolitici van mooie woorden en boterzachte daden. Voelen veel kinderen het klimaatprobleem beter aan dan veel volwassenen?

In Trouw van eergisteren liet onder anderen de Utrechtse hoogleraar Ingrid Robeyns er haar licht over schijnen. ,,Kinderen redeneren meestal veel logischer dan volwassenen en gooien overbodige mitsen en maren overboord. Ze zien het klimaatbeleid als wat het is: een moreel falen van de volwassenen. Ze staan ethisch zoveel sterker dan veel volwassenen.”

Fungeren tieners bij het klimaatvraagstuk soms als wat kanaries voor mijnwerkers betekenen in de kolenmijnen? Hoe het ook zij, dankzij hen zijn idealisme, ethiek, toekomstgerichtheid en het betere ik van mensen weer een beetje terug van weggeweest. Hoi hoi.

