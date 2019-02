De benarde positie van niet-orthodoxe gelovigen in Rusland

William Immink

De Russisch-Orthodoxe Kerk en het Kremlin zien het liefst alle Russen als orthodox. Niet-orthodoxe christenen worden steeds verder aangepakt, met de veroordeling van een Jehovah’s Getuige afgelopen week als laatste dieptepunt.

Een Russische rechter veroordeelde de Deense Jehovah’s Getuige Dennis Christensen (46) tot zes jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter was Christensen betrokken bij een extremistische organisatie.

Het was voor het eerst sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 dat een Russische rechtbank een Jehovah’s Getuige daadwerkelijk met een gevangenisstraf bestrafte. Christensen werd in mei 2017 gearresteerd terwijl hij een Bijbelstudie leidde in Orjol, een stadje zo’n vierhonderd kilometer ten zuiden van Moskou. Hij deed dit „ondanks dat hij wist dat het illegaal was volgens de wet”, aldus de FSB, de Russische veiligheidsdienst.

Geld

De FSB beschuldigt Christensen vooral van het steunen van het landelijke Centrum van Jehovah’s Getuigen in Rusland. Hij zou zo’n duizend euro hebben overgemaakt aan dat orgaan, terwijl dat verboden is.

De nationalistische Russische media, waaronder Lenta.ru, berichten uitgesproken negatief over Christensen. Zo zou hij uit zijn op geld en zou hij illegaal collectes hebben geïnd.

Amnesty International roept de Russische overheid op de Deense pastor per direct vrij te laten. Zijn veroordeling laat volgens Amnesty zien dat het slecht gesteld is met de mensenrechten in Rusland: ‘De veroordeling is typisch voor de ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, vredige samenkomst en religie in Rusland.’

Ook de Deense regering uitte kritiek. Minister Anders Samuelsen (Buitenlandse Zaken) zei ,,erg bezorgd” te zijn over de uitspraak. Hij riep Moskou op de godsdienstvrijheid te respecteren.

Orthodoxie

De steeds strenger wordende godsdienstwetten in Rusland zijn volgens critici en activisten te wijten aan de voorkeurspositie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De kerk, die sterke banden heeft met het Kremlin, ziet graag alle Russen als orthodox. De proactieve manier waarop de Jehovah’s Getuigen leden ‘werven’ staat hen niet aan. Met het veroordelen van Christensen willen de Russische autoriteiten een voorbeeld stellen: religieus fanatisme wordt niet geaccepteerd, zeker niet van buitenlanders.

Officieel is er in Rusland vrijheid van religie, maar het verschilt per regio hoe de regels omtrent extremisme worden toegepast. Regio’s met veel moslimgroeperingen zijn doorgaans sowieso fel tegen religieus extremisme. In de Russische regio’s waar meer orthodoxe gelovigen wonen staan andersdenkenden ook onder druk, hoewel minder hevig.

De Russische overheid wil graag alles onder controle hebben en een kerk die niet officieel geregistreerd staat past daar niet in. Niet-geregistreerde kerken hebben volgens Open Doors, de organisatie die zich richt op christenvervolging, soms te maken met belemmeringen in de vorm van inspecties en ondervragingen. In geregistreerde kerken wordt elke dienst gecontroleerd door FSB-agenten.

Dubieus

De beschuldigingen tegen niet-orthodoxe organisaties zijn niet altijd eerlijk en juist en regionale overheden zijn niet altijd open over hun beweegredenen, aldus religieus socioloog Roman Loenkin op de nieuwswebsite Mediazona. Eerdere aantijgingen tegen onder anderen jehovah’s waren volgens hem ook dubieus: ‘Eerst werden boeken van de beweging verboden met het valse voorwendsel van het bestrijden van extremisme. Vervolgens werden deze boeken gevonden in een gebedshuis van de beweging, terwijl de in het gebouw aanwezige jehovah’s verklaarden dat de politie de boeken zelf mee naar binnen had genomen. De lokale organisatie werd op basis van extremistische literatuur verboden.’

Het feit dat Rusland dit jaar is opgenomen in de ranglijst Christenvervolging van Open Doors, met daarop de vijftig slechtste landen om te verkeren als christen, laat zien dat de Russische regels en wetten omtrent het uiten en delen van het geloof steeds strenger worden. ‘Rusland bungelde vorig jaar net onder de Ranglijst Christenvervolging (plaats 54), maar liet in 2018 een aantal keren zien dat het minder tolerant wordt tegenover christenen’, aldus de website van Open Doors. Rusland bezet nu plaats 41.