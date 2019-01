Wereldjongerendag op Ameland: reünie, minibedevaart en uitkijken naar 2022

Wim Warnar

Terwijl in Panama de katholieke Wereld Jongeren Dagen (WJD) plaatsvonden, werd er op Ameland een weekend voor de ‘thuisblijvers’ gehouden. ,,Als je met jongeren iets doet, dan voelt dat als thuiskomen.”

Zo’n 180 katholieke jongeren reisden vrijdag uit heel Nederland en Vlaanderen naar het Waddeneiland. Voor een drie dagen durende Nederlandse editie van de WJD. Centraal punt tijdens het weekend was de Sint-Clemenskerk in Nes.

Om zaterdagochtend negen uur is de kerk afgeladen vol voor de catechese van bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Met bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden is hij dit weekend op Ameland. Samen doen ze volop in het programma mee bij diverse onderdelen.

Ontvangen

Van den Hende roept de jongeren op om na te denken over de vraag wat ze dit weekend van God hopen te ontvangen. Maar ook over de vraag wat ze van de kerk verwachten. ,,En”, haast hij zich er bij te zeggen, ,,wat mag de Kerk van jou verwachten?” Om daarna meteen te benadrukken: ,,Je bent van grote waarde voor de Kerk!”

Gerrie Conen (38) zit als beleidsmedewerker van het landelijk secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in de organisatie van deze dagen. Volgens hem is het heel fijn dat er ook twee bisschoppen bij het weekend zijn. ,,Normaal zie je die als jongere misschien alleen op het nieuws, maar hier zitten ze naast je”, aldus Conen.

Hij ziet hun aanwezigheid als signaal van de R.-K. Kerk dat dit soort bijeenkomsten belangrijk zijn. Daarmee wordt een statement gemaakt, wat overigens ook geldt voor de WJD in Panama waar ook veel geestelijken zijn. Daar zijn hulpbisschop Everhard de Jong (Roermond) en Jan Hendriks (Haarlem-Amsterdam) er namens Nederland bij.

Divers programma

Het programma van het weekend op Ameland is bewust heel divers. Op zaterdagmiddag zijn er verschillende workshops en ook op zondag is er een keuzeprogramma. Je kunt een gebedskaars maken, met een bisschop in gesprek over de sacramenten, een escaperoom doen of bijvoorbeeld gaan zingen. Conen legt uit: ,,De bedoeling is dat iedereen een stap verder komt. De groep jongeren is heel divers. De één heeft zorgen en kan hier bemoediging vinden, de ander heeft behoefte aan antwoorden op rationele vragen. Het doel is dat je anders weg gaat dan dat je gekomen bent.”

Reinout Wijfjes (24) waardeert de diversiteit van het programma enorm. ,,Je gaat wel naar de kerk, maar de preek die je dan dikwijls hoort is niet altijd aansprekend”, legt hij uit. ,,Maar hier kun je afstemmen op waar je zelf behoefte aan hebt en wat je aanspreekt.” De student uit Enschede noemt ook het samenzijn met leeftijdsgenoten als belangrijke reden om hier naar toe te komen.

Voor Nanette Petzinger (19) uit het Drentse Nieuwdiep is dat precies wat ze in haar eigen kerk mist: andere jongeren. Ze gaat vrijwel nooit naar de kerk, omdat er daar alleen maar ouderen zijn. Tijdens dit weekend heeft ze het erg naar haar zin. Vooral de gesprekken over het geloof vindt ze heel waardevol.

Petzinger is hier samen met een vriendin die ze kent van jongerenreizen naar het Franse bedevaartsoort Lourdes. ,,Als je met jongeren iets doet, dan voelt dat als thuiskomen.”

Niet alleen

Er heerst een open, veilige en positieve sfeer op dit WJD-treffen op Ameland. Het is voor jongeren een verademing dat hier niemand negatief over het geloof is. En voor velen geeft het ook een besef dat ze niet alleen staan.

Twee jongeren komen er in een gesprek achter dat ze vaak dezelfde kerk in Groningen bezoeken. Vervolgens wisselen ze snel hun telefoonnummers uit om elkaar op de hoogte te kunnen houden van jeugdactiviteiten in de kerk. Op die manier worden tijdens deze dagen veel contacten gelegd. Er is veel ruimte voor onderlinge ontmoeting. Sommige jongeren maken een wandeling naar het strand. Anderen blijven liever in de groepsaccommodatie en doen samen een spel.

Steef Lokken (46) is onlangs diaken gewijd in het bisdom Rotterdam. Met wit boordje en sportieve schoenen loopt hij vrolijk rond tussen de jongeren. Hij geniet zichtbaar van de gesprekken en de grappen. ,,Door alle kerkfusies en sluitingen krijg je het idee dat het allemaal een aflopende zaak is”, zegt hij. Maar volgens hem is het: ,,Kwantiteit omlaag, kwaliteit omhoog”. Jongeren zijn volgens Lokken heel bewust bezig met het geloof. ,,Op zo’n weekend als dit ontdek je dat ze hele diepe, oprechte vragen hebben.”

Jenny Robeson (21) uit Maarssen (Utrecht) schuift aan bij een groepje bekenden. Ze was, net als veel anderen, ook bij de vorige WJD in Polen in de zomer van 2016. Die waren destijds in Krakau. ,,Toen kreeg ik het geloofsgevoel weer terug”, zegt ze. Nu is dat weer weggezakt. Maar tijdens de aanbidding van het sacrament op zaterdagavond wordt ze ,,geraakt”. Dat is niet uit te leggen volgens haar. Maar ze weet dat ze dan weer verder kan. ,,En in dat moment laat ik hier ook bagage, ballast, achter.”

Verbondenheid

Door het tijdsverschil met Panama is er niet veel verbondenheid met de WJD daar, legt Conen uit. Er is vooral verbondenheid met andere Wereldjongerendagen (WJD’s), die om de drie jaar worden gehouden. En waar bijvoorbeeld in 2016 nog bijna duizend Nederlandse jongeren naar toe gingen. Dat gevoel kan Claudia de Wit (26) uit Woerden wel bevestigen. Gekleed in een felgroene trui van de vorige WJD kleurt ze een afbeelding voor op een gebedskaars. De workshop is ingeleid met een ‘weesgegroet’ gebed en terwijl de jongeren creatief bezig zijn, klinkt christelijke muziek op de achtergrond.

Volgens De Wit kun je dit weekend niet vergelijken met de ‘echte’ WJD’s. Ze heeft deze dagen vooral een ‘reüniegevoel’: er zijn hier veel andere jongeren die ook bij de WJD in Polen waren. Jammer vindt ze het wel, dat ze nu niet net als haar broertje naar Panama kon. ,,Maar toch mooi om wel iets van het WJDgevoel te hebben”, voegt ze er enthousiast aan toe. Daardoor voelt zij zich wel verbonden met voorgaande én komende WJD’s. Want als het even kan, is ze er over drie jaar weer bij, als de volgende WJD in Lissabon wordt gehouden.