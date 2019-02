Tamarah Benima

Drie op de tweehonderd scholieren waren donderdag op het Malieveld. Vijftienduizend spijbelaars op een miljoen leeftijdsgenoten. Niet veel.

Het ziet er natuurlijk leuk uit, vooral met de prikkelende (in meerdere opzichten) slogans op hun demonstratieborden en kleren. Maar de consumptiemaatschappij gaat dit opbloeiend protest in de knop breken. Het kost de kids gewoon te veel geld: bus- en treinreizen kosten geld; junkfood en junkdrankjes (want zelf de boterhammetjes en het flesje water meenemen is er meestal niet bij) kosten geld. Meer sigaretjes dan normaal kosten geld.

Er zullen zeker ouders zijn die het zo geweldig vinden dat hun kroost in de eigen activisten-voetsporen stappen, dat zij voor ze dokken. Maar hoe lang?

Het heeft ook iets treurigs: jonge mensen die er diepgaand van overtuigd zijn dat de aarde vergaat als wij, haar bewoners, niet als de wiedeweerga alles doen om haar te redden.

Het is misschien nog wel treuriger omdat een groot percentage van hun grootouders werd opgevoed met hel en verdoemenis. Door masturbatie ondermijnde je jouw lichaam (en geest). Door seks voor het huwelijk toonde je dat de rot al van binnen zat. Door abortus wist je je aangeschoten wild.

Eeuwig branden

Veel opa’s en oma’s van de Malieveldkinderen werden doodsbang gemaakt voor het eeuwig branden. De Malieveld-spijbelaars zouden je stom verbaasd aankijken als ze van de ingestampte angst voor hel en verdoemenis zouden horen. „Echt…?!” „Was seks zo erg dat de wereld ervan verging…?!”

Dat de spijbelaars zich gek laten maken door klimaatalarmisten, is te begrijpen. De meeste van hun docenten snappen de feitelijke data niet en hebben geen idee wat een ‘klimaatmodel’ is, en de meeste ouders ook niet.

Mij zal het niet verbazen als over twee generaties (liever nog veel eerder) deze kinderen op hun huidige angsten en doembeelden terugkijken en denken: ‘Wie heeft ons toen zo in de maling genomen? En waarom? Wie heeft er toen veel geld aan deze bangmakerij verdiend? En waarom gedroeg ik me toen zo mak en zo naïef? Die angsten hadden de politieke opruiers me moeten besparen!’