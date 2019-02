Italië verliest nog meer met ruzie dan Frankrijk

Achtergrond

Voor het eerst sinds 1940 nadat Italië de oorlog verklaarde aan Frankrijk, heeft Parijs donderdag zijn ambassadeur uit Rome teruggeroepen. De verbale oorlog tussen beide landen escaleerde deze week nadat de Italiaanse vicepremier Luigi di Maio deze week in Frankrijk een ontmoeting had met een delegatie van de Franse protestbeweging de ‘gele hesjes’.

Sinds het aantreden van de rechts-populistische regering in Rome, ruim een halfjaar geleden, gaan de relaties tussen Frankrijk en Italië bergafwaarts. Nadat Italië in juni zijn havens had gesloten voor reddingsschepen met vluchtelingen, sprak de Franse president Emmanuel Macron van een ,,weerzinwekkende daad”. Matteo Salvini, die als minister van Binnenlandse Zaken een harde migratiepolitiek voert, antwoordde daarop dat Italië – dat 700.000 migranten heeft opgevangen – geen ,,hypocriete lessen accepteert van Frankrijk” dat veel minder vluchtelingen opneemt en dat met de CFA-frank, de Franse munteenheid die in veertien Afrikaanse landen geldig is, de immigratie naar Italië zou bevorderen.

Macron waarschuwde vervolgens voor de opmars van „populistische melaatsheid in landen waarvan wij dachten dat het onmogelijk was”. Di Maio noemde de uitspraak „hypocriet, beledigend en misplaatst”. Vorige maand zei Salvini te hopen dat de partij van Macron bij de Europese verkiezingen in mei een smadelijke nederlaag lijdt.

Nicolas Sarkozy

De oorsprong van de verzuurde relaties dateert van 2011 toen de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy zonder overleg met Rome het voortouw nam voor militaire actie tegen Libië, een voormalige Italiaanse kolonie en een belangrijke olieleverancier voor Italië. De chaos die vervolgens in Libië ontstond heeft volgens Rome geleid tot vluchtelingenstromen over de Middellandse Zee naar Italië en waarbij Frankrijk weigert een helpende hand te bieden.

Voor Macron wordt het er in Europa niet gemakkelijker op. Om het protest van de ‘gele hesjes’ te smoren heeft hij financiële beloftes gedaan waardoor hij EU-begrotingsregels overtreedt en inboet aan invloed en gezag in Brussel. De fameuze Frans-Duitse motor van de EU heeft te lijden onder het aanstaande vertrek van bondskanselier Angela Merkel. En in de EU wordt onder leiding van Salvini en de Hongaarse premier Viktor Orban een eurosceptische, nationalistische as gevormd die tegenwicht moet bieden aan het door Macron geleide liberale en pro-Europese blok. Door zijn verzwakte positie wordt Macrons gedroomde transferunie – waarbij kort gezegd rijkere, Noord-Europese landen ‘zwakkere’ landen financieel helpen – op de lange baan geschoven.

Dat laatste is vooral slecht nieuws voor het in recessie verkerende Italië dat het meest zou profiteren van een transferunie. Zo beschouwd heeft de Italiaanse regering zich met de oplopende ruzie met Frankrijk in de voet geschoten.

