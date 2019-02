Kerkasiel Bethel was veel meer dan een schuilplaats en herberg

Egbert Fokkema

In Den Haag werd zondag gevierd dat het kerkasiel voor de familie Tamrazyan niet meer nodig is. Egbert Fokkema, die vijf maal twee uur voorging in de Bethelkapel, kijkt terug op de afgelopen maanden: ,,Het was een veelkleurige oase van vieren, breken en delen, zijn wat niet kan en doen wat ondenkbaar is.”

Een vader en moeder met drie kinderen uit het noordoosten van Groningen komen na een dagje Den Haag even een uurtje de dienst meevieren. De vriendelijke mevrouw uit Zoetermeer is er ook weer. Evenals de oudere heer uit de omgeving die altijd zijn warme jas en kleurige sjaal aanhoudt, ook binnen de warme kapel. Een echtpaar uit de bollenstreek komt binnen terwijl we kijken naar een pakkende clip van Dana Winner – Give me one moment of time.. – die mijn overdenking als beeldende reflectie afsluit.

Het thema van dit uur was: ‘Geroepen om te volgen, breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is’. We breken en delen daarom ook maar letterlijk stukjes brood met elkaar in dit bijzondere uur.

Het zijn zomaar wat sfeerbeelden uit een van de in totaal tien uren van deelvieringen die ik mocht leiden in het kerkasielhuis Bethel waar de familie Tamrazyan meer dan drie maanden gastvrij onderdak kreeg van de Protestantse Kerk Den Haag. Omdat ze anders gevaar liep om, na jaren in Nederland te hebben verbleven en na twee rechterlijke uitspraken dat ze mocht blijven, toch te worden uitgezet. Het Openbaar Ministerie was tegen het besluit in beroep gegaan vanwege het feit dat hun thuisland Armenië als veilig land te boek staat.

Kinderpardon

Inmiddels is de nieuwe zogenoemde kinderpardonregeling uitgesproken en wordt de status van deze familie herzien. De kans is groot dat vader, moeder en drie kinderen nu mogen blijven. Het kerkasiel is inmiddels opgeheven en de Tamrazyans kunnen zich inmiddels vrij(er) bewegen en dat is prachtig.

Het buurthuis Bethel, dat 96 dagen als woon- en schuilplaats voor het gezin Tamrazyan heeft gediend, is in die periode naar mijn beleving veel meer dan een kerkasielonderkomen geweest. Veel collega-voorgangers uit binnen- en buitenland, maar ook gasten en bezoekers bevestigen het: er is hier een heel bijzondere, aantrekkelijke sfeer van verbondenheid.

Ook ik kan er eigenlijk geen goede woorden voor vinden. En het maakt niet uit of er nu veel of weinig bezoekers zijn. Gedurende de dagen en nachten dat er 24 uur kerkdienst was, ervoeren alle deelnemers warmte, genegenheid, vriendschap, licht, hoop, kracht, veiligheid en liefde.

Steeds als ik de Bethel binnenkwam, tot het moment dat ik de kapel weer verliet, dacht ik er aan dat het ‘gebeuren’ alles in zich heeft van de waarde van veelkleurige kerkmozaïeken of pioniersplekken waar de Protestantse Kerk zich sterk voor maakt.

Oase

De Bethelkapel beleefde ik dus als veel meer dan een schuilplaats, huiskamer en herberg voor een Armeens gezin. Het voelde als een oase waar het goed toeven was, waar je stil kon zijn bij het lezen van bijvoorbeeld Psalmen in de nacht, maar waar aanwezigen ook nieuwe moed en kracht konden opdoen, ongeacht wie ze waren en waar ze vandaan kwamen.

Tijdens de informele gesprekjes die ik op bepaalde momenten in een viering had met aanwezige ‘kerkgangers’ merkte ik dat Bethel ook eenzaamheid tegenging. En dat de activiteiten die de liturgie in de vieringen met zich meebracht als een fellowship in hun alleen-zijn werd ervaren.

Gebed via Skypeverbinding

Omdat Hayarpi (21), de oudste dochter van het gezin, en haar ouders, broer en zus, tijdens hun verblijf in Bethel niet naar buiten mochten, heb ik haar gevraagd om tijdens de dienst van 16 december in de Wilhelminakerk in Beemte Broekland via een Skypeverbinding met ons verbonden te zijn. Het thema in die kerkdienst was: ‘De hemel raakt de aarde aan… dromen zijn géén bedrog…!’ Van tevoren had ik haar dit thema en mijn orde van dienst opgestuurd.

Hayarpi had daar een gebed bij gemaakt dat ze via Skype ‘live’ voor en met ons in de kerk heeft gebeden. Alle door Hayarpi gemaakte gebeden en gedichten worden binnenkort in een boekje uitgegeven.

In de periode van het kerkasiel hebben in totaal 2326 uren aan vieringen plaatsgevonden. Ik heb daarvan tien uren mogen verzorgen, in vijf sessies van twee uur. Aan het begin van een van deze diensten mocht ik de Paaskaars overhandigd krijgen van voorgangers uit Zwitserland. Andere voorgangers en kerkgangers in de Bethel kwamen uit Duitsland, Frankrijk, Italië en België en uit de Verenigde Staten. Bijna duizend voorgangers van verschillende denominaties leidden de vieringen en ongeveer 12.000 kerkgangers bezochten de kapel.

Ik denk met veel liefde, enthousiasme en warme gevoelens terug aan de afgelopen maanden waarin dit asielkerkhuis een oord van barmhartigheid was. Met uitstraling en bekendheid ook in het buitenland! En ik hoop en verwacht dat dit initiatief van de protestantse gemeente van Den Haag zal bijdragen tot opzet en uitbouw van nieuwe vormen van kerk-zijn, missionair en diaconaal werk in veel plaatsen in Nederland.

Egbert Fokkema (1947) is geboren te Kollumerzwaag. Hij heeft preekconsent in de Protestantse Kerk in Nederland en werkte onder meer voor ZOA Vluchtelingenzorg, ICCO en Kerk in Actie en Missionair werk van de Protestantse Kerk.