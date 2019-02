Met ‘De jacht’ ervaren studenten hoe het is om vervolgd te worden

Jan Auke Brink

Hoe is het om je geloof niet openlijk te kunnen belijden? Met het spel ‘De jacht’ willen Open Doors en Navigators Studentenverenigingen de impact van christenvervolging invoelbaar maken.

,,Hoor jij ook bij die Jezus uit Galilea?” Als een deelnemer aan ‘De jacht’ met die zin wordt aangesproken, is hij af. Zo ervaren deelnemers hoe het is om niet vrij over straat te kunnen, zonder angst voor geheime politie of verraders.

Deelnemers krijgen een kaartje met naam en foto van zijn of haar doelwit. De achtervolger moet het doelwit bij de arm pakken en aanspreken met de woorden die na de gevangenneming van Jezus aan Petrus werden gericht. Wanneer dat gebeurt is de achtervolgde uit het spel en krijgt de achtervolger het doelwit van de persoon die hij heeft gepakt. De winnaar is degene die de meeste doelwitten heeft opgepakt.

Pilot

‘De jacht’ is oorspronkelijk bedacht door twee mannen uit Zwolle. Vijf jaar geleden heeft Open Doors het spel al gespeeld in onder meer Zwolle, Almere en Drachten. Mensen konden zich destijds opgeven om mee te doen, vaak werd het een interkerkelijk evenement.

In januari lanceerde Open Doors een nieuwe pilot van het spel tijdens het jaarlijkse Focusweekend van Navigators Studentenverenigingen (NSV). De ruim 1100 studenten werden uitgedaagdomvanaf aprilmeete doen. De NSV heeft afdelingen in negentien steden, waaronder Leeuwarden.

Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling: ,,Elke deelnemer wordt achtervolgd, maar moet zelf ook een doelwit volgen. Dat maakt dat je heel bewust leeft en om je heen kijkt: je weet niet wat je kunt verwachten en wie het op jou gemunt heeft. Zo kruipen ze een beetje in de huid van een vervolgde christen, die niet weet wanneer de politie toeslaat of wie bij de geheime dienst hoort.”

Omdat studenten elkaar ontmoeten op vaste tijdstippen en locaties is het mogelijk bepaalde plekken af te spreken waar ze elkaar niet mogen pakken, zoals een verenigingsavond of een gezamenlijke kerkdienst.

Samenwerking

De doelstelling van Open Doors is de deelnemers van het spel iets te laten ervaren van hoe het is om vervolgd te worden. De organisatie heeft voor de nieuwe lancering van ‘De jacht’ samenwerking gezocht met de christelijke studentenvereniging om de achterban te verbreden: ,,We willen jonge mensen betrekken bij de vervolgde kerk. Christelijke studenten zijn daarbij een belangrijke doelgroep.”

Joost van Heusden, directeur van NSV, denkt dat het spel de blik van studenten kan verbreden: ,,We staan graag naast Open Doors in het aandacht vragen voor vervolgde broeders en zusters en ervaren de vervolgde kerk als een bron van inspiratie voor onze eigen uitdagingen in het volgen van Jezus in Nederland.”

Meer informatie staat opĀ www.opendoors.nl/de-jacht